Commandez 66, plus ⋆ .

Que le 4 soit avec vous: Disney + célèbre Star Wars Day avec une toute nouvelle série «Star Wars».

Lancé mardi sur la plate-forme de streaming, «Star Wars: The Bad Batch» est une série animée centrée sur un groupe unique de soldats clones introduits lors de la dernière saison de «Star Wars: The Clone Wars».

«The Bad Batch» suit les membres de Clone Force 99 – une unité expérimentale de soldats clones «défectueux» hautement qualifiés – au lendemain de la guerre des clones, alors que l’Empire galactique, dirigé par l’empereur Palpatine, arrive au pouvoir.

Voici un petit rappel sur tout ce que vous devez savoir avant de visionner la première de «The Bad Batch».

Qui sont «le mauvais lot»?

The Bad Batch est un groupe de soldats clones inadaptés présenté lors de la septième saison de «Star Wars: The Clone Wars». Considérés comme «défectueux» car ils ne sont pas identiques au reste de leurs frères clones trooper, chacun a une mutation unique qui lui donne un avantage sur les autres.

Hunter, le leader du groupe, a amélioré ses sens qui en font un excellent traqueur; il peut même ressentir des fréquences électromagnétiques pour rechercher des endroits spécifiques. Il est aussi la boussole morale du groupe.

Wrecker est le muscle de l’équipe. En plus d’être le plus grand et le plus fort des Bad Batch, il trouve de la joie dans toutes les actions destructrices de leurs missions. Cependant, il n’est pas tellement fan des hauteurs.

Tech, comme son nom l’indique, est le chuchoteur technologique du groupe. En plus d’être un pirate informatique et un ingénieur expert qui maîtrise les machines, il absorbe et retient toujours les informations.

Crosshair est le type silencieux mais mortel. Il n’est pas très bavard, mais c’est un tireur d’élite et un tireur d’élite.

Echo est le dernier ajout de Bad Batch. À l’origine, un «reg» – ou «clone régulier» – Echo a été capturé par les forces ennemies dont les expériences l’ont transformé en un hybride droïde-clone. Il a rejoint le Bad Batch après avoir été sauvé.

Experimental Clone Force 99, également connu sous le nom de “The Bad Batch”, a été introduit dans “Star Wars: The Clone Wars”.

(Lucasfilm Ltd. / Disney +)

Rappelle-moi les clones

La guerre entre la République Galactique et les Séparatistes qui ont rompu avec la République s’appelait la Guerre des Clones (introduite dans les films précédents, développée dans la série animée «Star Wars: The Clone Wars»). Les soldats clones menés par les Jedi se battaient pour la République.

Commissionnés secrètement au nom de la République par un Jedi voyou, ces soldats clones ont été créés sur la planète Kamino et basés sur le matériel génétique du chasseur de primes Jango Fett (le père de Boba Fett, qui est également un clone).

Ces clones étaient fidèles aux Jedi et à la République pendant des années, mais ils faisaient tous partie du plan des Sith visant à détruire les Jedi et à prendre le relais. Tous les clones étaient secrètement programmés avec un protocole qui les retournerait contre les Jedi une fois initiés.

Qu’est-ce que l’Ordre 66?

Ce protocole top secret, programmé dans une puce à l’intérieur du cerveau de chaque clone, s’appelait Ordre 66. Lorsque Palpatine (alias Dark Sidious) exécuta cette directive, les clones identifièrent immédiatement tous les Jedi comme des traîtres à exécuter.

La plupart des Jedi ont été tués une fois que l’Ordre 66 a été activé, y compris les jeunes enfants s’entraînant pour devenir Padawans, et l’Ordre Jedi a été éradiqué.

Ceux qui ont survécu – comme Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi et Kanan Jarrus (de «Star Wars Rebels») – ont dû se cacher parce que tout le monde soupçonné d’être un Jedi a été tué alors que l’Empire Galactique était en charge.

Fennec Shand dans une scène de «Star Wars: The Bad Batch».

(Lucasfilm Ltd.)

Est-ce que «The Bad Batch» aura quelque chose à voir avec «The Mandalorian»?

Peut-être. «Star Wars: The Bad Batch» est une suite immédiate de «Star Wars: The Clone Wars», ce qui signifie qu’il se déroule peu de temps après les événements de «Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith» (2005). “The Mandalorian” se déroule quelques décennies plus tard, après les événements de “Star Wars: Episode VI – Le retour du Jedi” (1983).

Il a déjà été confirmé, cependant, qu’un jeune Fennec Shand apparaîtra dans «The Bad Batch». Un chasseur de primes qui a été présenté lors de la première saison de «The Mandalorian», Fennec (interprété par Ming-Na Wen) est revenu dans la saison 2 en travaillant aux côtés de Boba Fett. À tout le moins, il semble que «The Bad Batch» se développera sur l’histoire de Fennec avant qu’elle n’apparaisse dans le spin-off «The Mandalorian» «The Book of Boba Fett».

Adm. Tarkin dans une scène de «Star Wars: The Bad Batch».

(Lucasfilm Ltd.)

Dois-je regarder d’autres émissions “Star Wars” pour comprendre “The Bad Batch”?

Techniquement, non. Bien que «Star Wars: The Bad Batch» soit une continuation directe de «Star Wars: The Clone Wars», les téléspectateurs devraient pouvoir suivre l’histoire sans avoir une connaissance exhaustive de tous les films et séries télévisées «Star Wars». Mais les téléspectateurs intéressés par l’introduction de «The Bad Batch» peuvent consulter les quatre premiers épisodes de la saison 7 de «The Clone Wars».

Cela dit, des séries comme «Star Wars Rebels» et «The Mandalorian» ont montré comment les émissions de «Star Wars» s’appuient sur les traditions existantes en mettant en vedette des personnages ou des lieux qui peuvent être reconnus par ceux qui ont regardé d’autres titres de la franchise.

De même, certains visages familiers apparaissent dans “The Bad Batch”. La scène d’ouverture de la première de la série, par exemple, aura certainement une signification différente pour ceux qui ont regardé «Rebels».

