Comme Google n’enregistre pas mon agenda familial, j’ai pris les choses en main

Être organisé est une partie essentielle du monde d’aujourd’hui, en particulier pour les familles. Entre jongler avec les rendez-vous personnels, les obligations professionnelles et les activités pour les enfants, il est facile de rater quelque chose sans un bon système de suivi des événements. L’une des options les plus anciennes pour ce faire est le calendrier mural familial. Cependant, avec des outils numériques tels que Google Tasks et Google Calendar, le calendrier papier est en train de mourir, mais un hub central permettant à la famille de rester sur la même page proverbiale ne devrait pas être laissé de côté.

En grandissant, nous étions toujours occupés avec quelque chose qui se passait avec les activités scolaires et les sports. L’un des éléments de base de notre maison était le fidèle calendrier mural, qui aurait des choses griffonnées pour ce que nous avions en cours pour le mois. Bien sûr, c’était une époque avant les smartphones, peu ou pas d’Internet, et même les textos n’étaient pas vraiment une chose au début, ce qui signifie que la communication était la clé entre tous les membres de la famille pour se tenir au courant de ce qui se préparait.

Entre mon frère et moi, en grandissant, nous avons eu un entraînement ou un match de baseball, de football, de basket-ball ou de rodéo presque tous les jours – donc savoir qui, où et quand était crucial pour ne rien manquer.

Je ne dis pas que tout le monde devrait avoir un calendrier papier pour suivre ses événements à venir. Google Agenda fait un travail fantastique à cet égard. Cependant, je pense que pour une famille, en particulier une jeune famille, avoir un centre d’événements accessible pour tout le monde est extrêmement utile. Bien qu’il existe d’excellents téléphones pour les enfants, tous les enfants ne sont pas prêts pour un téléphone, et s’ils le sont, certains ne sont pas tout à fait au point de pouvoir coordonner un calendrier mensuel.

Il y a quelque chose à dire pour avoir le calendrier familial dans un endroit central de la maison qui est accessible en un coup d’œil – sans sortir un téléphone. Bien que mes enfants ne soient qu’en maternelle et en troisième année, nous avons déjà de nombreux événements pour eux en particulier et pour la famille dans son ensemble. Donc, pour que mes enfants puissent voir ce qui se passe, les aide à se sentir au courant et plus inclus dans notre temps en famille ensemble.

Source : Android Central

L’un des principaux inconvénients d’un calendrier physique et non numérique est que vous ne pouvez pas le mettre à jour lorsque vous êtes loin de chez vous, à moins de l’emporter partout avec vous. Si vous le faites, alors personne d’autre ne pourra le voir jusqu’à ce que vous soyez à nouveau tous ensemble. Ensuite, il y a l’entretien constant de s’assurer qu’il est maintenu à jour. Avec les outils numériques beaucoup plus pratiques qui sont à notre disposition ces jours-ci, les calendriers papier sont une corvée.

Il existe différentes façons de garder tout le monde sur la même longueur d’onde avec un minimum d’entretien possible. Comme mentionné précédemment, un moyen est un smartphone pour tout le monde avec un calendrier Google partagé entre les membres de la famille. Mais encore une fois, il y a le problème du fait que tout le monde ne lit peut-être pas encore et des chances supplémentaires de distractions à l’écran.

Un calendrier mural familial peut être très utile pour les familles, mais il peut rapidement devenir un luminaire mural inutile s’il est difficile à entretenir.

La solution la plus évidente consiste peut-être à utiliser l’un des nombreux excellents écrans intelligents du marché. Avec celui-ci connecté à votre compte Google, pouvoir afficher les événements à venir devrait être un jeu d’enfant. Cependant, ce n’est pas nécessairement le cas. Vous pouvez demander à votre assistant Google de vous informer des événements à venir, mais cette méthode présente quelques inconvénients. Cela ne va pas aider avec les choses qui se passent dans deux semaines, ce ne sont que vos événements personnels, et personne d’autre dans la famille ne peut découvrir ce qui se passe sans votre voix.

Les écrans intelligents doivent avoir une fonctionnalité mieux adaptée aux calendriers familiaux. Par exemple, il n’y a aucun moyen de voir visuellement ce qui se passe pour tout le mois sur ces appareils. Un autre problème est que la visibilité n’est pas excellente à moins que vous n’ayez un grand écran comme le Nest Hub Max, et même cela peut ne pas être assez grand.

Source : Android Central

Un grand calendrier mural suspendu est utile en raison de sa taille et de son emplacement. La visibilité est une autre victoire pour la méthode à l’ancienne, car elle ne nécessite aucun effort pour voir ce qui se passe pour la journée, la semaine ou le mois. La solution de ma famille est de profiter des avantages offerts par un calendrier mural traditionnel et de les combiner avec la simplicité de Google Calendar.

Je sais que cela peut sembler être une publicité pour DAKboard, mais ce n’est pas le cas ; J’ai été tellement surpris par la facilité et la rapidité du service.

Quelques présentoirs sont préfabriqués, prêts à être accrochés et offrent exactement ce dont vous avez besoin, mais il est difficile de justifier des centaines de dollars pour un calendrier. J’ai décidé de prendre certains composants que j’avais déjà qui traînaient – ​​un petit support mural pour téléviseur, une carte microSD et un vieil écran d’ordinateur LCD – et de les mettre au travail. J’ai trouvé une entreprise appelée DAKboard qui propose une solution prédéfinie et le logiciel permettant aux utilisateurs de créer eux-mêmes une solution.

DAKboard propose des comptes gratuits qui vous permettent d’utiliser un ensemble d’outils de personnalisation de base pour configurer une vue d’affichage qui correspond le mieux à vos besoins. Après avoir testé l’option de compte gratuit sur le navigateur de mon ordinateur et réalisé à quel point cela pouvait être génial, j’ai opté pour la période d’essai du compte d’entrée de gamme payant, afin de pouvoir obtenir plus d’options de personnalisation.

Une fois que j’ai su que ce serait la meilleure solution, je me suis acheté un modèle Raspberry Pi 3 B+ et un adaptateur VGA vers HDMI pour que mon calendrier familial soit opérationnel. DAKboard propose un logiciel téléchargeable pour le Raspberry Pi qui permet au micro-ordinateur de se connecter facilement à votre compte DAKboard et à l’affichage numérique que vous créez.

Source : Chris Wedel / Android Central

Une fois le logiciel téléchargé, j’ai suivi les instructions faciles à suivre pour préparer ma carte microSD pour mon Raspberry Pi. Une fois cela fait et inséré dans mon petit ordinateur, il ne restait plus qu’à connecter la création de mon calendrier DAKboard au système d’exploitation DAKboard fonctionnant sur le Pi. Je ne pouvais pas croire à quel point c’était simple.

En créant votre propre affichage, vous pouvez connecter autant de services directement à DAKboard afin que vous puissiez définir à quoi vous voulez que votre calendrier numérique ressemble. En plus de l’évident Google Calendar, vous pouvez également utiliser des services tels que SmartThings, Google Photos, Spotify, Weather Underground, et bien d’autres sont disponibles. Ensuite, avec une ardoise vierge, à l’aide d’un modèle prédéfini, vous pouvez ajouter des blocs, puis choisir le service que vous souhaitez dans ce bloc pour créer l’affichage parfait pour votre famille.

Après avoir obtenu la mise en page que je voulais, j’ai créé un calendrier spécifique juste pour mon affichage DAKboard. J’ai exporté mon calendrier, puis je l’ai importé dans le nouveau calendrier familial que j’ai créé, je l’ai partagé avec ma femme pour ajouter des événements au même calendrier, et mon calendrier mural familial numérique est terminé. Il se met à jour automatiquement tout au long de la journée et DAKboard me permet de définir un horaire pour qu’il s’éteigne la nuit.

Ma famille, et surtout ma femme, adore déjà notre nouveau calendrier. C’est ma femme qui a pris en charge la mise à jour de notre tableau effaçable à sec, et cette nouvelle solution est tellement plus simple. En plus du calendrier, j’ai ajouté un bloc pour afficher l’heure actuelle, une météo à 5 jours et un album en direct de Google Photos. La prochaine étape consiste à demander à l’uber-nerd résident d’AC, Jerry Hildenbrand, de m’aider à intégrer le support tactile et Google Assistant pour rendre ma configuration encore meilleure.

Source : Chris Wedel / Android Central

Un calendrier mural comme celui-ci peut ne pas convenir à tout le monde, même s’il peut l’être. Chaque personne et chaque famille doivent trouver ce qui leur convient le mieux. Être en mesure d’avoir un emplacement central qui est visible pour le ménage peut être très bénéfique. Donc, si vous voulez un calendrier mural moderne pour votre maison, c’est non seulement possible mais plus facile que vous ne le pensez. Même si vous n’avez pas les pièces qui traînent, vous pouvez en fabriquer une pour 75 $ ou moins – et jusqu’à ce que Google décide de faire de son Nest Hub un véritable hub pour tout le monde, vous devrez prendre les choses en main.

