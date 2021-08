Comme Hadès, mais au paradis et tu tues des démons

Capture d’écran : Annapurna Interactive

Que se passe-t-il lorsque votre premier jeu a trouvé sa renommée grâce à ses vibrations et son sérieux ? Où allez-vous à partir de là? Qu’est ce que tu fais après? Pourquoi, vous faites un jeu rapide sur le meurtre de démons dans l’au-delà, bien sûr. De toute évidence.

Quand vous pensez à Donut County, un jeu de puzzle qui vous présente comme un trou sans fond, une série de descripteurs légers vous viennent probablement à l’esprit : charmant. Mignonne. Sérieux. Adorable. Parmi une récolte de jeux Capital-W Wholesome qui ont peuplé les années 2010, Donut County était sans doute l’un des plus sains (et sans aucun doute le plus troué). Mais le suivi du développeur Ben Esposito, Neon White, est à peu près aussi éloigné que possible de la salubrité contagieuse du comté de Donut.

« Vous connaissez le mème qui est [of] La princesse Daisy parle à la princesse Peach et elle dit : ‘Es-tu fatigué d’être gentil ?’ », a déclaré Esposito à Kotaku lors d’un appel Zoom l’autre semaine. “C’était un peu mon moment.”

Neon White, qui est prévu pour une sortie sur Switch et PC cet hiver, s’est initialement présenté lors d’un Nintendo Direct plus tôt cette année. …il?” Aussi: “Qu’est-ce que le nom?”

Après une projection dans une vitrine Annapurna Interactive (éditeur de Neon White) le mois dernier, nous savons maintenant que Neon White est un jeu de tir à la première personne. Et un jeu de rôle. Et un jeu de plateforme avec un tas d’éléments de parkour. Et un bac à sable conçu pour les exploits de speedrunning. Et un roman visuel, en quelque sorte. C’est aussi un peu une simulation de rencontres. Oh, et il y a de la bonne foi dans la construction de deck, avec le mécanisme de collecte de cartes (que nous aborderons dans une seconde).

Votre objectif, comme pour la plupart des jeux de tir à la première personne, est de tout tuer sur votre chemin et d’arriver à la fin du niveau. Chaque niveau dure de 10 secondes à deux minutes, selon Esposito, selon votre niveau.

Le principal gadget en jeu est un mécanisme appelé « cartes d’âme ». Chaque carte comporte à la fois une arme et une capacité de traversée. Tenir la carte vous permet d’utiliser l’arme illustrée, tandis que la jeter vous permet d’utiliser la capacité. Disons que vous avez une carte d’arme de poing avec la capacité « Elever ». En le jetant, vous pouvez effectuer un double saut. Ou peut-être existe-t-il un SMG qui vous permet de faire une livre au sol à la Yoshi. Ou peut-être un fusil à verrou qui vous donne une pointe de vitesse.

Donc, bien sûr, ce n’est pas tout à fait de la construction de deck dans le sens de, disons, Gwent ou Slay the Spire, mais oui, les cartes sont très en jeu ici. Voyez-le en action :

Neon White est, en bref, tout un tas de choses qui se passent en même temps, un Skip’s Scramble of Cool Shit® des dernières décennies de jeu. Mais il y a un descripteur omniprésent qui ne fait décidément pas partie de la recette de ce jeu : un roguelike.

Vous seriez pardonné de sauter à la conclusion que Neon White est encore un autre roguelike. Après tout, le jeu partage beaucoup d’ADN avec un autre chouchou indépendant, une histoire à succès fulgurante appelée Hades. (Peut-être en avez-vous entendu parler ?) Les deux se déroulent dans l’au-delà. Les deux présentent des dessins de personnages saisissants. Les deux sont imprégnés de nuances sensuelles. Les deux mettent le joueur dans des situations de mort ou de mort enracinées dans un gameplay rapide. Les deux sont créés par des développeurs indépendants avec des bases de fans dédiées. Il y a des similitudes indéniables, oui, mais Neon White n’est pas un roguelike.

“Le jeu a vraiment trouvé sa personnalité une fois que j’ai commencé à supprimer le caractère aléatoire et à supprimer la construction de deck et à le garder vraiment, vraiment simple et direct”, a déclaré Esposito. “Ce sont une centaine de niveaux conçus à la main qui sont destinés à être rejoués un tas de fois.”

Dans Neon White, vous incarnez un soi-disant Neon – quelqu’un, généralement avec un passé violent, qui se réveille au paradis. Chacun porte le nom d’une couleur et possède un masque de couleur correspondante. Les néons ont une chance de participer à une compétition de massacre de démons. Celui qui gagne peut rester au paradis pour de bon. Vous incarnez les Blancs, d’où le nom du jeu.

“L’énergie qui alimente ce jeu est l’énergie des adolescents”, a déclaré Esposito. “C’est ce que j’aurais pensé être la chose la plus cool que j’aie jamais vue quand j’étais adolescent, inspiré par, par exemple, l’anime de l’ère Y2K et The Matrix et tout ça.”

C’est un concept cool, mais né d’une phrase au son vraiment cool qui est sortie de nulle part. Comme Esposito l’a dit à Kotaku, le nom du jeu n’est pas une situation de poule ou d’œuf. L’œuf est très clairement venu en premier.

“Un jour, [my wife Geneva] s’est tourné vers moi… dix minutes après que nous nous soyons réveillés et elle a juste dit, ‘Neon White.’ J’étais genre : ‘De quoi parles-tu ?’ Elle est comme, ‘Neon White. Ce serait un nom vraiment cool pour un jeu.’ Elle avait raison.”