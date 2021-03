« Comme si elle était représentée dans l’électorat »

Tamara Falcó a surpris ce jeudi en La fourmilière avec un message controversé dédié au deuxième vice-président du gouvernement. La collaboratrice a tenu à donner son avis sur la candidature du leader de Podemos aux élections de la Communauté de Madrid: « Il y a un message très clair à Pablo Iglesias: on peut, à Madrid on ne veut pas de toi »il ajouta.

L’aristocrate a également parlé d’une de ses amies, qui n’a pas précisé sa profession, qui a parlé avec prudence de la vaccination et qui lui a assuré que le vaccin n’empêche pas quelqu’un d’attraper le Covid-19. Les déclarations de la marquise de Griñón ont été très critiquées sur les réseaux sociaux, tant sur sa position face aux élections de Madrid que sur la question des vaccins, et certains ont surnommé ses propos «un risque pour la santé publique».

Les collaborateurs de Miroir public Ils voulaient analyser ce vendredi les déclarations de Falcó avec lesquelles ils ont également été légèrement critiques. « Ecoute, j’aime Tamara, mais il ne me semble pas non plus être la référence sociale et intellectuelle appropriée « , a commenté l’un des collaborateurs.

« Elle parle comme si elle était représentée dans tout l’électorat madrilène, N’est-ce pas? « , A commenté la présentatrice Susanna Griso. L’un des collaborateurs a défendu qu’il y aura des gens qui seront d’accord avec la marquise ou qui seront totalement en désaccord.

Un autre des collaborateurs a souligné que Ce type de message est une conséquence de l’environnement polarisé de la politique espagnole. et qu’il se peut que plus d’un prenne le slogan de la marquise comme le leur. À ce moment-là, la voix de Tamara Falcó a été entendue en arrière-plan disant « c’est vrai, quelle absurdité », et les collaborateurs se sont mis à rire. Le technicien du son du programme a présenté ce spot du collaborateur d’Antena 3 comme une blague.