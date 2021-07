Commande livrée : des dim sums délicieux aux glaces savoureuses, une sélection d’endroits où commander pour un peu d’indulgence

Je me méfie toujours des allégations superlatives sur les emballages alimentaires. Eh bien, le mélange Baker’s Dozen Fluffest Pancake a suffisamment d’atouts pour mériter ce surnom. C’est facile à mélanger et à cuisiner, aussi bon que les produits frais, et pratique. Il n’y a rien à ne pas aimer.

Le verrouillage s’est peut-être assoupli, mais il faut toujours rester à l’intérieur, ne s’aventurant que lorsque cela est inévitable. Les appels sociaux peuvent attendre. En ce moment, c’est le mode survie engagé. Voici quelques-unes de mes récentes commandes à domicile que j’ai appréciées…

Je me méfie toujours des allégations superlatives sur les emballages alimentaires. Eh bien, le mélange Baker’s Dozen Fluffest Pancake a suffisamment d’atouts pour mériter ce surnom. C’est facile à mélanger et à cuisiner, aussi bon que les produits frais, et pratique. Il n’y a rien à ne pas aimer.

Si vous savez quelque chose sur les vaches, vous saurez que le lait de certaines espèces de vaches (et aussi d’autres animaux) est plus riche en bêta-caséine, ce qui facilite sa dégradation dans notre système digestif. Par conséquent, vous cherchez à obtenir tous les bienfaits du lait sans les flatulences, les ballonnements et les problèmes gastro-intestinaux souvent liés à l’intolérance au lactose. Le ghee fabriqué à partir de ce lait apportera des avantages similaires. Le ghee Mr Milk (A2 Milk) est excellent – riche, texturé et aromatique – et bien que tous les produits A2 soient nettement plus chers que A1, ils valent l’investissement.

Superplum a un MO unique : s’approvisionner en fruits sans produits chimiques (et non cirés) dans les meilleures fermes et les surveiller de la ferme à nos tables. La preuve est dans le pudding et le panier qui s’est présenté chez moi était parmi les articles les plus mûrs que j’ai essayés cette saison. La traçabilité ou la provenance est un facteur important dans les aliments frais aujourd’hui, quelque chose pour lequel les gens paient volontiers une prime. Ici, les prix étaient à peine plus chers que ceux de mon fournisseur local, donc cela ne me dérangerait pas d’augmenter un peu mon budget pour les avantages supplémentaires de la qualité et de l’assurance.

Pour une raison quelconque, je ne peux pas me lasser des dim sums, ou de ce que l’éducation militaire de la classe moyenne m’a fait découvrir : les momos. Oui, ils sont différents (aujourd’hui, je sais), mais j’aime les deux indépendamment. Je peux les faire à la maison, mais ma paresse est bien plus forte que ma volonté. Donc en étapes Prasuma avec une jolie gamme (poulet, porc, végétarien, épicé, régulier), le tout livré surgelé et prêt à cuire à la vapeur. Mes incontournables de la fête ces derniers mois ont été précisément ceux-ci. Quand je dis fête, je veux dire fête d’un (c’est-à-dire moi). Mais pour être juste, je mange assez de momos en une seule fois pour au moins trois adultes adultes et affamés.

Wood Street Sauce Co, basée à Bengaluru, propose une délicieuse sauce XO (une version régulière avec du jambon et de la pâte de crevettes). Un végétarien, bien que moins charnu, s’équilibre toujours avec suffisamment d’umami. Ils ont eu la gentillesse de m’envoyer les sauces et de nombreuses portions de crevettes et de riz frit ont suivi. Facile à déployer et délicieux, je recommande fortement d’essayer ce petit pot de délices savoureux.

La façon dont nous recevons et apprécions les aliments livrés à domicile change et The Hungry Dad & Co le fait bien. Une grande partie de la nourriture est pré-préparée, ce qui nécessite juste une finition rapide au four ou sur une casserole avant le service. Cela garantit que l’on peut manger le plat tel qu’il était destiné à être servi et non la version réchauffée au micro-ondes détrempée que nous finissons normalement par essayer d’avaler. Le tarif était en grande partie occidental (pensez mexicain et italien) et décemment bien préparé. Tout a commencé lorsqu’un père nouvellement baptisé a décidé de se tourner vers la cuisine pour assouvir ses envies pendant le verrouillage de 2020. Je suppose qu’un bébé peut parfois servir d’inspiration.

Les meilleures glaces que j’ai essayées étaient celles de Giani (Ferotella) et Keventers (Fraise et Alphonso Mango). Les autres bons étaient Minus 30 (Hazel Rock, Salted Caramel) et les dernières saveurs de la collaboration entre Baskin Robbins et Hershey’s. Habbit, je le mentionne parce que c’est prétendument une alternative plus saine. Mais franchement, ils auraient besoin d’un peu de rafraîchissement en termes d’intensité de saveur.

L’écrivain est sommelier

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.