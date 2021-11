Commande de mi-saison avant la semaine 10

La NFL est au milieu de la saison, et nous vous avons couvert de classements de puissance pour vous dire qui est en lice en ce moment.

Mais pour ces équipes vers le bas de ces classements de puissance ? Ces bases de fans ont besoin d’une dose d’espoir.

Et nous l’avons ! C’est le projet de commande actuel, qui comprend de bonnes nouvelles pour certaines franchises qui ont fait des échanges dans le passé pour de futurs choix de premier tour – je parle aux Giants de New York, aux Jets et aux Eagles de Philadelphie, qui auraient tous maintenant plusieurs tops -11 choix si la saison se terminait aujourd’hui.

Examinons-le (coup de chapeau à Tankathon):