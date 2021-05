Comme les États-Unis disent que les masques ne sont pas nécessaires après la vaccination, voici pourquoi il n’est pas conseillé de retirer les masques en Inde

La situation en Inde, cependant, n’est pas appelée à changer à la lumière du nouvel avis du CDC.

Vaccination contre le coronavirus: Il y a quelques jours, le principal organisme de santé aux États-Unis, le CDC, avait publié un avis indiquant que les personnes qui avaient été entièrement vaccinées dans le pays n’avaient plus besoin de porter de masque. Cela signifie que les personnes qui avaient reçu leur deuxième dose de vaccin il y a au moins deux semaines pouvaient désormais sortir sans masque facial. L’avis a surpris de nombreuses personnes ainsi que des scientifiques, selon un rapport publié par IE. Selon le CDC, son avis était étayé par des études montrant qu’après le vaccin, très peu de personnes ont été infectées et que les chances qu’elles transmettent la maladie à d’autres personnes étaient encore moindres.

Cependant, les gens du monde entier remettent en question cette nouvelle directive que le CDC a publiée, un contraste frappant avec le fait que, généralement, les autorités sanitaires du monde entier suivent souvent ce que le CDC a à dire.

Il est important de se rappeler, cependant, que l’avis émis par le CDC est uniquement destiné aux personnes résidant aux États-Unis et que certaines conditions ont également été imposées à ces lignes directrices. L’autorité sanitaire américaine a ordonné aux enseignants ainsi qu’aux étudiants de continuer à porter des masques lorsqu’ils vont à l’école, et les personnes qui ont été vaccinées ont toujours été invitées à s’assurer qu’elles portent des masques lorsqu’elles se trouvent dans des vols, des établissements de santé ou des situations surpeuplées.

Au cours des derniers mois, il y a eu une baisse constante du nombre de cas et de décès enregistrés aux États-Unis, avec environ 30 000 cas et plus de 600 décès quotidiens signalés par jour.

L’un des facteurs de ce déclin des cas pourrait être le fait que jusqu’à la semaine dernière, près de 33% de la population des États-Unis, soit plus de 12 millions de personnes, avaient reçu le vaccin.

La situation en Inde, cependant, n’est pas appelée à changer à la lumière du nouvel avis du CDC. Cependant, il est également probable que certaines personnes finissent par être influencées par l’avis et cessent de porter des masques après avoir été vaccinées, estimant qu’elles sont à l’abri de l’infection et ne peuvent pas non plus infecter personne d’autre.

C’est la raison pour laquelle plusieurs médecins et experts de la santé situés en Inde ont pris position contre la décision du CDC. Le membre expert du groupe de travail COVID-19 dans le Maharashtra, le Dr Shashank Joshi, a déclaré que des données adéquates n’étaient pas disponibles pour fonder une telle décision et qu’il choisirait donc d’attendre encore un peu.

Un autre facteur qui diffère de l’Inde des États-Unis est que le pays est toujours au milieu d’une deuxième vague sévère avec seulement un petit pourcentage de la population ayant été vacciné. De plus, les vaccins que l’Inde utilise pour inoculer les gens sont également différents de ceux utilisés par les États-Unis. En dehors de cela, il existe de multiples variantes du virus dans la population, avec des plus récentes également émergentes, et l’efficacité des vaccins contre ces variantes n’a toujours pas été correctement déterminée. C’est pourquoi il n’est pas conseillé de laisser tomber le masque après avoir été complètement vacciné en Inde.

