commence la deuxième division pour Las Palmas contre le Real Valladolid

14/08/2021 à 22h00 CEST

Le Palmiers et le Valladolid Ils commenceront leur parcours en deuxième division à la recherche de nouveaux objectifs, jouant ce dimanche à 22h00 le match qui correspond à la journée d’ouverture au stade Stade de Grande Canarie.

Les palmiers classé 9e de la phase régulière de la dernière édition de la deuxième division avec 56 points et des chiffres de 46 buts pour et 53 contre. Pépé Mel Il sera le responsable de l’équipe composée de 31 joueurs.

Quant au visiteur, le Valladolid réel Il a réussi à entrer dans cette compétition la saison dernière, où il travaillera dur pour confirmer sa promotion et ne pas rencontrer de problèmes tout au long de la saison. Commencez cette nouvelle campagne avec Pacheta En tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 34 joueurs.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile de Les palmiers et les résultats sont deux victoires et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les visiteurs ajoutent deux matchs consécutifs sans défaite dans le domaine de Palmiers. La dernière fois que les deux équipes ont participé à ce tournoi, c’était en juin 2015 et le résultat était une égalité (0-0).