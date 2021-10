Commencer le magasinage des Fêtes encore plus tôt cette année ? Voici ce que disent les experts

Stephen Chernin | . Actualités | .

Les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des prix n’empêchent pas les consommateurs d’acheter. Les derniers chiffres des ventes au détail montrent que les consommateurs américains dépensent à un rythme beaucoup plus rapide que prévu, à l’exclusion des automobiles, en hausse de plus de 15 % en septembre. Les tendances de la rentrée scolaire et du retour au travail ont entraîné un niveau plus élevé de transactions malgré les vents contraires des ruptures de stocks et de l’inflation, mais qu’en est-il des achats anticipés des Fêtes ?

Avec des avertissements généralisés sur la chaîne d’approvisionnement, les détaillants, dont Amazon et Target, ont commencé à proposer des promotions de vacances encore plus tôt que la normale pour devancer le manque de stocks et apaiser l’anxiété des consommateurs. Cela peut encore conduire à un calendrier accéléré pour l’achat de cadeaux de vacances.

NPD Group a déclaré dans ses perspectives annuelles de magasinage des Fêtes que 51% des répondants à une enquête ont déclaré qu’ils prévoyaient de commencer à magasiner pour les Fêtes avant Thanksgiving, mais cela n’est que légèrement en hausse par rapport à l’année dernière. La tendance du shopping précoce n’est pas nouvelle dans le commerce de détail. Les principaux détaillants ont ouvert des magasins le jour de Thanksgiving dès 2014 et le Prime Day d’Amazon a été déplacé en octobre de l’année dernière au milieu de la pandémie.

Cette saison des fêtes « continue la tendance des premiers achats, avec la couche supplémentaire de problèmes d’inventaire motivant de nombreux acheteurs à saisir ce qu’ils veulent quand ils le voient, au lieu d’attendre de meilleures offres plus tard dans la saison », a déclaré Marshal Cohen, conseiller en chef du secteur de la vente au détail. pour NPD, dans ses perspectives annuelles.

Un client égoïste dirige les ventes

Mais si l’anxiété économique liée à la chaîne d’approvisionnement et à l’inflation motive actuellement les consommateurs, il s’agit peut-être moins des vacances que de leurs propres besoins et de leur vie quotidienne. Les données recueillies par le Kearney Consumer Institute l’année dernière ont révélé que les acheteurs des Fêtes se sont largement retenus, avec 81% des personnes interrogées lors d’une enquête menée sur Amazon Prime Day disant qu’elles attendaient les principaux achats des Fêtes et que les achats qu’ils faisaient étaient pour eux-mêmes.

« Nous avons vu les consommateurs prendre conscience des problèmes d’approvisionnement et des choses qu’ils doivent acheter maintenant », a déclaré Katie Thomas, responsable du Kearney Consumer Institute, sur l’environnement actuel des consommateurs. Et les problèmes de chaîne d’approvisionnement « jouent davantage sur l’émotion du consommateur » qui ne veut pas manquer quelque chose de grand, mais qui peut ne pas s’étendre au-delà de la famille immédiate pour de nombreux acheteurs. « Un jouet que votre enfant veut vraiment, ou le nouvel appareil spécifique que vous voulez », a déclaré Thomas. « Certains d’entre eux jouent sur le sentiment de rareté. »

Le message sur la pénurie avant les vacances a commencé au cours de l’été et reste un problème aux plus hauts niveaux du gouvernement, où l’administration Biden se concentre sur la résolution des problèmes de chaîne d’approvisionnement dans les ports au milieu des craintes d’une réaction politique.

« Il n’y a pas d’intervention politique pour y parvenir, et il n’y aura peut-être pas d’intervention humaine pour y parvenir, car ce problème va maintenant durer jusqu’à l’année prochaine », Steve Pasierb, président et chef de la direction de la Toy Association. , a déclaré Politico cette semaine.

Les détaillants ont commencé à appeler « septembre le nouveau décembre » cette année alors qu’ils ont commencé à promouvoir les ventes de vacances tôt. Amazon a lancé ses offres « dignes du Black Friday » la première semaine d’octobre, le début des vacances le plus tôt dans l’histoire du détaillant en ligne, et Target a promis les « prix les plus bas sur les cadeaux » à partir du 10 octobre.

Les inquiétudes des experts concernant les pénuries d’approvisionnement semblent augmenter chaque jour, bien que le Black Friday (le début officieux des dépenses de vacances) soit dans plus d’un mois. Les étagères se vident rapidement et les experts craignent qu’elles ne soient complètement vides au début de la saison typique des achats de vacances, qui s’étend de novembre à décembre, selon la National Retail Federation.

Pourtant, Thomas dit que les premières promotions ne changeront pas le fait que les consommateurs sont habitués à faire du shopping des Fêtes à partir du Black Friday, « ou au moins en novembre ». Même avec des promotions généralisées pendant les vacances qui incitent davantage les consommateurs à acheter maintenant, « une grande partie des achats [consumers] font avec ces offres, c’est acheter des choses pour eux-mêmes », a déclaré Thomas. « C’est pourquoi les gens aiment Prime Day, car c’est en été et ils n’ont pas vraiment l’impression de devoir acheter pour les gens. »

Un consommateur hyper-conscient des étagères vides

Les consommateurs sont aux prises avec une forme unique de TSPT pandémique. « Lorsque nous étions en proie à une pandémie, les consommateurs ont exprimé les problèmes de disponibilité comme l’une de leurs plus grandes frustrations », a déclaré Thomas. « Nous sommes tous beaucoup plus conscients des ruptures de stock et de la disponibilité, et nous remarquons des étagères vides. »

La pénurie de fournitures de base comme le papier toilette et les produits de nettoyage qui ont été stockés au début de la pandémie l’année dernière a rendu les consommateurs plus anxieux avec un faible stock, a déclaré Vincent Quan, professeur agrégé à la FIT et expert mondial de la chaîne d’approvisionnement, et il y a des avantages évidents à participer aux promotions du début des fêtes d’un détaillant. « Le consommateur pense ‘Oh wow, eh bien, il y a un accord en cours et je ne sais même pas si je peux l’obtenir à nouveau, alors je pourrais aussi bien tenter ma chance maintenant et l’acheter' », a-t-il déclaré.

« Achetez maintenant et revenez plus tard, car il ne sera pas là demain », a ajouté Quan. « Si vous ne l’aimez pas, vous pouvez toujours le retourner, alors pourquoi tenter votre chance ? »

Il serait peut-être sage pour les consommateurs qui s’offrent à ces offres de vacances anticipées de réfléchir un peu plus à l’achat de cadeaux de vacances pour d’autres, comme certains experts l’ont prévenu. Thomas a déclaré que même s’il y a un niveau élevé de « fanfare » au sujet des promotions très précoces, les consommateurs devraient commencer leurs achats des Fêtes maintenant, étant donné les problèmes d’approvisionnement importants que les détaillants pourraient rencontrer plus tard dans l’année. Mais en fin de compte, cela ne signifie pas que les achats des Fêtes se termineront plus tôt.

Les détaillants essaient de répondre aux besoins des consommateurs, de leur fournir ce dont ils ont besoin le plus tôt possible et de proposer une bonne affaire, mais « je ne suis tout simplement pas sûr que les gens aient encore en tête les achats de Noël et des fêtes », a déclaré Thomas.

Pour les grands détaillants, les promotions des Fêtes présentent des avantages même si les consommateurs ne sont pas encore dans l’esprit des Fêtes. Amazon et Target peuvent utiliser ces offres comme des expériences de consommation, testant différents types de ventes et de calendrier, selon Thomas, alors que les détaillants tentent d’étaler les dépenses de consommation. « Et cela les rendra d’autant plus réussis au fil de la saison », a-t-elle déclaré.

Lorsque les consommateurs commenceront leurs achats des Fêtes, ils ne seront pas confrontés à une situation dans laquelle il n’y aura rien à acheter, mais Quan a déclaré qu’ils devraient être prêts à faire face à des pénuries d’articles qui figurent en tête des listes des consommateurs. Et les retards d’expédition entraîneront inévitablement des tensions. « Tant que [their orders] arrivent avant Noël, les consommateurs disent qu’ils sont d’accord avec les retards », selon les recherches de Thomas. Mais elle a ajouté que les gens sont sur la défensive et que les tensions sont élevées. « Nous voulons tous simplement y retourner, nous voulons avoir l’impression que les choses sont normales. encore une fois, mais nos fusibles sont plus courts. »

Ainsi, bien que les consommateurs ne soient pas aussi préoccupés par l’inventaire des fêtes maintenant, Thomas prévient, « ils vont être fous en décembre ».