Commémoration du 20e anniversaire du 11 septembre ⋆ .

Washington — Comment s’est passé pour vous le week-end qui a commémoré le 20e anniversaire du 11 septembre — Pearl Harbor américain pour le 21e siècle ?

Il y avait d’énormes drapeaux américains drapant les gratte-ciel du nord de la Virginie. Les rues en contrebas, cependant, étaient relativement désertes. De l’autre côté de la rivière, il y avait une scène plus traditionnelle. Des groupes de touristes défilaient autour des statues restantes du centre-ville de Washington. La présence de ces statues – toutes pour de vieux hommes blancs – me touche de façon incongrue. Pourquoi sont-ils là ? Les élites présentes dans les salles de classe de notre pays n’ont-elles pas ordonné leur bannissement ? Les membres de « The Squad » n’ont-ils pas exprimé leur impatience face à ces reliques d’antan ? Qu’a dit le président Joe Biden à propos des statues ? Je suppose que nous devrons attendre que les extrémistes de son parti fassent entendre leur voix. Ensuite, Joe nous fera savoir le sentiment convenable à envoyer.

Pour l’instant, le monument de Thomas Jefferson reste intact, malgré ses relations avec les esclaves. En fait, j’ai vu des Blancs et des Noirs faire le tour de son monument dans leurs petits bateaux ce week-end. Je pense même avoir repéré quelques asiatiques. Cela sera-t-il arrêté ? Vous souvenez-vous il y a une vingtaine d’années, lorsque le troisième président des États-Unis était le père fondateur préféré des libéraux ? Je fais. Les hommages que lui ont rendus les libéraux ont suscité ma colère en tant que conservateur. Pourtant, maintenant que le vieux Tom a rejoint la liste des favoris de la gauche et que son monument est la cible de boules à mites, j’ai en quelque sorte rejoint son fan club. La politique peut avoir cet effet sur vous.

Le monument d’Abraham Lincoln reste également, et sauf erreur, il est assez populaire auprès des touristes. Je dirais que c’est le monument le plus populaire de Washington. Lorsque l’écolière Alexandria Ocasio-Cortez sera élue présidente des États-Unis en 2024, je suppose que Honest Abe devra partir, mais où le mettront-ils ? Qu’en est-il de l’endroit où ils ont mis Robert E. Lee ou son cheval – Traveler était son nom – et c’était énorme. Peut-être que le président Ocasio-Cortez pourrait mettre Abe sur le cheval du général Lee et ramener les deux à Richmond. Là, Abe s’asseyait sur Traveler. Le président Ocasio-Cortez pourrait faire valoir qu’il s’agit de l’une de ces blagues du 21e siècle qui « fait réfléchir ». “The Woke Folk” pense sûrement que Lincoln a accéléré la guerre civile d’une manière ou d’une autre.

Enfin, nous arrivons au Washington Monument. Pour l’éclaircissement du Woke Folk, George Washington était le premier président des États-Unis. Le monument se dresse sur l’une des plus belles propriétés de Washington. George était un important détenteur d’esclavagistes, et le pinacle élevé pour lui serait très facile à démonter, bien que l’endroit où nous le rangerions soit problématique. Peut-être pourrions-nous le mettre debout dans son domaine, Mount Vernon, le long de la rivière Potomac. Peut-être que les habitants se plaindraient, mais sans aucun doute un historien éveillé pourrait trouver des preuves que les voisins de George possédaient également des esclaves. Une fois ce sommet impénétrable supprimé, une magnifique parcelle de terrain pourrait être transformée en un projet de logement. Un logement abordable, c’est la clé. Laissez Ocasio-Cortez et The Squad se mettre immédiatement au travail sur le projet.

Franchement, je pense qu’ils feraient mieux de travailler vite. 2022 approche à grands pas, et bien que je ne connaisse pas grand-chose aux monuments, je connais les élections. Hélas, je te tirais la jambe. Il n’y aura pas de président Ocasio-Cortez.

Non seulement The Squad et ses amis parmi les Woke Folk nous ont assuré que les démocrates allaient être gravement battus lors des prochaines élections, mais les démocrates allaient être gravement battus pour les années à venir. Cette administration permet à notre frontière sud d’être un champ ouvert pour les étrangers illégaux. Il a défait le travail des 20 dernières années au Moyen-Orient et en Afghanistan. De plus, le retrait de notre président d’Afghanistan est le pire désastre de politique étrangère de l’histoire américaine. Notre économie est en proie à l’inflation. Nous dépensons de l’argent comme s’il n’y avait pas de lendemain, et tout ça pour quoi ? Où est la pression pour les dépenses extravagantes, pour les nouveaux programmes, pour le vaccin ? Je vais hasarder une supposition. Il n’y a aucune pression pour cela sauf de la part de The Squad dont les jours sont comptés. Adieu, députée Ocasio-Cortez.