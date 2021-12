Commandement du théâtre maritime d’ici l’année prochaine : chef de la marine

Pour tous les sous-marins de mer, les avions, les moyens de surveillance comme les drones et les navires de guerre de haute mer, le nouveau commandement du théâtre maritime sera probablement une structure de commandement en un seul point.

D’ici 2022, le commandement du théâtre maritime pourrait devenir une réalité.

Le nouveau chef de la marine indienne, l’amiral Hari Kumar, qui est un défenseur du Commandement intégré du théâtre, a déclaré aux médias avant la Journée de la marine que le Commandement du théâtre maritime pourrait être finalisé d’ici l’année prochaine.

Répondant aux demandes des médias, le chef de la Marine a déclaré : « Les travaux sont en cours. Cela pourrait prendre six mois ou plus pendant que les détails sont en cours d’élaboration. » Le nouveau chef a joué un rôle très important dans le concept de chef du Commandement de la défense intégrée.

Qu’est-ce que cela signifie pour la marine indienne ?

Selon les responsables, ce commandement intégrera et unifiera les actifs des trois services – armée, marine et armée de l’air ainsi que les garde-côtes.

À une question, le nouveau chef a déclaré que la Marine soutenait les réformes et une synergie renforcée entre les trois services. Selon lui, « La troisième étape du jeu de guerre et une étude ont été réalisées. L’ensemble du processus est compliqué. La structure sera allégée et la charte du Commandement sera opérationnelle.

Sur la Chine

La Marine envisage une approche fondée sur des règles, ouverte et libre de la sécurité régionale. En réponse à une autre question, le chef de la marine a déclaré que la situation aux frontières nord a aggravé les problèmes de sécurité. « Pendant la crise, nous avons été déployés le long de la ligne de contrôle réel. Et nous étions prêts au cas où une escalade se produirait.

Indo-Pacifique

Près de 200 milliards de dollars de commerce transitent par les eaux de l’Indo-Pacifique. « Notre planification est pour notre propre capacité maritime, ce n’est contre aucun pays. »

Les atouts de la marine indienne

Deux séries d’essais en mer du porte-avions Vikrant ont été achevées. Le nouveau transporteur est construit par le chantier naval de Cochin et a près de 76 pour cent de contenu indigène. Il a également souligné qu’au cours des sept dernières années, 28 navires ont été mis en service et ont été construits en Inde. Et sur 39 navires et sous-marins en construction, 37 étaient en cours de construction en Inde.

Y a-t-il une exigence pour un autre IAC?

Il a dit que le transporteur apporte des capacités différentes.

Exercices bilatéraux et multilatéraux

Dans sa déclaration d’ouverture, le chef a mentionné que la Marine avait participé à 22 exercices bilatéraux et multilatéraux en 2021. Et l’ampleur et la complexité des exercices ont augmenté.

Et, avec un déploiement proactif, la Marine a contribué à prévenir toute mésaventure dans le domaine maritime.

Il a également parlé des agents de liaison internationaux de 14 pays invités au Centre de fusion d’informations pour la région de l’océan Indien (IFC-IOR). À ce jour, neuf d’entre eux ont adhéré et d’autres rejoindront bientôt.

L’accent du service sur le développement de l’infra dans les territoires insulaires. Ceux-ci serviront de tremplin pour le redressement opérationnel.

