Comme Pontes et Pontellas ont divisé les points après en avoir tiré un

07/06/2021 à 09:35 CEST

le Comme Pontes et le Pontellas a fait match nul dans le duel disputé ce dimanche dans le O Poboado. le Comme Pontes est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Bateau par un score de 3-2. Du côté des visiteurs, le Pontellas remporté à domicile 2-1 leur dernier match de la compétition face aux Fisterra. Après le résultat obtenu, l’équipe Pontés s’est classée en onzième position, tandis que la Pontellas, pour sa part, est douzième à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé du bon pied pour tous les Pontellas, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Alonso à la 23e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

Après la mi-temps du duel est venu le but de l’équipe locale, qui a mis les tables avec un but de Oiseau à 68 minutes, terminant le match avec un score final de 1-1.

Le technicien de la Comme Pontes, Manuel Losada Chollas, a donné accès au champ à Ruben Pardo, Oscar Martinez, Alex del rio Oui Miraz remplacement Quique, Vilela, Mitogo Oui Oiseau, tandis que de la part du Pontellas, José Curiel remplacé Yago González, Sancho, Sanchez Oui Berni pour Nando, Alonso, Somoza Oui Richi.

L’arbitre a décidé de mettre en garde six joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Manu moya, Adrien Oui Pablo Fraga et par le Pontellas admonesté Richi, Telmo Oui Samu.

Avec ce résultat, le Comme Pontes il obtient 23 points et le Pontellas avec 19 points.

Le lendemain le Comme Pontes jouera contre UD Atios loin de chez soi et le Pontellas jouera son match contre lui Étudiant Vista Alegre dans son fief.

Fiche techniqueComme Pontes :Vázquez, Rodriguez, Pájaro (Miraz, min.72), Mitogo (Alex Del Rio, min.72), Quique (Rubén Pardo, min.46), David García, Pablo Fraga, Vilela (Oscar Martinez, min.46), Manu Moya, Adrian et LeonardoPontellas :Toni, Alonso (Sancho, min.62), Telmo, Nando (Yago González, min.62), Pablo, Gullón, Somoza (Sanchez, min.75), Samu, Richi (Berni, min.75), Santi et IagoStade:O PoboadoButs:Alonso (0-1, min. 23) et Pájaro (1-1, min. 68)