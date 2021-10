Commandes Mercedes, Kelvin van der Linde a « endommagé » le DTM

Le patron du DTM, Gerhard Berger, admet que Mercedes et Kelvin van der Linde ont terni la série avec leurs actions lors de la finale de la saison.

Le pilote junior de Red Bull, Liam Lawson, était en lice pour remporter le titre DTM, devançant Maximilian Götz de Mercedes de 18 points avant la dernière course de la saison.

Ses espoirs ont cependant été anéantis par un contact précoce controversé avec van der Linde, pas pour la première fois cette saison, et les actions de Mercedes à partir de là ont encore aggravé la course.

Avec Lawson hors de vue, Mercedes a ordonné à Lucas Auer et à Philip Ellis de reculer et de permettre à Götz de prendre la tête avec quelques tours à faire, ce qu’ils ont fait avec complaisance, couronnement de champion de Götz.

Lawson n’a aucun intérêt à revenir en DTM après ce qui s’est passé, et se concentrera plutôt sur la Formule 2 en 2022.

Mais les actions de van der Linde et Mercedes auront un impact durable sur le DTM, dont Berger est loin d’être satisfait.

« Honnêtement, j’ai très mal dormi ces dernières nuits », a déclaré Berger à BILD.

« Je suis un passionné de sport automobile depuis 40 ans et mon cœur de sportif ne supporte pas des changements de position aussi artificiels.

« Les deux sujets, l’ordre de l’équipe Mercedes et la manœuvre de van der Linde, ont non seulement déclenché des discussions, mais ont également causé des dommages au DTM.

« Je suis incroyablement désolé pour tous ceux qui ont contribué à l’attractivité du DTM cette saison et qui ont tout fait pour que le DTM soit synonyme de courses dures et justes jusqu’à la dernière course, où le meilleur gagne.

« Malheureusement, nous n’avons pas réussi à le faire en finale et c’est un coup dur pour nous aux yeux des fans. »

Les ordres d’équipe en DTM ont été à nouveau autorisés à partir de la campagne 2021, mais bien que Berger n’ait pas déclaré qu’ils seraient à nouveau interdits, il a confirmé qu’il y aurait une enquête sur ces bouffonneries de la course finale.

« Si un pilote prend une décision de sa propre initiative dans l’intérêt de l’équipe, ça va. Mais c’est aussi la limite », a-t-il déclaré.

«Ce qui est absolument inacceptable, cependant, c’est lorsque des équipes ou des pilotes reçoivent l’ordre de renoncer à leur position afin de déplacer l’avantage ailleurs.

« Bien sûr, la question n’est pas nouvelle dans le sport.

« En Formule 1 en particulier, il existe de nombreux exemples inacceptables d’un point de vue sportif, tant du point de vue des fans que des autres équipes.

« Je n’ai qu’à vous rappeler la vague d’indignation à laquelle Ferrari a été confrontée de la part des fans lorsque Rubens Barrichello a renoncé à la victoire pour Michael Schumacher [in Austria in 2002]

« Dans notre cas, cependant, nous parlons d’un arrangement inter-équipes [between Winward and HRT].

« C’est encore une qualité complètement différente, que je ne peux accepter ni sportivement ni personnellement sur notre plateforme.

« Cela signifie que le problème est toujours sur la table et je me battrai personnellement pour une solution. Nous examinerons de près les faits et, espérons-le, tirerons les bonnes conclusions en fonction de ce que nous découvrirons.

« C’est aux fans de décider s’ils voient quelque chose de positif dans un tel mouvement. En tant que sportif, je ne peux certainement pas, car il y a eu une dilution du titre des pilotes.