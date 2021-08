Commande de sacs d’Euler Motors pour 2 500 véhicules électriques de livraison de trois marques de commerce électronique

Image à des fins de représentation seulement

Euler Motors, un fabricant de véhicules utilitaires électriques, a annoncé que BigBasket, Flipkart, Udaan, ainsi que d’autres acteurs du commerce électronique, de la livraison hyperlocale et B2B, lui ont passé une commande de 2 500 VE pour des livraisons intra-urbaines. Les sociétés déploieront les véhicules électriques d’Euler Motors à travers Delhi-NCR, Bengaluru, Hyderabad et Chennai pour leurs opérations de premier, moyen et dernier kilomètre. Les livraisons de ces véhicules devraient avoir lieu dans les six à huit prochains mois.

L’équipementier basé à Delhi s’apprête à lancer son premier véhicule cargo L5 à trois roues autour de la saison des fêtes. Actuellement, la société utilise déjà plus de 300 véhicules dans le cadre d’un projet pilote de pré-lancement avec des sociétés de commerce électronique et de grande consommation pour la livraison intra-urbaine à Delhi-NCR.

Euler Motors affirme avoir déjà parcouru plus de 10 millions de km et contribué à réduire les émissions de carbone de plus de 1 000 tonnes, ce qui équivaut à 1 million de litres de carburant économisé.

Euler Motors a démontré des avantages convaincants et une valeur unique sur ces points, résultant d’une technologie supérieure, de leur conception pour les conditions indiennes et de l’accent mis sur l’expérience utilisateur, a déclaré Hari Menon, cofondateur de BigBasket.

Pour répondre à la demande croissante en matière de commerce électronique, Euler Motors prévoit également d’étendre sa capacité de production. La société a déjà levé des fonds auprès d’ADB Ventures, Blume Ventures, Inventus Capital India, Jetty Ventures. Euler Motors gère également un réseau de plus de 100 infrastructures de recharge à Delhi-NCR pour prendre en charge les véhicules électriques sur le terrain.

Sujeet Kumar, cofondateur d’Udaan, déclare : « Chez Udaan, nous restons déterminés dans nos efforts pour déplacer notre flotte vers des véhicules électriques, car ils sont économiques et respectueux de l’environnement. L’approche full-stack qu’Euler Motors a adoptée pour aider les entreprises à passer à la mobilité électrique nous a apporté beaucoup de confort dans les opérations quotidiennes de notre flotte.

« Notre vision est de transformer le segment des véhicules électriques commerciaux et son impact sur l’Inde et d’établir des références mondiales. Nous nous concentrerons bientôt sur l’expansion de notre capacité et de notre empreinte pour mieux répondre à nos clients dans davantage d’emplacements et à plus grande échelle », a déclaré Saurav Kumar, fondateur et PDG d’Euler Motors.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.