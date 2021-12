10/12/2021

Act à 12:56 CET

Alicia mendoza

Noël approche déjà à grands pas et avec lui le Remarques du premier trimestre des garçons et des filles. Il est très courant d’entendre des messages comme ceux-ci que nous envoyons aux enfants à cause de leurs notes : « Mais comme tu es intelligent, tu as un 10 ! ». Mais on connaît aussi d’autres messages négatifs pour les suspensions : Vous êtes puni pour avoir échoué ! Allez con, tu n’as pas réussi !

Nous héritons de plusieurs de ces phrases de génération en génération et nous continuons à les perpétuer sans nous en rendre compte. Mais il faut être prudent avec eux, car ces phrases ou attributions, comme les appelle le neuropsychologue José Ramón Gamo, Ils détermineront, d’une part, la manière d’être de nos enfants, leur estime de soi et, d’autre part, leur capacité d’effort, de perfectionnement et de résilience.

Effets de ces attributions sur les enfants

Le neuropsychologue nous a expliqué la fonction et l’effet sur les enfants et les adolescents de phrases telles que « Comme c’est intelligent, tu as une marque X ! » dans cette présentation.

Dans ce document, il explique que les enfants qui reçoivent ces attributions dans lesquelles les réalisations qu’ils obtiennent sont associées à l’un de leurs traits (Succès : obtenez un 10 ; Caractéristique d’entre eux : être intelligent ; Attribution : vous êtes intelligent parce que vous avez un 10)Quand ils grandissent, ils ne sont pas capables de faire face à d’autres problèmes parce qu’ils ne savent pas comment le faire et ont toujours cru en cette attribution qu’on leur a dit. « Lorsque vous dites aux enfants et attribuez leurs succès ou leurs réalisations à leur intelligence, il s’avère que lorsque ces enfants atteignent l’âge adulte et doivent faire face à un problème qui peut être complexe et qu’ils anticipent mentalement la possibilité d’un échec, la tendance des enfants qui ont été nourris de leur ego à cause de leur intelligence, ne doit pas faire face au problème & rdquor;, dit Gamo.

D’une part, Gamo explique que Les enfants finissent par « croire à ces étiquettes et en font leur rôle et leur rôle & rdquor ;, c’est-à-dire qu’ils finissent par agir selon l’attribution qu’on leur dit. Si nous leur disons qu’ils sont intelligents pour obtenir de bonnes notes, ils croiront cette étiquette et agiront en conséquence, mais cela ne signifie pas qu’ils feront plus d’efforts, car lorsqu’ils devront faire face à quelque chose de plus compliqué, ils feront confiance à l’étiquette de « prêts » et ils ne se fatigueront pas. Au contraire, si nous attribuons l’étiquette de stupide ou de paresseux à l’échec, ils agiront de telle manière, et ils ne feront pas d’effort non plus parce qu’ils sont déjà conditionnés à ne pas pouvoir passer ce sujet.

En revanche, lorsque nous associons ces labels intelligents ou intelligents à l’obtention de bonnes notes, nous ne les motivons plus pour l’avenir, mais plutôt leur niveau d’effort et de résilience est réduit. « S’ils sont obligés de faire face au problème parce qu’ils n’ont pas d’autre choix, au moment où il y a des difficultés ou ils échouent, leur niveau de résilience est minime. C’est-à-dire qu’ils abandonnent leur estime de soi, les dépressions commencent & rdquor;, ajoute Gamo. La seule chose que ces attributions permettent d’obtenir, c’est que les enfants sont conditionnés par ce qu’on leur dit, et non pas vraiment par leurs efforts et le processus d’amélioration.

Il faut valoriser l’effort et non le résultat des notes des enfants | Pexels

Ne valorisez pas le résultat, mais l’effort fourni

Alors, ne pouvons-nous pas louer les notes de nos enfants ? Les notes peuvent varier en raison de différents facteurs, circonstances & mldr;, mais l’effort n’est pas une question d’un jour, c’est une question de travail continu. Pour cette raison, nous devons valoriser et louer l’effort qui est fait, et non l’accomplissement obtenu.

« Vous n’avez pas besoin de le dire à vos enfants : super, un 10 ! Voilà le résultat, ça n’a pas beaucoup de valeur. La vraie valeur est ce qui m’aide à atteindre ce résultat& rdquor;, explique la psychologue Patricia Ramírez. « Ce n’est pas le résultat lui-même. Si votre enfant rentre à la maison avec un A, ne dites pas : c’est bien que vous ayez obtenu un 9 ou un 10. Non, posez-lui la question suivante : vous souvenez-vous de ce que vous avez fait pour obtenir un A ? Il dira bien, j’ai fait un effort, j’ai posé la Tablette.. Et c’est ça qu’il faut renforcer, les valeurs, car les résultats ne dépendront pas toujours de nous, mais des valeurs et attitudes que nous utilisons pour y parvenir & rdquor;, ajoute Ramírez.

La psychologue Carol Dweck a mené une étude qui montre les avantages de louer l’effort et non l’intelligence ou à quel point les enfants sont intelligents. Dans ses recherches, 400 enfants ont subi un test d’intelligence. À la fin, la moitié a été félicitée pour son intelligence et l’autre moitié pour l’effort qu’elle avait fait. Dans le test suivant, les deux groupes ont eu plusieurs options : une plus facile et une plus compliquée. Dans le groupe dans lequel leur intelligence avait été louée, 67% ont choisi l’option la plus facile, et dans le groupe qui avait loué l’effort, 92% ont choisi le test le plus difficile.

Carol Dweck explique que ce choix fait par les enfants est dû au fait que le groupe qui avait été loué pour son intelligence n’a pas voulu décevoir et a joué la sécurité, tandis que le groupe qui a été valorisé pour l’effort a choisi le compliqué parce qu’ils savent ils peuvent s’améliorer et essayer plus fort. Dans le test final, le groupe qui avait été félicité pour ses efforts a fait beaucoup mieux que le groupe d’enfants qui avait été félicité pour être intelligent, qui a fait moins bien et a abandonné plus tôt.

Cette expérience prouve la thèse selon laquelle il est bénéfique éloges pour l’effort et pas tellement éloges pour avoir de bonnes notes. « Quand nous faisons les attributions relatives aux réalisations des enfants sur la base de l’effort et de l’engagement, les résultats que nous avons sont des adultes que lorsqu’ils doivent anticiper la probabilité ou la possibilité d’échec, la tendance n’est pas de diminuer, et s’ils commencent à à défaut, ils sont extrêmement résistants », complète Gamo.

Si nous louons l’effort, nos enfants voudront toujours faire un effort, et plus d’effort, plus de chances de réussir, par exemple, un sujet. D’un autre côté, louer le résultat peut les amener à ne pas l’essayer par peur de nous décevoir ou par peur d’échouer. Alors maintenant que les notes des enfants arrivent, valorisons leur effort et non leurs résultats.