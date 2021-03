Comme c’est maintenant ou jamais

C’est une des nouvelles du jour à deux reprises. Bob Arum a offert un accord « anti-excuse » à Errol Spence Jr. pour accepter l’unification des poids welters avec Terence Crawford. Quarante-quarante pour cent du sac, avec vingt pour cent gratuits pour le gagnant.

L’offre le met contre le mur et supprime tout doute sur qui est prêt à éviter qui dans cette histoire. J’en parle dans la vidéo et j’ajoute des concepts sur les mauvais arguments de Spence lorsqu’il s’agit de justifier sa demande de gagner plus que Crawford.

À mon tour, je commente qu’il peut y avoir derrière cette surprenante annonce parallèle de Bob Arum, en ce sens que dans une semaine, il annoncera le nom du prochain rival de Crawford, la date et le lieu du combat. Qu’est-ce que cette annonce cache ou ne cache pas? La réponse est dans la vidéo.