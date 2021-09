“Comme un chiot, Max Verstappen allait faire pipi sur le tapis”

in

David Coulthard est catégorique sur le fait que seuls les “dieux de la course” peuvent refuser à Max Verstappen un titre de champion des pilotes.

Après deux P3 dans le championnat des pilotes en 2019 et à nouveau en 2020, où il était à plus de 100 points de Lewis Hamilton, Verstappen a mené le combat contre le pilote Mercedes cette saison.

Après avoir grimpé à 32 points d’avance après le Grand Prix d’Autriche, deux courses – et deux chutes – plus tard, il s’est retrouvé derrière Hamilton de huit points.

Il a réduit l’écart avec Hamilton à seulement trois points avec une victoire au GP de Belgique.

C’est presque déroutant quand on considère que cette saison est la septième du joueur de 23 ans en Formule 1.

Le talent de Verstappen est tel que Red Bull lui a fait ses débuts à seulement 17 ans et 166 jours, le plaçant avec leur équipe junior, Toro Rosso.

Un an plus tard, il a été promu dans l’équipe senior et, malgré quelques erreurs en cours de route, a prouvé à maintes reprises qu’il était un pilote capable de remporter des titres mondiaux.

Coulthard dit que le talent était aussi évident il y a des années qu’il l’est aujourd’hui.

“Il ne fait aucun doute qu’il s’agit simplement de savoir quand Max deviendra champion du monde”, a déclaré Coulthard sur le podcast Beyond The Ordinary de Red Bull.

« Il va gagner un titre mondial.

“Il est si bon, et seuls les dieux de la course, la fiabilité, le malheur peuvent l’empêcher d’être couronné champion du monde.”

Il a ajouté: «Il allait toujours, comme un chiot, comme tout jeune conducteur, il allait toujours faire pipi sur le tapis de temps en temps, mais il était également clair qu’il avait une grande vitesse et une grande adaptabilité.

« Il était très clair qu’il était très talentueux.

« Il faut à chaque pilote deux ou trois pour s’établir complètement. Ce que vous voyez dans la première saison, la vitesse et les capacités brutes, et c’était quelque chose qui était clair quand il était chez Toro Rosso.

La dernière fois à Spa, Verstappen a augmenté son total de victoires à 16 avec déjà six P1 cette saison.

Coulthard aime beaucoup regarder la rivalité Verstappen contre Hamilton.

“C’est une chose merveilleuse en tant que fan de course d’être en mesure d’être témoin”, a ajouté l’Ecossais.

« Dans mon esprit, la rivalité entre Max et Lewis est déjà un classique comme Senna vs Prost ou Mansell vs Piquet ou qui que ce soit à travers l’histoire du temps.

«Nous assistons à deux pilotes incroyables avec deux équipes qui sont des équipes de championnat du monde. C’est donc une période classique pour la Formule 1. »