Commandes de théâtre – la hâte sera du gaspillage

Les commandes de théâtre étaient nécessaires il y a des années, bien que le récent catalyseur semble copier la réorganisation de l’APL chinoise. (Illustration : CR Sasikumar)

Lieutenant-général Prakash Katoch (retraité)

Selon PTI, l’Inde établira probablement une feuille de route pour le déploiement des commandes de théâtre d’ici la mi-2022 et opérationnalisera probablement ces organisations au cours des 2-3 prochaines années. Tout étant lié aux votes en Inde, on se demande si cette chronologie est liée aux élections législatives de 2024 ? Le projet a peut-être été poussé plus rapidement mais pour le général CDS Bipin Rawat qualifiant publiquement l’Indian Air Force de « force de soutien ».

Un comité comprenant les vice-chefs des trois services, le chef d’état-major de la défense intégrée et des représentants d’autres ministères et départements résout actuellement les différends internes des services et consulte les parties prenantes externes telles que le ministère de l’Intérieur (MHA) et le ministère des Finances (MoF) examiner la structure, la composition, la nomenclature et les canaux de communication des commandes tri-service proposées.

Les commandes de théâtre étaient nécessaires il y a des années, bien que le récent catalyseur semble copier la réorganisation de l’APL chinoise. Mais ne mettons-nous pas la charrue avant les bœufs ? Nous n’avons toujours pas de stratégie de sécurité nationale (SSN) et n’avons pas entrepris d’examen stratégique de la défense (SDR). Rappelons que le 6 septembre 2017, Bipin Rawat (alors chef de l’armée) s’exprimant lors d’un séminaire sur les « Contours et tendances futures de la guerre », à New Delhi, avait mis en garde contre la possibilité d’une guerre sur deux fronts malgré notre dissuasion nucléaire.

Si nous avions entrepris un SDR, nous n’aurions pas continué à confier les 800 km LAC de l’Est du Ladakh à une division d’infanterie solitaire, cela aussi avec l’ITBP en vitrine qui n’a toujours pas été placé sous commandement de l’armée de terre. Le résultat est notre débâcle en réponse à l’agression chinoise de 2020. En cette ère de l’information et de l’accès au renseignement de sources ouvertes, pouvons-nous vraiment nous cacher derrière le slogan politique de « pas même un pouce de territoire perdu » et faire des déclarations telles que « nous savions que l’APL pouvait occuper les nouvelles positions entre 24 et 36 heures, mais nous ne nous y attendions pas ». pour le faire (sic) ». Ne devrions-nous pas avoir honte et imposer des responsabilités ?

Le département américain de la Défense a exposé davantage notre pusillanimité en rapportant le village chinois de 100 maisons construit dans l’Arunachal Pradesh pendant l’impasse en cours entre l’Inde et la Chine. Et, de quelle « articulation » parlons-nous si l’autorité politique manque de cran pour placer le CAPF le long du LAC sous le commandement de l’Armée de terre.

La réorganisation transformationnelle de l’APL ne s’est pas produite du jour au lendemain ; il a été lancé par le président Jiang Zemin (1993-2003) et sa mise en œuvre a été supervisée par la Commission militaire centrale et le chef d’état-major général de l’APL. En Allemagne, le processus de transformation a été initié par le décret de Berlin visant à intégrer les forces armées allemandes, garantissant ainsi tous les avantages des avancées technologiques en cours. Aux États-Unis, le catalyseur du processus de transformation a commencé avec le secrétaire à la Défense, Donald H. Rumsfeld ; le département américain de la Défense a créé le US Joint Forces Command comme laboratoire de transformation. La loi Goldwater Nichols a finalement amené les changements transformationnels dans les forces armées américaines, mais cette loi a également été débattue pendant quatre ans.

La hâte fait des déchets. Il y a un article en circulation sur les réseaux sociaux qualifiant les bureaucrates eunuques (sic). Mais quoi qu’il en soit, ils font danser les politiciens sur leurs airs. Cela était évident dès la création du CDS et de la Direction des affaires militaires au ministère de la Défense – saluée comme un jalon politique mais en fait une victoire bureaucratique grandiloquente ; La question de la réorganisation du ministère de la Défense est close pour toujours et le CDS est utilisé pour abattre l’armée sans blâmer les bureaucrates.

CDS, un général quatre étoiles, est l’un des secrétaires du ministère de la Défense, mais en termes réels, « en dessous » du secrétaire à la Défense à la tête du ministère de la Défense qui détient tous les pouvoirs et les finances, y compris les acquisitions de capitaux, est en charge de la défense de l’Inde et de la défense. politique, y compris en temps de guerre – continuation de l’héritage britannique et indien bien que le secrétaire à la Défense de l’époque soit également ministre de la Défense. Le fait est qu’après l’indépendance, les ministres de la Défense ont été largement utilisés par les partis au pouvoir pour consolider la position du parti, l’argent et les votes.

Ne nous empressons pas de gagner des points en nous précipitant dans les commandements de théâtre, en particulier lorsque la Chine semble se préparer à un conflit limité et que le Pakistan aux prises avec des extrémistes est plus que prêt à aider la Chine sur un double front. Devrions-nous nous réorganiser lorsque la guerre nous est imposée et qu’en est-il des implications financières ? En établissant des commandements de théâtre, nous devons être délibérés et pragmatiques.

De nombreux stratèges et penseurs militaires en Inde ont estimé que seule une loi du Parlement (comme la loi Goldwater-Nichols des États-Unis) peut amener la transformation requise dans les forces armées. Cela empêchera également les bureaucrates d’apporter des changements périodiquement selon leurs caprices et fantaisies.

Pour établir les commandements de théâtre, le CCS doit mener un tel exercice par le biais d’un comité dans un délai déterminé, en chargeant le Conseil de sécurité nationale (NSC) ou le DMA d’élaborer un projet de loi du Parlement pour la transformation militaire. Ce sera mieux pour que la transformation soit mise en œuvre en douceur plutôt que de se dépêcher de la manière actuelle.

(L'auteur est un vétéran de l'armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

