Commencer jeune est la clé de la planification de la retraite: Président du PFRDA

Ce régime est idéal pour les professionnels indépendants, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur non organisé.

Pour une retraite financièrement sûre et sécurisée, diverses options d’instruments allant des fonds communs de placement, de l’immobilier, des actions, au NPS, à l’EPF, etc. sont proposées par des experts. Même si tous ces instruments sont les instruments de retraite les plus courants, les experts considèrent le système national de retraite (NPS) comme l’un des meilleurs outils d’investissement pour la planification de la retraite en Inde.

Bien que tous les types d’investissements aient leurs propres avantages et inconvénients, les investissements dans le NPS sont principalement axés sur le départ à la retraite de l’investisseur. En plus des avantages fiscaux chaque exercice, avec NPS, les investisseurs reçoivent une pension pendant leurs années de retraite. Les experts disent que ce programme est idéal pour les professionnels indépendants, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur non organisé.

Lors d’un récent webinaire sur le « Système national de pension pour les entreprises » par la Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) en collaboration avec la Confédération de l’industrie indienne (CII, chapitre de Delhi), sur le thème « Importance of Retirement Planning – Role of NPS, le président de la PFRDA, Supratim Bandyopadhyay, a déclaré que la planification de la retraite est nécessaire en raison de l’augmentation de la longévité. Il a ajouté: «Nous sommes maintenant dans une situation de risque de vivre longtemps au lieu de mourir tôt comme c’était le cas auparavant, et si nous vivons longtemps, ce sera un problème non seulement pour l’individu mais aussi pour la société dans son ensemble. Par conséquent, il faut planifier tôt. »

Il a été observé à partir de nombreux rapports sur la longévité qu’après la retraite à 60 ans, les gens vivent de 17 à 18 ans de plus. De plus, avec l’avancement des installations médicales, les gens vivent plus longtemps que jamais auparavant. Par conséquent, les experts affirment que même si le choix d’un outil d’investissement pour une partie aussi importante de la vie peut être déroutant, ne pas investir dans le bon instrument pourrait signifier perdre le retour potentiel de l’investissement.

Par conséquent, il est préférable de comprendre ces instruments d’investissement pour prendre une décision éclairée. Par exemple, le système national de pension (NPS) propose à ses investisseurs de choisir parmi 3 options d’investissement – actions, dette d’entreprise et obligations d’État, ce qui permet à ses investisseurs d’avoir une exposition plus élevée aux actions, dans lesquelles ils peuvent obtenir des rendements plus élevés.

Bandyopadhyay a déclaré: «En vue d’en faire un produit de retraite de base, nous décourageons les retraits intermédiaires et n’autorisons le retrait partiel que de 25% de l’auto-cotisation trois fois sur toute la période d’accumulation. Bien qu’il s’agisse d’un produit lié au marché, nos gestionnaires de fonds travaillent selon des directives strictes pour protéger l’argent de nos souscripteurs. »

NPS donne beaucoup de flexibilité comme le choix des fonds, le choix de l’allocation d’actifs et un investisseur ayant plus d’appétit pour le risque, il / elle peut mettre 75% de son fonds en actions. Il s’agit d’un système financier rentable, qui permet aux abonnés d’avoir un corpus plus grand car l’érosion du corpus sous forme de frais ou de frais est minime.

Les investisseurs bénéficient d’une exonération fiscale complète avec NPS jusqu’à la limite de Rs 1,5 lakh en vertu de l’article 80C. En outre, on obtient également une exonération fiscale allant jusqu’à Rs 50 000 en vertu de la Sec 80CCD (1B). Sur la contribution de l’employeur versée au compte NPS des employés, les employés peuvent également demander une déduction en vertu de l’article 80CCD (2), jusqu’à 10 pour cent du salaire de base plus les allocations de cherté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.