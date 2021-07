Commande RBI : Mastercard ne pourra plus embarquer de nouveaux clients à partir du 22 juillet.

in

La Reserve Bank of India a restreint Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd. (Mastercard) d’intégrer de nouveaux clients nationaux sur son réseau de cartes à partir du 22 juillet 2021. La RBI a pris cette décision après avoir constaté que Mastercard ne se conformait pas au stockage des données du système de paiement, a déclaré la banque centrale mercredi 14 juillet 2021 ).

« La Reserve Bank of India (RBI) a imposé aujourd’hui des restrictions à Mastercard Asia / Pacific Pte. Ltd. (Mastercard) d’intégrer de nouveaux clients nationaux (débit, crédit ou prépayé) sur son réseau de cartes à partir du 22 juillet 2021 », a déclaré RBI dans un communiqué.

“Malgré un laps de temps considérable et des opportunités adéquates étant données, l’entité a été jugée non conforme aux instructions sur le stockage des données du système de paiement”, a-t-il ajouté.

Aucun impact sur les utilisateurs existants de cartes de débit et de crédit

La banque centrale a déclaré que sa commande n’aurait pas d’impact sur les clients existants de Mastercard. La RBI a également déclaré que Mastercard devrait conseiller à toutes les banques émettrices et non bancaires de se conformer à ses instructions.

Le communiqué indiquait en outre que la mesure de surveillance avait été prise dans l’exercice des pouvoirs conférés à RBI en vertu de l’article 17 de la loi de 2007 sur les systèmes de paiement et de règlement (loi PSS).

Mastercard est un opérateur de système de paiement autorisé à exploiter un réseau de cartes dans le pays en vertu de la loi PSS.

Dans la circulaire RBI sur le stockage des données du système de paiement datée du 6 avril 2018, tous les fournisseurs de système ont été invités à s’assurer que « dans un délai de six mois, l’intégralité des données (détails complets de la transaction de bout en bout/informations collectées/transportées/traitées comme partie du message/instruction de paiement) relative aux systèmes de paiement qu’ils exploitent est stockée dans un système uniquement en Inde. Ils étaient également tenus de signaler la conformité à RBI et de soumettre un rapport d’audit du système approuvé par le conseil d’administration et mené par un auditeur mandaté par CERT-In dans les délais qui y sont spécifiés.

