Comme tout jeune de 23 ans en bonne santé, Google s’intéresse un peu trop aux vidéos TikTok et Instagram

Il est difficile d’exagérer à quel point TikTok est populaire en ce moment. Non seulement elle est devenue l’application la plus populaire au monde – battant Facebook, de toutes les entreprises – mais toute sa pratique a été copiée à l’infini par Instagram et YouTube. Google est bien conscient de l’ampleur de TikTok et d’Instagram, et il veut s’assurer que les gens utilisent ses capacités de recherche pour trouver et découvrir des vidéos sans fin à montrer à leurs amis.

La recherche de vidéos de TikTok ou Instagram Reels sur Google est presque impossible pour le moment, mais selon un nouveau rapport de The Information, le plus grand moteur de recherche au monde veut résoudre ce problème. La société communiquerait avec ByteDance et Facebook pour essayer de négocier un accord pour indexer et classer le contenu des deux services.

Bien sûr, personne ne saute sur l’offre de Google sans quelque chose en retour. Les deux plateformes sont en concurrence directe avec YouTube, notamment depuis le lancement de Shorts. TikTok et Instagram seraient préoccupés par le classement des vidéos YouTube au-dessus des leurs, ce qui n’est pas surprenant, compte tenu des poursuites antitrust qui entourent le moteur de recherche depuis des années.

Le test de carrousel de Google à partir de 2020.

Cela dit, ce n’est pas la première fois que nous voyons Google s’intéresser à l’inclusion de vidéos TikTok et Instagram dans ses résultats. L’année dernière, la société a commencé à tester un carrousel « Vidéos courtes » lié aux deux applications externes pour des sujets spécifiques. Ces résultats pourraient devenir plus largement accessibles si un accord est conclu, avec des retours de recherche améliorés et, vraisemblablement, l’intégration de YouTube Shorts.

Bien que le rapport d’aujourd’hui n’inclue aucun accord potentiel entre les entreprises, il met en évidence un accord similaire entre Google et Twitter que ces réseaux sociaux pourraient reproduire. Ce contrat implique le paiement d’un droit de licence en échange de l’affichage de tweets contenant des reportages et d’autres sujets populaires. Bien sûr, tout cela sur YouTube complique vraiment ces négociations – contrairement à Twitter, Google possède un concurrent direct des deux sociétés, et les trois marques en sont bien conscientes.