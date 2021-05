Comme autrefois, la nouvelle cafetière Lidl nous ramène aux années 50 | La technologie

La cafetière DeLonghi Icona Vintage est la dernière nouveauté Lidl qui espère impressionner les plus nostalgiques.

Au-delà de leur utilité, il y a parfois des appareils électroménagers ou des éléments décoratifs achetés pour des raisons esthétiques. Heureusement pour les amateurs de café, cela ne doit pas arriver à chaque fois. Lidl a mis en vente une cafetière vintage qui peut aussi se vanter d’être plus qu’utile au jour le jour.

Il suffit de regarder les détails de la Cafetière vintage DeLonghi Icona beaucoup tomberont probablement amoureux. Il n’en est pas pour moins vu l’air des années 50 qu’il a et chacun des détails qui ressortent dans ce petit électroménager de la chaîne de supermarchés allemande.

On sait déjà qu’il y a des adeptes de toutes sortes de cafetières, de la capsule à l’italienne, mais le café expresso comme celui que l’on trouve dans les cafés n’est disponible qu’avec ce type de modèle. Si vous souhaitez en obtenir un, il est actuellement disponible dans la boutique en ligne Lidl au prix de 119 euros, bien qu’il soit possible qu’ils soient bientôt épuisés.

Depuis le 15ème siècle, nous consommons du café torréfié et moulu. Si vous voulez rester fidèle à la tradition, rien de mieux que de le préparer vous-même chez vous. Machines à café goutte à goutte ou machines à café à capsules modernes, laquelle préférez-vous?

En ce qui concerne les performances de cette machine à expresso, vous avez la possibilité de placer filtres pour préparer une ou deux tasses simultanément. Il a une pompe de puissance de 15 bar et est facile à nettoyer pour éliminer les traces de café et de grains sur les filtres et les dosettes. Quant aux mesures, elles mesurent 32 x 26 x 28 centimètres et pèsent 4,9 kg.

L’avion chauffe les tasses pour que le café ne refroidisse pas Dès que vous le préparez et que toutes les pièces sont amovibles afin de faciliter le nettoyage. Le réservoir d’eau est classé de grande capacité par la marque et est transparent et facile à retirer pour le remplir sans problèmes majeurs.

Ceci est une cafetière sûre, avec son propre bouton pour réguler la vapeur et un approche classique mais fiable qui vous garantit de toujours préparer le meilleur café possible, un espresso comme celui qu’ils servent en Italie, mais chez vous.

De plus, comme vous l’avez peut-être vu sur les images, chacun des détails de la conception remonte aux années 50 et ne transforme pas seulement la cafetière en un appareil que beaucoup aimeraient avoir à la maison, c’est aussi un cadeau irréprochable. D’autant plus qu’il est vendu 119 euros sur le site Lidl.