Comme Biden Ramps Up détention Capacité, Groupe Warns bases militaires contaminés sont-No Place ‘pour les enfants ⋆ 10z virale

Dans un mouvement qui a été condamné par les défenseurs de la justice environnementale vendredi, le président administration de Joe Biden au début de cette semaine a envoyé 500 demandeurs d’asile mineurs non accompagnés à Fort Bliss-une base militaire hautement contaminée et potentiellement dangereux à El Paso, au Texas et est en train d’envisager l’utilisation d’autres sites militaires toxiques comme les centres de détention pour les enfants migrants en détention États-Unis.

« Nous sommes extrêmement préoccupés d’entendre des plans de détenir les enfants d’immigrants à Fort Bliss. Les bases militaires remplies de sites contaminés sont pas de place pour le développement sain d’un enfant, » Melissa Legge, un avocat à Earthjustice, a déclaré dans un communiqué.

« Nous reconnaissons que la situation humanitaire aux besoins des frontières à traiter dans l’humanité, la compassion et l’opportunisme », a poursuivi Legge. «Une partie de cela nécessite d’éloigner les enfants des sites militaires toxiques.»

«Alors que nous espérons que l’administration Biden assurera la sécurité des enfants, nous restons vigilants et prêts à continuer à protéger les mineurs détenus dans des installations toxiques», a-t-elle ajouté. « Les enfants d’immigrés, sous la responsabilité du gouvernement fédéral ne devrait pas être dans des cages, et encore moins des sites toxiques dans les bases militaires. »

L’administration Biden a annoncé la semaine dernière que les installations à Fort Bliss « serviraient de logement temporaire pour un maximum de 5.000 mineurs non accompagnés, » El Paso Times a rapporté mardi. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a déclaré: « il réservera l’hébergement Fort Bliss pour les garçons âgés de 13 à 17. Le personnel militaire ne sera pas le personnel du site ou de fournir des soins pour les enfants, qui sont sous la garde et des soins de HHS « .

Il y a 17,641 demandeurs d’asile mineurs non accompagnés en détention des États-Unis à partir de mardi, selon ABC Nouvelles. Plus de 5 600 enfants sont détenus dans des établissements surpeuplés gérés par les douanes et de la protection des frontières (CBP), qui relève du ministère de la Sécurité intérieure (DHS), alors que plus de 12 000 sont sous la supervision de HHS.

Bien que le DHS est censé aux mineurs de transfert au Bureau de réinstallation des réfugiés des HHS dans les 72 heures, après quoi les enfants sont logés dans l’un des plus de 200 abris HHS-approuvés dans 22 états jusqu’à ce qu’ils puissent être placés avec un membre de la famille ou d’une autre promoteur- appropriée des milliers ont été bloqués pour beaucoup plus longtemps que légalement autorisé dans des conditions sordides.

Le mois dernier, la Maison Blanche est venu sous le feu pour restreindre l’accès aux médias aux centres de détention du CBP, que certains journalistes ont décrit comme des « prisons frontalières ».

Comme le El Paso Times a noté, HHS caractérisée Fort Bliss comme « un « prise d’eau d’urgence » et une mesure temporaire pour éliminer rapidement les enfants à la garde de la patrouille frontalière. »

Earthjustice fait valoir que le plan de l’administration Biden à utiliser des bases de nombreux militaires dont le groupe dit « sont connus pour être criblé de risques toxiques des opérations militaires passées, les déversements, le stockage de produits chimiques toxiques, munitions non explosées, et les champs de tir », pour étendre son la capacité des enfants non accompagnés retenir temporairement pas de solution.

Selon Earthjustice: « 130 bases et installations militaires sont considérés comme prioritaires par les sites Superfund l’Agence de protection de l’environnement. Il y a actuellement 651 sites du ministère de la Défense et de la Garde nationale potentiellement contaminés par des produits chimiques toxiques connus sous le nom SPFA, court pour per- et substances polyfluoroalkyle. SPFA ne se cassent pas facilement vers le bas, et ils peuvent persister dans votre corps et dans l’environnement pendant des décennies « .

Plusieurs des sites militaires envisagés par l’administration Biden «sont contaminés par des polluants potentiellement dangereux et certains sont même situés sur ou à proximité des sites Superfund», a déclaré Earthjustice.

L’organisation a poursuivi:

sites Superfund à l’étude pour les enfants de logement en détention d’immigration comprennent le centre de détention de Homestead à Homestead, en Floride, Moffett Field à Mountain View, en Californie, et Joint Base San Antonio au Texas. Bon nombre des sites restent insuffisamment décontaminé et encore contaminés. Sans examens environnementaux appropriés, il n’y a aucun moyen de garantir ces sites sont sûrs pour les enfants, ce qui pourrait les exposer à des produits chimiques toxiques qui pourraient avoir des effets sur la santé à vie. Fort Bliss ne fait pas exception. Earthjustice, ainsi que des partenaires, y compris Alianza Nacional de Campesinas et l’Association médicale nationale hispanique, publié des centaines de documents de documents consultables et une analyse experte des précédents plans pour la construction d’un centre de détention provisoire pour les enfants et les familles à Fort Bliss. Ces enregistrements documentent plusieurs problèmes avec le projet, y compris que l’armée n’a pas enquêté sur de manière adéquate pour déterminer quels types de déchets ont été éliminés sur le site, que les méthodes utilisées pour tester les échantillons de sol étaient insuffisants ou jamais achevé, et que les échantillons prélevés après le nettoyage supposé avait encore en ce qui concerne les niveaux de pollution. En outre, le dumping illégal sur le site peut continuer à ce jour. En conséquence, il est maintenant encore plus grande incertitude sur les risques environnementaux sur le site et un plus grand besoin pour des tests approfondis, l’analyse et le nettoyage.

« Nous sommes profondément préoccupés par la décision des centres de détention temporaires ouverts pour les mineurs à Fort Bliss et les risques potentiels pour la santé des mineurs détenus dans des tentes là-bas », a déclaré le Dr Elena Rios, président de l’Association médicale nationale hispanique, un client dans Earthjustice de 2018 procès FOIA en ce qui concerne la base.

« D’après ce que nous avons trouvé dans notre enquête Fort Bliss en 2018, » at-elle ajouté, « il y a encore des toxines présentes des décharges passées, ce qui signifie que les enfants pourraient être exposés de force à la toxicité liée à des anomalies du cancer et de développement. »

Malgré cela une « crise frontalière » du GOP déshumaniser et récit trompeur est en cours de réalisation, il n’y a pas eu une « montée en puissance » non caractéristique des migrants qui entrent aux États-Unis à la frontière sud, mais plutôt une bosse prévisible dans les passages frontaliers qui se produit généralement à ce moment de année, augmenté par l’arrivée de personnes qui sont venues en 2020 mais ne pouvait pas en raison de la répression de l’immigration au cours de la pandémie Covid-19, comme le Washington post a rapporté la semaine dernière.

Une instruction HHS sur le transfert des enfants migrants à la base militaire à El Paso a déclaré que « l’utilisation de l’installation Fort Bliss aura aucun impact sur le ministère de la capacité de défense de mener sa mission première ou sur la préparation militaire. »

La déférence pour le militarisme est dit. Selon Rep. Jamaal Bowman (DN.Y.) et Rep. Alexandrie Ocasio-Cortez (DN.Y.), il est impossible de comprendre l’arrivée des demandeurs d’asile à la frontière américano-mexicaine sans tenir compte du rôle joué par l’impérialisme américain.

Plus tôt cette semaine, comme Fréquents Rêves signalés, les deux législateurs progressistes ont fait valoir que la racine provoque la migration de l’Amérique centrale et du Mexique aux États-Unis se trouvent dans des décennies de politique étrangère interventionniste, le commerce, la maximisation du profit et des politiques carcéraux, et crise climatique tout entraîné par la poursuite des intérêts de classe capitaliste.

Citant le gouvernement des États-Unis « mépris flagrant pour la santé des personnes en détention, » Earthjustice a appelé à « l’arrêt immédiat des plans pour placer les enfants dans des installations dangereuses, la sécurisation des logements sûrs et adéquats pour les enfants alors qu’ils sont tenus de rester dans la prise en charge du ministère de la Santé et des services sociaux, et le développement de solutions qui ne comportent pas de placer les enfants sur ou à proximité des sites toxiques, des sites militaires ou dans des contextes analogues à la détention « .