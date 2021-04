Commander des AirTags, mais pour moi, ce n’est que le début (Find My Diary) – .

Je vais commander des AirTags, car ils semblent être la meilleure implémentation à ce jour d’un petit appareil de suivi pour garder un œil sur nos biens. Cependant, je vais probablement aller doucement sur les accessoires: je pense que je vais utiliser du ruban velcro comme principal moyen de les attacher.

Mais, aussi beaux qu’ils paraissent, les AirTags sont, à mon avis, en fait la partie la moins excitante de cette nouvelle approche Find My…

Attacher un dispositif de suivi dédié à un article n’est qu’une solution provisoire. L’approche à long terme consiste pour les entreprises à intégrer Find My Tech directement dans leurs propres produits.

On peut se demander si Apple envisageait déjà d’accorder une licence à la technologie à d’autres marques ou avait été contraint de le faire par des préoccupations antitrust. Quoi qu’il en soit, c’est l’avenir.

Je ne veux pas avoir à attacher un AirTag à un appareil photo, je veux que l’appareil photo intègre directement les fonctionnalités de Localiser. Je ne veux pas d’étiquette de bagage AirTag sur mon sac de voyage, je veux que mon sac ait la fonction en tant que norme. Même chose pour tout, des écouteurs aux vélos. (En fait, plus que toute autre chose, je veux que la technologie soit intégrée dans les lunettes de soleil, car statistiquement, ce sont mes biens les plus égarés!)

C’est pourquoi j’opte pour le Find My Diary grammaticalement maladroit, plutôt qu’un AirTag Diary. Mais AirTag est le point de départ du voyage, alors qu’en pensez-vous?

Premièrement, j’ai mentionné hier que le coût était une très bonne surprise. À 50 $ chacun, ce qui aurait été ma supposition à l’avance, il aurait fallu réfléchir pour décider quels articles justifiaient un. Mais à 25 $ chacun en multipacks, ils sont suffisamment bon marché pour adopter une approche plus décontractée. Un pack était une évidence, et j’ai décidé que je finirais sans aucun doute par en ajouter d’autres, alors je pourrais aussi bien commencer avec quelques packs.

Comme les lecteurs réguliers le savent, je suis un peu bagoholique. Pour un usage quotidien, je choisis généralement parmi un ensemble de quatre sacs, selon ce que je porte ou sur un coup de tête. J’ai trois autres sacs que j’utilise moins fréquemment. Pour les voyages, j’ai un bagage à main à roulettes que je jumelle avec l’un de mes sacs de tous les jours. Je pense donc que je vais probablement en attacher un à chacun de mes principaux sacs de tous les jours et un au sac à roulettes, qui est déjà de cinq.

Apple ne positionne pas AirTag comme un dispositif antivol. Surtout si les gens utilisent des étiquettes à bagages pour les attacher aux sacs, elles seront très évidentes et il ne faudra qu’une seconde ou deux à un voleur pour vider l’étiquette. Tout de même, je pense qu’il peut s’agir de dispositifs antivol (ou, plus précisément, de vol-récupération) s’ils sont placés de manière moins évidente. Je viserai certainement à les monter de manière raisonnablement discrète sur mes sacs.

J’en attacherai également un quelque part sur mon appareil de vidéographie. Il n’y a aucune chance que je laisse cela par inadvertance, mais lors de la prise de vue à l’extérieur et du basculement entre deux caméras, il y a une chance minuscule mais non non nulle que quelqu’un puisse l’arracher et courir. Trouver un endroit pas immédiatement évident pour un AirTag signifierait une chance décente de les attraper avant qu’ils aient le temps de l’examiner de près.

Je vais aussi en cacher un sur mon vélo. Celui-ci est déjà équipé d’un traceur GPS, mais pas de mal à la ceinture et aux bretelles lorsqu’il s’agit de protéger l’un de mes biens les plus précieux.

Tout cela me laisse avec une pièce de rechange – et je suppose que je ne tarderai pas à penser à une utilisation pour cela!

Qu’en pensez-vous? Allez-vous commander des AirTags? Si oui, combien et comment comptez-vous les utiliser? Veuillez partager vos plans dans les commentaires.

