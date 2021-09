Commencer jeune ? Choses à garder à l’esprit lorsque vous investissez dans la vingtaine

Si l’entreprise dans laquelle vous travaillez offre des prestations d’assurance maladie, assurez-vous d’étendre la couverture à vos parents si possible.

Dans les années 20, la plupart ont jeté les bases de leur carrière – Les personnes de cet âge explorent différents domaines et sont occupées à décider comment développer leur carrière et commencer à gagner de l’argent. Cela dit, en raison du manque de connaissances appropriées, la plupart à ce stade ont également du mal à gérer leurs finances.

Même s’il est connu qu’épargner et investir dès le début peut vous aider à long terme, cependant, les experts disent que les investisseurs novices doivent avoir une bonne compréhension avant de se lancer directement.

Hena Mehta, co-fondatrice et PDG de Basis, déclare : « Au début des années 20, au début de sa carrière, il peut ne pas y avoir d’obligations financières importantes et on peut probablement se permettre d’économiser une bonne partie de ses revenus. Investir de l’argent peut sembler ennuyeux dans les années 20, mais commencer jeune est facilement le meilleur moyen d’aller de l’avant.

L’une des principales raisons pour obtenir des rendements plus élevés sur vos investissements est de commencer tôt et de laisser l’argent fructifier au fil du temps. Par exemple, une différence de quelques années seulement dans la durée de vos investissements pourrait avoir un impact énorme, et le montant de l’investissement pourrait doubler en seulement 5 ans.

Cela dit, il est également essentiel de profiter de votre nouvelle liberté financière, tout en investissant de la bonne manière.

Le démarrage d’un SIP vous aidera à garder de côté une petite quantité chaque mois en fonction de votre confort et de votre commodité. Assurez-vous de vérifier votre profil de risque avant de vous aventurer dans les fonds communs de placement. Mehta déclare : « Comme toutes les autres options de placement, les fonds communs de placement comportent un certain degré de risque. Fixez-vous des objectifs simples, investissez systématiquement et regardez votre investissement croître et s’accumuler au fil du temps. » Votre profil de risque change à mesure que les étapes de votre vie changent. Par conséquent, gardez à l’esprit que différentes situations et objectifs de vie nécessitent des investissements différents. « Commencer tôt vous donne également l’avantage de l’expérience. Il n’y a pas de meilleure façon d’apprendre qu’en faisant ! ajoute Mehta. Parallèlement à cela, un régime d’assurance maladie adéquat prendra en charge les factures médicales élevées et les urgences médicales non sollicitées. Les experts disent que l’assurance maladie est rentable lorsqu’elle est prise tôt et constitue donc un choix judicieux à faire dans la vingtaine. De plus, si l’entreprise dans laquelle vous travaillez offre des prestations d’assurance maladie, assurez-vous d’étendre la couverture à vos parents si possible. Fournir une protection financière à votre famille constitue souvent la base et la première étape de la planification financière, selon les experts. Entrez le plan à terme, et la couverture la plus basique est celle qui vous verse une somme forfaitaire en cas de décès. Mehta dit: «Optez pour la forme la plus simple du plan à terme. Vos 20 ans sont le bon moment pour acheter une assurance temporaire, car le paiement des primes est moindre et donc abordable. Cela vous permet également d’économiser de l’impôt.

