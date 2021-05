“ Comme une résurrection ”, Gustavo Dudamel redonne vie au Hollywood Bowl ⋆ .

N’ayant pas l’habitude de dire au revoir, l’Orchestre philharmonique de Los Angeles est devenu silencieux il y a 14 mois avec inquiétude. La pandémie de COVID-19 a frappé un orchestre particulièrement imaginatif, accueillant et riche. Les annulations initialement considérées comme brèves sont devenues incroyablement longues. Revenir avec l’innovation habituelle a ajouté au défi.

Mais après une saison de courts concerts expérimentaux en streaming par Gustavo Dudamel et un orchestre masqué et distancé dans un Hollywood Bowl par ailleurs vide – maladroit au premier tour, s’engageant dans le second – le LA Phil a finalement utilisé ses compétences traditionnelles samedi soir, en disant bonjour dans un concert spécial pour les premiers intervenants de la pandémie.

«Bienvenue à nouveau» a résonné tout au long du Bowl, des préposés au stationnement aux préposés aux billets, en passant par les serveurs de nourriture et les huissiers. Ce furent aussi les premiers mots de Dudamel lorsqu’il monta sur scène. «Pour nous, c’est comme une résurrection», a-t-il déclaré à son public. Remerciant encore et encore les agents de santé, il a ajouté: «La santé est tout.»

Cela vous a-t-il fait du bien d’être de retour dans le Bowl? Bien sûr, avec des musiciens live, un public live et tout ça. C’était fabuleux d’être en compagnie de quelque 4 000 premiers intervenants et invités. La résurrection n’est pas un mot trop fort.

Mais, comme je suis sûr que chacun des travailleurs de la santé aurait pu nous le dire, le rétablissement vient d’abord, une étape à la fois. Le samedi était une première étape.

C’était le Bowl, mais pas encore le Bowl complet. C’était le LA Phil, pas encore le LA Phil complet. Le comté de Los Angeles ne se précipite pas pour desserrer le masque et distancer les restrictions avant que nous soyons prêts. Contrairement à certains concerts orchestraux ailleurs, les musiciens continuent de garder leurs distances. Pour des raisons évidentes, les vents et les cuivres sont éloignés. Ceux qui peuvent être masqués le sont.

Gustavo Dudamel dirige le LA Phil à travers le concert de réouverture samedi pour un public dispersé dans les loges du Bowl.

(Dustin Downing / LA Phil)

Le bol lui-même ressemblait à un morceau de fromage suisse, plein d’espaces vides dans le public. Nous étions pour la plupart assis à plus de 6 pieds l’un de l’autre. La soirée n’a pas commencé par l’hymne national coutumier. Nous n’en sommes pas encore là quand il s’agit de chanter en foule.

L’orchestre n’est pas non plus prêt à enfiler des vestes d’été blanches; les joueurs ont plutôt collé à leur robe noire plus formelle de salle de concert, ajoutant à une atmosphère plus sobre que la normale au Bowl. Mais une délicieuse apparition surprise de Billie Eilish, accueillant le public, a égayé l’ambiance.

Le programme était empreint de sens. «Starburst» 2012 de Jessie Montgomery a servi de nouvelle «bannière étoilée». Un paysage sonore vivant et lyrique de trois minutes d’étoiles faisant à merveille une galaxie représentait bien nos propres espoirs communs. Montgomery, d’ailleurs, était l’un des compositeurs en vedette dans le LA Phil’s Power to the People! festival, qui a été interrompu par l’arrêt du COVID-19 l’année dernière.

La chanteuse Billie Eilish présente Gustavo Dudamel et le LA Phil pour le concert de réouverture.

(Dustin Downing / LA Phil)

Dudamel a utilisé Adagio for Strings de Samuel Barber comme un hommage, a-t-il dit, à «toutes les belles âmes» perdues dans la pandémie. Alors qu’il s’apprêtait à commencer, un hélicoptère a lentement traversé le Bowl. Dudamel se tenait immobile sur le podium, attendant sa sortie, comme s’il transportait ces âmes vers d’autres mondes. La vue des sièges vides et des espaces vides sur scène est devenue déchirante, d’autant plus que j’ai vu la scène à travers des lunettes embuées causées par un masque par une nuit froide. Dudamel dirigeait sans matraque, les mains largement ouvertes, s’accrochant le plus longtemps possible à un son de corde vibrant corporellement.

Non, ce n’était pas un concert de Bowl normal. Il n’est pas surprenant que l’œuvre principale, la Symphonie n ° 3 de Beethoven, soit une «Eroica» normale, dont le but ici est de signifier, annonça Dudamel, «l’héroïsme de vous tous».

Il y a neuf ans, Dudamel a enregistré l’œuvre avec son orchestre symphonique surdimensionné Simón Bolívar. C’est probablement le «Eroica» le plus robuste jamais enregistré, saisissant dans sa magnificence, surprenant dans l’unité massive de tant de joueurs, cinématographique dans sa représentation de l’héroïque par un chef d’orchestre alors âgé de 31 ans menant son armée de jeunes musiciens à surmonter tous les obstacles.

«Eroica» de samedi n’aurait pas pu être plus différent. Le LA Phil réduit était peut-être un quart de la taille de ces Bolívars. Les musiciens d’orchestre assis à l’écart ont dit que leur concentration peut devenir nouvellement concentrée, il faut donc qu’ils écoutent fort. Mais la réalité est que la coordination de verrouillage est inévitablement compromise. L’autre réalité est que le son général de la symphonie sera plus fin. Peu importe la fréquence à laquelle les orchestres de chambre la programment et illuminent ses détails révolutionnaires, «Eroica» veut un gros son.

L’amplification admirable du Bowl a contribué à créer une scène sonore unifiée, mais la plus grande sensation était plus d’effort que d’accomplissement. Le deuxième mouvement, l’une des marches funéraires les plus monumentales de toute la musique, a eu un plein degré d’émotion, mais c’était une émotion sourde, nous rappelant les centaines de milliers de personnes pleurées cette dernière année sans funérailles appropriées.

Le Scherzo était comme une réinitialisation. Rien de plus difficile que d’essayer de maintenir ses subtilités rythmiques aux tempos excitants dans lesquels Dudamel excelle. Nous pourrions le regarder sur l’écran vidéo en train de battre soigneusement les mesures, plus lentement qu’il ne l’aurait sûrement fait autrement. Le LA Phil a réussi, mais pas sans effort, comme il l’a toujours fait.

Les mouvements extérieurs sont une image psychologiquement complexe de l’héroïsme. Passionné par la Révolution française, Beethoven avait pensé à déménager de Vienne à Paris à l’époque de la première «Eroica» en 1804. Bien qu’inspiré au départ par Napoléon, Beethoven désabusé avait gratté sa dédicace de «Eroica» à l’empereur.

Dudamel dirige le LA Phil pour le premier spectacle sombre de l’ère COVID-19.

(Dustin Downing / LA Phil)

Mais cet «Eroica» – dans son premier mouvement dramatique pour la fois choquant et son ensemble animé de variations qui grandissent en triomphe à la fin – a eu un sentiment d’effort qui est devenu ineffablement émouvant. Lisez-y ce que vous voulez, mais cela signifie peut-être aussi l’attitude nuancée de Dudamel envers son prochain déménagement musical à Paris, où il partagera bientôt une direction de musique d’opéra avec son symphonique à Los Angeles.

Aussi émouvant soit-il, c’était une «Eroica» troublante de travaux inachevés que Dudamel ne voulait clairement pas être le dernier mot d’une soirée de fête. Son bis était une valse authentiquement sans effort du «Divertimento» de Leonard Bernstein. Quitter le Bowl était également nouveau. Pas de précipitation, juste une valse distante.

Nous nous leurrons si nous pensons être revenus à la normale. Si le LA Phil a un pouvoir dans ce monde fou, nous pourrions l’être dans deux mois, lorsque l’orchestre ouvrira sa saison estivale de Bowl pour de vrai. En attendant, vous pouvez entendre le concert de samedi dans une rediffusion lundi sur KUSC-FM (91,5). Gardez un mouchoir à portée de main.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));