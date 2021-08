Commencer avec Prog ? Voici un guide d’achat de rock progressif

Vous cherchez un guide d’achat de rock progressif ? Eh bien, l’arène du rock progressif a son propre écosystème d’albums et d’artistes emblématiques. Inévitablement, dans une telle biosphère, il existe une hiérarchie tacite dans laquelle certaines œuvres sont plus largement reconnues que d’autres. Donc, ce que nous avons créé ici est un peu un mix and match, avec des repères prog incontestés et des joyaux moins appréciés du genre. Notre liste couvre les années 1970 et le début des années 1980 et est présentée par ordre chronologique.

Caravane – Au pays du gris et du rose (1971)

Les pierres angulaires du prog ne peuvent souvent pas être mesurées en termes de succès commercial, et vous ne trouverez aucun signe de piliers du genre. Caravanetroisième album de best-sellers au Royaume-Uni. D’après ce calcul, le groupe n’a enregistré que deux semaines dans ces charts. Mais les scénographes de Canterbury ont fait une impression indélébile sur les fans avec ce LP, qui comme notre histoire dédiée décrit, conjuré des images tolkienesques d’un “coucher de soleil sur la Terre du Milieu”.

Genesis – Crèche de la pépinière (1971)

Il est impossible de le penser maintenant, mais ce poste intermédiaire dans le Genèse L’histoire n’a pas figuré sur les listes d’albums au Royaume-Uni avant les années 1980, et seulement alors. Mais c’est chaleureusement considéré par leurs connaisseurs en tant que LP sur lequel Phil Collins et Steve Hackett se sont joints pour compléter ce qui est devenu le classique du groupe – beaucoup disent le meilleur de tous les temps – de la première moitié des années 1970.

Générateur Van Der Graaf – Pawn Hearts (1971)

Formé en 1967 dans le creuset créatif fervent de l’Université de Manchester, Générateur Van Der GraafLe premier contrat de label était avec Mercury, mais ils ont commencé leur relation avec le label Charisma en 1970. Pawn Hearts a habilement présenté les chansons de Peter Hamill et de ses collègues multi-instrumentistes Hugh Banton, David Jackson et Guy Evans, avec des apparitions en tant qu’invité. par un certain Robert Fripp.

Peter Hammill – Le coin silencieux et la scène vide (1974)

Hammill, quant à lui, a enregistré son propre troisième album pendant une période d’inactivité pour Van Der Graaf Generator, avant la réunion du groupe en 1975 qui a produit Godbluff. Le projet solo comprenait néanmoins des contributions de ses camarades de groupe ainsi qu’une apparition à la guitare principale par Randy California de Spirit. Head Heritage a décrit The Silent Corner… comme « à la fois verrouillé dans le temps et intemporel » et « criminellement ignoré ».

Chameau – Mirage (1974)

Un autre des incontournables pour tout guide d’achat de rock progressif, c’était le deuxième LP du groupe formé à Surrey en 1971. Il les a vu non seulement survivre à un passage de MCA à Deram Records, mais aussi atteindre leur rythme avec un favori durable. . En savoir plus sur l’histoire de Mirage ici.

Supertramp – Crime du siècle (1974)

Supertram est devenu une attraction multi-platine avec Breakfast In America, mais leur première percée dans la cour des grands est venue avec ce troisième album. Cela leur a donné un single à succès britannique dans “Dreamer”, contenant le populaire “Bloody Well Right” et a présenté la puissance d’écriture du groupe de Rick Davies et Roger Hodgson.

Rick Wakeman – Les mythes et légendes du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde (1975)

Cela a peut-être souvent été présenté comme un excellent exemple de la musique que le punk allait balayer. Mais l’un des grands concepts de prog n’a pas seulement perduré, sa mémoire s’est enrichie au fil des décennies, parallèlement à l’admiration généralisée pour Rick Wakemanla magie du clavier. Pour son 40e anniversaire, il a même été joué sur glace.

Steve Hackett – Voyage de l’acolyte (1975)

Virtuose de la guitare Steve Hackett était encore membre de Genesis lorsqu’il a sorti ce premier album solo, l’ayant développé pendant et après The Lamb Lies Down On Broadway. Son frère cadet John y a joué, tout comme Phil Collins et Mike Rutherford, et cela a fourni une base solide pour la carrière solo que Hackett allait commencer sérieusement peu de temps après.

Rush – Images animées (1981)

Un succès créatif et commercial déjà Se précipiterhuitième album studio de. Il est arrivé à la suite de l’acclamation des ondes permanentes des années 1980 et est devenu encore plus grand, avec quatre millions d’expéditions aux États-Unis seulement. Dans une analyse Rolling Stone des plus grands albums de prog de tous les temps, publié en 2015, il n’a été battu que par The Dark Side of the Moon de Pink Floyd et In The Court of the Crimson King de King Crimson.

Barclay James Harvest – Un concert pour le peuple (Berlin) (1982)

C’est une mesure de la longévité qui Barclay James Récolte avaient réalisé même en 1982 qu’il s’agissait déjà de leur troisième album live, sorti alors qu’ils avaient 11 sets de studio à leur actif. Il tire son nom à la fois de la ville dans laquelle il a été enregistré (sur les marches du Reichstag, en 1980) et de la chanson des Holroyd, originaire du XII, qui ouvre le spectacle.

Quels albums de prog feraient votre guide d’achat ? Faites le nous savoir dans les commentaires.