Comme Super Mario 64, Solar Ash est construit autour de la maîtrise de la mécanique que vous saurez dès le début

J’ai récemment eu la chance d’assister à un aperçu sans intervention de Solar Ash pour avoir un aperçu de l’apparence du jeu à l’extérieur d’une bande-annonce orchestrée. Malgré le mouvement apparemment sans effort derrière les actions du protagoniste Rei, il y avait une tension palpable qui l’entourait alors qu’elle patinait sur les nuages, broyait sur des rails et se précipitait d’un bout à l’autre d’une pièce. Comme je n’avais pas eu la chance d’essayer le jeu moi-même, je ne pouvais pas le dire, mais il semblait que chaque mouvement était soigneusement calculé.

Avec la grâce de Rei qui se déplaçait dans le niveau, tout semblait plutôt simple. Mais si les efforts répétés pour manœuvrer correctement à travers le même casse-tête basé sur le temps ou le même combat de boss en plusieurs phases étaient une indication, Solar Ash est tout sauf simple.

Bien que Solar Ash soit un jeu basé sur le mouvement, le directeur créatif Alx Preston m’a dit qu’aller vite n’était pas le but. Solar Ash est un jeu qui consiste à utiliser différents mouvements pour atteindre le bon niveau de vitesse et obtenir la fenêtre idéale pour chronométrer une attaque. Il s’agit autant d’atteindre la maîtrise de la façon dont vous vous déplacez que de vous déplacer rapidement.

À cette fin, Rei ne se renforce pas et n’acquiert pas de nouveaux mouvements au cours de Solar Ash pour l’aider à aller plus vite. Le joueur a tous ses mouvements depuis le début, mais le plafond de compétences élevé du jeu vous poussera à effectuer ces mêmes mouvements dans différentes combinaisons pour réaliser des moyens de mouvement plus rapides et plus efficaces – pensez au freerunning dans Titanfall 2 ou au dribble aérien dans Rocket Ligue. Solar Ash s’inspire cependant d’inspirations antérieures; Preston le compare à Super Mario 64.

“[Solar Ash] est intentionnellement conçu pour être un peu à la manière de Mario où vous avez votre suite de mouvements dès le début », m’a dit Preston. « Vous pouvez obtenir différents [abilities] tout au long via différents pouvoirs de costume, mais vous pouvez battre le jeu sans aucun d’entre eux.”

“C’est un peu comme Super Mario 64 – la profondeur de contrôle prête à l’emploi, vous avez beaucoup à apprendre pour développer vos compétences et vous améliorer. Pour moi, c’est le début le plus agréable – un bon personnage contrôle de la boîte.”

Solar Ash est le deuxième effort du développeur Heart Machine, le studio derrière Hyper Light Drifter de 2016. Vous incarnez Rei, une voidrunner qui entre dans un trou noir afin de sauver sa planète. Selon Preston, Solar Ash est un jeu où chacun essaie « d’échapper à sa propre douleur ».

“Vous découvrirez l’histoire de multiples façons”, a déclaré Preston. “Nous avons beaucoup de narration visuelle qui est importante tout au long du jeu. Tout est très méticuleusement conçu. Nous avons introduit [voice-over] avec nos personnages aussi. Il va couvrir toute la gamme des méthodologies de narration. Nous consacrons beaucoup de temps, d’attention et d’efforts à ces espaces d’histoire et à ces pièces de théâtre pour nous assurer qu’elles communiquent des choses sur le monde que vous ne sauriez pas autrement à travers du texte pur. Cette observation va donc être importante. »

Comme nous venons de le mentionner, Rei et les autres personnages parlent en fait dans Solar Ash, un changement majeur par rapport à Hyper Light Drifter qui ne comportait pas de voix (ni même de mots) et transmettait des conversations via des images fixes. Lorsqu’il parle à d’autres personnages de Solar Ash, le joueur dispose d’options de dialogue qui permettent à Rei d’approfondir l’histoire du jeu. Sur la base de l’aperçu sans intervention, cela ressemble à quelque chose qui apparaîtra régulièrement tout au long de la campagne.

Ce qui ne veut pas dire que Solar Ash regorge de gens à qui parler – comme Hyper Light Drifter, c’est une expérience solitaire. Mais même cette solitude sera différente cette fois-ci, car Rei réfléchira tranquillement à ce qu’elle voit et ressent au lieu de rester stoïquement silencieuse.

“Elle a définitivement sa propre poignée de dialogues dans une zone donnée”, a déclaré Preston. “Elle commente les choses. Elle rappelle aux joueurs certaines choses à différents moments. Nous la faisons parler beaucoup.”

“Mais nous essayons de laisser suffisamment d’espace à l’interprétation pour le joueur, car ce sont les types d’histoires que j’apprécie le plus – celles qui peuvent avoir des composants explicites, où elles peuvent raconter une histoire claire, mais elles ont un sens implicite nature pour vraiment laisser le joueur s’approprier l’histoire.”

Ainsi, même si Solar Ash n’est pas un jeu linéaire, il a été conçu avec un chemin narratif global définitif. Vous pouvez vous éloigner de ce chemin pour du contenu facultatif, mais vous ne pouvez pas explorer tous les biomes dès le début et briser l’arc prévu de l’histoire. Heart Machine a conçu Solar Ash en pensant d’abord à la mécanique du mouvement, mais ce n’est pas comme Neon White où le speedrun et la rupture de séquence ont été planifiés à l’avance.

“Vous apprendrez assez bien les espaces et apprendrez quelles choses vous devez faire et quelles choses vous ne faites pas”, a déclaré Preston. “Je suis très curieux de voir si quelqu’un sera capable de séquencer des choses cassées – je suis sûr qu’ils trouveront un moyen, mais il n’y a rien d’explicite.”

Il existe des outils dans le jeu pour vous aider à rester sur la bonne voie. Solar Ash n’a pas de carte ; au lieu de cela, la conception de chaque biome guide le joueur vers son objectif. “Nous avons passé beaucoup de temps sur les environnements et les lignes de vue, guidant les yeux du joueur sur certaines choses”, a déclaré Preston.

Et au-delà de cela, Rei porte un scanner pour l’aider à mettre en évidence et à identifier les objectifs, bien qu’il ne fournisse pas au joueur autant d’informations que la vision de détective de la série Arkham ou la vision d’aigle d’Assassin’s Creed. “Il s’agit vraiment de vos objectifs principaux”, a déclaré Preston. “Cela ne fera rien de plus granulaire que cela. Nous voulons laisser les joueurs explorer et ne pas se tenir la main.”

“Il y aura une nette progression pour vous dans l’ensemble. Il y a beaucoup de variation à l’intérieur – vous verrez ce que je veux dire quand vous creuserez, il y a beaucoup d’ouverture sur la façon dont vous abordez certaines choses. Mais il y a une claire progression globale.”

Nous pourrons le voir bien assez tôt, étant donné que la date de sortie de Solar Ash approche à grands pas. Solar Ash devrait être lancé sur PS5, PS4 et PC le 26 octobre.

