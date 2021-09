“Comme un propriétaire incapable de maintenir le haveli”: le test de réalité de Sharad Pawar pour le Congrès

in

Sharad Pawar a déclaré que ses collègues du Congrès ne sont pas prêts à adopter un point de vue différent en matière de leadership.

Le Congrès, qui a ignoré les appels à des réformes de grande envergure lancés par ses propres dirigeants, a obtenu une autre vérification de la réalité de la part de son allié du Maharashtra, le Nationalist Congress Party. Le supremo du NCP, Sharad Pawar, a comparé le Congrès à un propriétaire qui se souvient encore de sa gloire passée. Il a dit qu’il était temps pour le grand vieux parti d’accepter qu’il n’avait plus d’emprise à travers le pays comme il l’avait autrefois.

Pawar a déclaré qu’il fut un temps où le Congrès régnait du Cachemire à Kanyakumari, mais la situation n’est plus comme ça. Il a déclaré que la proximité entre le Congrès et les partis d’opposition n’augmentera que lorsqu’il y aura une mentalité au sein du Congrès pour accepter ce fait.

Pawar a déclaré que ses collègues du Congrès ne sont pas prêts à adopter un point de vue différent en matière de leadership. Lorsqu’on lui a demandé si cela était dû à l’arrogance, Pawar a cité une anecdote sur un zamindar (propriétaires) qui avait d’énormes parcelles de terrain et de grands Havelis, mais ses terres ont diminué après que le gouvernement a adopté une loi sur le plafond des terres. “Les Havelis restent mais il n’y a aucune capacité de les entretenir et de les réparer”, a déclaré Pawar.

Pawar a déclaré que le revenu agricole de leurs (propriétaires) n’est pas non plus aussi élevé qu’avant. Il a dit que leurs terres étaient réduites à quelques acres contre mille acres auparavant, mais même alors aujourd’hui, lorsqu’ils se réveillent le matin, ils considèrent tous ces champs verts comme leur propriété. “C’était le sien autrefois mais ne lui appartient plus maintenant”, a déclaré Pawar.

Pawar, cependant, a déclaré que le Congrès est le seul parti national avec une présence pan-indienne et un gouvernement dans 5 à 7 États qui peuvent affronter le BJP.

Pawar aurait été informé que le Congrès ne voulait pas voir Mamata Banerjee comme le visage de l’opposition unie pour les sondages Lok Sabha de 2024 et est resté avec Rahul Gandhi. Mamata Banerjee avait rencontré plusieurs dirigeants de l’opposition au cours des derniers mois pour les exhorter à s’unir pour vaincre le BJP. Elle avait également rencontré Rahul Gandhi et Sonia Gandhi à Delhi.

