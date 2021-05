Comme Ferrari, Red Bull a constaté qu’il lui fallait plus qu’une voiture rapide pour battre Mercedes · .

Quatre courses dans la saison de F1 2021, Max Verstappen a passé presque deux fois plus de temps à l’avant du peloton que son rival du championnat Lewis Hamilton.

Cela contraste nettement avec l’état d’avancement du championnat. Le pilote Red Bull a remporté une seule victoire contre les trois de Hamilton, mais le champion en titre a mené 75 tours contre 144 pour Verstappen.

Sur le fait que cela semble prouver que Red Bull rejette le championnat. Après tous ces efforts pour créer une voiture et un groupe motopropulseur qui peuvent rivaliser avec l’équipe dominante de l’ère du turbo hybride V6, ils échouent quand cela compte. Cette vue est-elle exacte?

Verstappen a vu les choses différemment lorsqu’il est descendu de sa voiture à la fin du Grand Prix d’Espagne du week-end dernier et a déclaré qu’ils étaient «trop lents» pour gagner. (En fait, il l’a dit avant de sortir de la voiture également.)

Analyse: “ Nous discuterons de ce qui n’a pas fonctionné ”: transcription radio de l’équipe Hamilton et VerstappenL’année dernière, il était sans aucun doute vrai que, la grande majorité du temps, Red Bull n’était pas assez rapide pour battre Mercedes au mérite. Les exceptions étaient le Grand Prix du 70e anniversaire, où Mercedes a enraciné ses pneus et Verstappen a gagné à sa guise, et Abu Dhabi, où après un an de réduction progressive de l’écart avec leurs rivaux, Red Bull en a finalement mis un sur eux.

Cette année, la situation est plus compliquée. Red Bull a été particulièrement compétitif sur un seul tour de vol: Verstappen a pris la pole à Bahreïn et aurait sans doute dû le faire à Imola et en Algarve également.

Dans les courses, Mercedes a tendance à mieux performer. “J’ai toujours le sentiment que nous n’avons pas eu le rythme samedi que nous devrions, mais nous semblons être plus rapides dimanche”, a déclaré dimanche soir le PDG de l’équipe, Toto Wolff.

En choisissant ce que nous avons vu au cours des courses d’ouverture, il semble y avoir quelques tendances à l’œuvre. La première est qu’après avoir été troublée par leurs performances lors des tests de pré-saison, Mercedes a progressé et était en bien meilleure forme une fois que les affaires sérieuses ont commencé.

“Il est juste de dire qu’après le test de Bahreïn, nous avons eu un peu de mal avec la voiture”, a expliqué Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie piste de l’équipe. «Nous ne l’avions pas mis dans une bonne fenêtre.

Mercedes a fait des gains avec sa voiture avant la première course «Les pilotes disaient qu’ils n’avaient pas la confiance nécessaire pour porter la vitesse dans les virages, la voiture ne tournait même pas bien dans les virages, c’était difficile de contourner certains des virages serrés là-bas et nous perdions du temps. Et puis aussi l’arrière était en difficulté lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, c’était assez de survirage, donc nous avions beaucoup de choses à corriger.

Grâce à «un travail très acharné et à des réglages précis», ainsi qu’à «de nombreuses sessions dans le simulateur essayant de tout mettre dans la bonne fenêtre», l’équipe a fait des progrès. «Quand nous sommes retournés à Bahreïn, alors que nous n’étions pas les plus rapides – c’était clairement Red Bull et nous l’avons vu en qualifications – mais nous avions une voiture dans un endroit où nous pouvions réellement rivaliser avec eux. Nous avions considérablement amélioré les longs runs et c’est vraiment ce qui nous a permis de remporter cette première course à Bahreïn.

Cette progression s’est poursuivie au cours des courses suivantes. “Nous avions également un kit de mise à jour sur la voiture à Imola”, a déclaré Shovlin. «Nous recherchons vraiment de petites améliorations, il y a si peu entre nous et Red Bull que toutes les quelques millisecondes que nous poursuivons.»

Le développement race par race est une tendance. Un autre est la performance de l’équipe dans différentes conditions météorologiques – Mercedes a prospéré dans des températures plus fraîches depuis son retour en Europe – et sur différents composés de pneus. La voiture de Mercedes semble mieux fonctionner sur le caoutchouc plus dur, ce qui explique en partie pourquoi elle a généralement une meilleure apparence en course que lors des qualifications.

Cela semble être la poursuite d’une tendance dans les voitures qui sont étroitement basées sur les modèles de l’année dernière. En 2020, Red Bull semblait préférer le caoutchouc plus souple. Ils ont remporté la deuxième épreuve à Silverstone, lorsque Pirelli a apporté des composés qui étaient une étape moins durs que ceux utilisés pour la course précédente. Pirelli n’a apporté son pneu le plus souple, le C5, qu’à deux courses l’année dernière: Verstappen en a remporté une (Abu Dhabi) et a terminé à seulement sept secondes de la Mercedes victorieuse à Sotchi.

Cela rendra les courses à venir sur deux sites qui ont été supprimés du calendrier de l’année dernière particulièrement fascinantes. Pirelli apportera sa sélection de pneus les plus tendres pour la première fois cette année à Monaco et à Bakou.

Mis à part les exigences de MonacoTyre, Red Bull est aussi différente que deux circuits urbains peuvent l’être. Alors que Red Bull a souvent été compétitif dans l’assiette de l’appui maximal à Monaco, les longues lignes droites de Bakou seront un véritable test pour savoir si cette unité motrice Honda peut tenir une bougie à une Mercedes. L’aileron arrière «flexible» que Hamilton a attiré l’attention du monde sur le Circuit de Catalunya peut également aider dans les lignes droites – de nouveaux tests de charge ciblant la conception n’entreront en vigueur qu’après la course.

Red Bull a peut-être été «trop lent» pour gagner à Catalunya, une piste de bastion Mercedes où Pirelli apporte toujours son caoutchouc le plus dur. Sur le papier, ils ont de quoi se sentir plus confiants quant aux courses à venir.

Mais si Red Bull veut transformer cette ligne de score 3-1 en 3-3 d’ici le premier week-end de juin, ils doivent être à leur meilleur. Tout au long de la saison dernière, lorsque les victoires étaient trop rarement possibles, le refrain de Verstappen était qu’il avait «maximisé» chaque week-end, souvent en entrant parmi les Mercedes.

La même affirmation ne peut pas être faite à propos de certaines de ses performances cette année, même de sa seule victoire à Imola, où il s’est classé troisième sur la grille dans une voiture qui était assez bonne pour la pole position. La victoire à Bahreïn a commencé à lui échapper lorsque Red Bull a laissé Mercedes prendre le dessus dans les stands. Des erreurs de limites de piste ont marqué son week-end en Algarve. Le résultat est que Hamilton a une avance de 14 points après les quatre premières courses et il n’est pas exagéré de dire que Verstappen pourrait être dans la même position s’il avait «maximisé» toutes ses opportunités.

Ferrari n’a pas réussi à saisir les chances de battre Mercedes Après la défaite du week-end dernier, le PDG de Red Bull, Christian Horner, s’est consolé en estimant que jusqu’à 19 courses restent au calendrier record de la F1 2021 (annulations nonobstant). «Nous devons nous assurer que nous sommes là pour la deuxième mi-temps, c’est généralement là où nous avons été plus forts», a-t-il déclaré.

C’était certainement vrai l’année dernière. Mais Red Bull devrait tenir compte de l’expérience de Ferrari la dernière fois que Mercedes a été sérieusement testée.

Sebastian Vettel menait le classement aux points à mi-chemin des championnats 2017 et 2018, mais un Hamilton et une Mercedes renaissants ont remporté les titres. De nombreuses opportunités de victoire gaspillées par Ferrari ont été récoltées par Mercedes: Hamilton n’a remporté que cinq pole positions en 2019, mais a remporté 11 courses.

Mercedes n’a pas seulement remporté des titres en étant trop rapide pour ses rivaux, et Red Bull n’est pas en retard dans le concours 2021 uniquement parce qu’il était «trop lent» sur une course. Et s’il est bien trop tôt dans une longue saison pour commencer à parler de courses «à gagner», les manches à venir semblent mûres pour que Red Bull gagne du terrain.

