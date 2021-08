Comme neuf : le programme de reconditionnement certifié d’eBay vous permet d’acheter des produits comme neufs à moindre coût

Que vous achetiez un nouvel ordinateur portable ou que vous envisagiez de mettre à niveau votre appareil photo, l’achat des derniers gadgets peut être un investissement coûteux. Si vous essayez d’économiser un peu d’argent, vous faites probablement des compromis sur les caractéristiques et les spécifications, ce qui peut ne pas être le genre d’économie que vous souhaitez à long terme – et peut conduire à devoir remplacer l’article plus tôt que vous ne l’aviez prévu. Et cela pourrait aussi être le cas si vous finissez par emprunter la voie de l’occasion.

Grâce au programme de reconditionnement certifié d’eBay Australie, vous pouvez acheter des appareils puissants, complets et récents pour un prix considérablement inférieur au prix de vente conseillé, voire jusqu’à 50 % de moins. Mieux encore, vous n’avez pas à vous soucier de la qualité des produits reconditionnés certifiés, qui sont accompagnés d’une garantie eBay à toute épreuve.

Comment peuvent-ils faire cela? Tout produit marqué comme « reconditionné certifié » a été soit révisé par le fabricant d’origine lui-même, soit le processus de remise à neuf a été approuvé par le fabricant. Les produits sont livrés dans un nouvel emballage avec tous les accessoires d’origine applicables, ainsi qu’une garantie du vendeur de 12 mois. De plus, s’il y a quelque chose qui ne va pas avec le produit à son arrivée, le programme de reconditionnement certifié d’eBay propose également des retours gratuits sous 30 jours.

(Crédit image : Shutterstock)

Dans une entreprise sélectionnée

eBay n’autorise pas n’importe quel ancien vendeur à participer à son programme Certified Refurbished – il s’agit d’un programme très sélectif. Seuls les commerçants qui proposent des reconditionnements de haute qualité peuvent participer, et le plus souvent, cela signifie les grandes marques elles-mêmes.

Par exemple, vous trouverez des écouteurs antibruit officiellement remis à neuf de Sennheiser pour une fraction de leur prix d’origine (premium), ainsi que des ordinateurs portables remis à neuf par le fabricant comme Dell et Asus. Les caméras et les drones révisés peuvent également être récupérés pour beaucoup moins, et même les aspirateurs coûteux de Dyson peuvent être accrochés jusqu’à 19% de réduction.

Alors, quels types de produits peuvent porter le badge officiel « Reconditionné certifié » ? eBay est très sélectif et il n’y a qu’une gamme limitée de types de produits éligibles. Cela comprend les téléviseurs et les systèmes de divertissement à domicile, les ordinateurs portables et les PC, les produits de toilettage (tels que les sèche-cheveux, les tondeuses, les tondeuses et les brosses à dents électriques), le matériel audio, les appareils photo et les accessoires de photographie, pour ne citer que quelques-uns des plus populaires.

Comme nous l’avons mentionné, de nombreux articles certifiés sont vendus directement par l’entreprise qui les fabrique, mais dans les cas où il ne s’agit pas d’un magasin officiel du fabricant, vous trouverez des revendeurs dignes de confiance, approuvés par le fabricant et approuvés par eBay, proposant des articles restaurés pour moins cher. Si un vendeur n’est pas en mesure d’offrir une période de garantie minimale de 12 mois, il n’est pas éligible pour participer au programme officiel de remise à neuf d’eBay. Les autres conditions requises pour que les revendeurs soient éligibles à ce programme sont de fournir des accessoires neufs ou originaux, un nouvel emballage et d’offrir des retours sous 30 jours.

Ainsi, lorsque vous achetez des articles remis à neuf sur eBay, assurez-vous de rechercher la coche Certifié remis à neuf ou visitez la page dédiée à la remise à neuf certifiée pour garantir que vous obtenez la vraie affaire.

Vous pouvez en savoir plus sur les garanties reconditionnées et le programme reconditionné sur eBay Australie.