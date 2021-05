comme un roman épique mais énigmatique ⋆ .

À un moment donné pendant mon séjour avec Disco Elysium: The Final Cut, après avoir lu une autre séquence de dialogues de quelques minutes pour essayer d’en savoir plus sur le mystère du meurtre du jeu, j’ai réalisé que j’avais l’impression de travailler lentement mon chemin à travers un long roman – celui qui est passé juste un peu au-dessus de ma tête.

Dans The Final Cut, une version améliorée du jeu de rôle culte à succès de 2019 qui a fait ses débuts sur console sur PlayStation en mars, vous incarnez un flic amnésique enquêtant sur une affaire de meurtre concernant un pendu. Vous explorerez un lieu fictif appelé Revachol et parlerez à un grand nombre de personnages pour rassembler des indices sur le tueur du pendu.

Presque chaque conversation ou interaction a un arbre de dialogue étendu, vous permettant de répondre ou de diriger une conversation de manière à influencer d’autres moments du jeu sur toute la ligne. Une fois, j’ai convaincu quelqu’un de me donner la veste sur le dos, que je pourrais ensuite porter. Avec une autre personne, j’ai refusé de l’argent pour que mon personnage ne se sente pas redevable envers lui.

Une conversation dans Disco Elysium.

Parfois, ces interactions peuvent s’éterniser, se sentant un peu comme un chapitre de livre qui ne se termine tout simplement pas. Mais l’écriture du jeu est nette et souvent assez drôle, ce qui valait généralement la peine de lire toute la lecture.

Disco Elysium se déroule dans ce que j’imagine comme un univers parallèle au nôtre. Les personnages font souvent référence à des pays, des races et des personnages historiques qui n’existent pas dans notre monde mais qui sont au cœur de la composition sociétale et idéologique. Alors que l’incroyable profondeur de détails historiques de Disco Elysium donnait l’impression que Revachol était un endroit réel, j’ai parfois eu du mal à garder les faits et les informations corrects.

Cependant, vous ne parlerez pas seulement à d’autres personnes: n’importe laquelle des 24 différentes parties de votre personnalité, comme votre sens de la logique, votre sang-froid ou votre autorité, peut entrer dans des conversations pour discuter et débattre de ce qui se passe, parfois même avec chacun. autre. C’est un peu comme Inside Out de Pixar, si c’était un mystère de meurtre.

Mais comme les détails historiques contenus dans le jeu, ces traits peuvent aussi avoir leur propre impénétrabilité. Au cours de mon jeu, un attribut relayait parfois des histoires courtes sur d’autres policiers. Un autre, pour autant que je sache, était quelque chose comme un sixième sens à propos de Revachol lui-même. Au fur et à mesure que chacune de vos personnalités intervient, vous aurez plus de texte à lire. Habituellement, ils ajoutent un contexte utile, mais d’autres fois, j’aurais aimé qu’ils n’aient rien dit du tout pour que je puisse passer plus tôt à la partie suivante du jeu.

Vos personnalités dans Disco Elysium Image: Studio ZA / UM

Vous pouvez également améliorer chacun d’eux en tant que «compétences» pour vous donner des avantages pendant le jeu. J’ai mis beaucoup de points dans mes compétences d’empathie, par exemple, ce qui signifiait que l’empathie (le personnage) interviendrait souvent avec des conseils sur la façon de réagir avec empathie dans une situation.

Mettre des points dans les compétences aide également avec les «vérifications», où le jeu lance un dé virtuel pour déterminer si vous réussissez une action importante. (Dire la bonne chose dans une conversation peut également contribuer au succès potentiel d’une vérification.) Vous pouvez réessayer la plupart des vérifications qui ont échoué en améliorant une compétence spécifique.

Certains contrôles ne peuvent être tentés qu’une seule fois, cependant, et j’ai préféré ceux-ci – j’ai toujours retenu mon souffle en attendant de voir si j’avais réussi ou échoué. Ils ont également eu l’impression d’avoir eu le plus d’impact sur l’histoire elle-même, en particulier vers la fin, où un jet de dés peut faire la différence entre une personne vivante ou mourante.

Un enregistrement à Disco Elysium.

Image: Studio ZA / UM

Dans l’ensemble, les systèmes du jeu apportent une touche amusante aux mécanismes de jeu de rôle typiques. Au lieu de mettre à niveau des compétences externes telles que la puissance magique ou la vitesse, vous avez vraiment l’impression de construire la personnalité de votre personnage.

Developer Studio ZA / UM a ajouté de nouvelles fonctionnalités au jeu original, sorti pour la première fois en octobre 2019, pour The Final Cut. Chaque ligne est maintenant entièrement exprimée et le jeu est toujours excellent. Il existe de nouvelles quêtes qui vous permettent d’explorer les idéologies politiques de votre personnage. Et The Final Cut marque la première apparition du jeu sur les consoles, sur PlayStation 4 et PlayStation 5. (Il arrive sur les consoles Xbox et Nintendo Switch plus tard cette année.) Le jeu était un peu bogué pour moi sur PS5, en particulier au lancement, mais Studio ZA / UM a publié plusieurs correctifs qui ont résolu la majorité des problèmes rencontrés.

Les bugs n’étaient cependant pas la seule chose qui a nui à mon expérience. Le jeu vous renvoie à un écran de chargement court chaque fois que vous passez à une nouvelle zone, ce qui est devenu ennuyeux au cours des 24 heures que j’ai passées avec lui. Pour accéder au menu des quêtes, il faut appuyer sur trois boutons. Et le texte est très petit, même sur le plus grand paramètre.

Mais si vous êtes prêt à vous immerger dans le monde de Revachol et à supporter quelques petits désagréments en cours de route, Disco Elysium raconte une histoire satisfaisante que j’ai vraiment appréciée. Comme un énorme roman épique, le jeu peut parfois être énigmatique, opaque et un peu trop long. Mais comme c’est souvent le cas pour ce genre d’histoires, cela vaut la peine de parcourir les choses ennuyeuses pour voir le jeu jusqu’à sa fin fantastique. Je suis content d’avoir lu celui-ci tout au long.

Disco Elysium: The Final Cut est maintenant disponible sur PS4, PS5, PC, Mac et Stadia. Il devrait sortir sur Xbox One, Xbox Series X / S et Nintendo Switch plus tard cette année.