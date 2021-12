Commencez 2022 du bon pied avec les bonnes affaires d’entraînement d’Echelon Fitness

La plupart des gens prennent la résolution du Nouvel An d’essayer d’être en meilleure forme. La plupart des gens s’en tiennent à cela pendant quelques semaines, puis abandonnent. Mais il existe des moyens de travailler dur pour réussir avec cela. Se fixer des objectifs réalisables plutôt que de simplement dire : « Je veux perdre 30 livres » est un bon début. Planifier vos objectifs de santé et vous engager à bouger plus et à faire plus de cardio a beaucoup de sens. Echelon Fitness dispose de nombreux équipements qui peuvent vous aider à atteindre les gains que vous souhaitez.

Echelon Fitness propose des équipements d’entraînement pour toutes sortes de personnes souhaitant faire de l’exercice. Avec des prix raisonnables et une grande disponibilité, vous pouvez trouver une option qui vous convient. À l’approche de 2022, vous devez connaître les offres et les produits proposés par Echelon Fitness. Voici quelques-uns des meilleurs, à commencer par le dernier vélo d’appartement.

La dernière innovation d’Echelon Fitness

Faites pivoter l’écran Echelon Fitness EX-8S pour faire plus de cours d’entraînement. Source de l’image : Échelon Fitness

À partir de 2022, l’Echelon EX-8S sera disponible pour les clients et il ne manquera pas d’impressionner. C’est un vélo stationnaire mais aussi bien plus. Il s’agit d’un vélo connecté unique en son genre avec un écran tactile incurvé immersif de 24 pouces. Les volants d’inertie s’illuminent, ce qui vous donne la possibilité de transformer votre maison en un studio de spin.

Créé par Eric Villency, le même designer qui a conçu les vélos originaux Peloton et SoulCycle, cela vous permet de changer plus facilement la résistance. C’est le premier vélo avec des boutons de résistance dans le guidon (brevet en instance), vous n’avez donc pas besoin d’atteindre le bouton lorsque vous êtes debout et que vous pédalez. Cela comporte une plate-forme solide qui bouge peu, de sorte que le vélo ne tremblera pas pendant que vous faites du vélo.

Vous pourrez profiter de cours en direct et à la demande avec une grande variété de difficultés et de choix musicaux. Il y a 32 niveaux de résistance magnétique motorisée, un port de charge USB, des supports d’haltères et de bouteilles d’eau montés et des pédales. L’écran peut être pivoté à 180° pour des entraînements prolongés en dehors du vélo. Ceci est disponible en pré-commande dès maintenant en vente pour 1 999 $, ce qui comprend l’expédition et la livraison de gants blancs. Cette offre n’est valable que jusqu’au 15 janvier 2022. Vous aurez besoin d’un abonnement qui coûte 34,99 $ par mois pour l’utiliser.

Plus d’équipements d’exercice pour votre maison

Bien que l’EX-8S soit l’option la plus récente en matière de vélos d’exercice, il existe de nombreuses autres options qu’Echelon a à offrir pour plus d’équipements d’entraînement. Le Stride-5S est également actuellement en vente, vous permettant d’installer un tapis roulant dans votre maison. Il s’agit d’un tapis de course connecté haut de gamme avec une plate-forme de course absorbant les chocs et un cadre en acier. Il est conçu pour résister à une utilisation à fort impact et s’adapte à une variété de styles de course.

L’écran tactile HD de 24 pouces est simple à utiliser et vous pouvez régler vos paramètres de vitesse et d’inclinaison à partir de celui-ci ou du guidon. L’un des avantages de ce tapis roulant est qu’il est facile à plier et à ranger. Vous pouvez suivre vos statistiques de performances en temps réel et suivre vos mesures de santé avec des capteurs de fréquence cardiaque intégrés. C’est 22% de réduction en ce moment. Obtenez-le pour seulement 1 950,21 $.

Echelon Fitness vous aide à tonifier et renforcer vos muscles

Le miroir tactile Echelon Reflect dans une maison. Source de l’image : Échelon Fitness

Plus d’exercices de cardio et de renforcement sont disponibles avec le rameur connecté Echelon Row-S. Cela offre un entraînement complet du corps à faible impact qui cible 85 % de vos muscles. Vous pouvez suivre des cours d’aviron attrayants, ainsi que des séances d’entraînement panoramiques sur les voies navigables avec des destinations du monde entier. Vous pouvez régler la résistance du guidon, vous permettant de personnaliser votre entraînement plus facilement. L’écran tactile de 22 pouces pivote à 180° pour plus d’entraînements. Avec 32 niveaux de résistance et une large gamme de musique sous licence, c’est un excellent rameur pour vous. Il est également à 22% de réduction, pour seulement 1 247,01 $.

Vous pouvez également choisir le miroir de fitness intelligent Echelon Reflect Touch. Il s’agit d’une mise à jour du miroir Reflect d’origine, car l’écran tactile est maintenant de 50″. Accédez à plus de 2 000 cours de fitness de qualité studio sur la surface en miroir qui permet aux membres de visualiser leur forme tout en suivant l’instructeur. HIIT, Core, Yoga, Pilates et d’autres types de cours sont disponibles. Vous pouvez l’installer sur votre mur ou avec un support vendu séparément. Obtenez-le pour seulement 1 170 $ pendant qu’il est en vente.

En savoir plus sur Échelon Fitness

Un terrain de handball Walmart transformé en studio Echelon. Source de l’image : Échelon Fitness

Echelon Fitness étend sa présence mondiale avec des studios aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Amérique du Sud et au Royaume-Uni. La possibilité d’obtenir des produits Echelon est simple, car ils sont vendus chez Walmart, Target, Amazon, Kohl’s, Dick’s, etc. Il existe du contenu exclusif de partenaires comme Pitbull, Old Dominion, Disney et Warner Brothers, vous permettant de varier vos entraînements.

Il existe une large gamme de produits disponibles dans différentes gammes de prix, vous pouvez donc trouver des options qui correspondent à votre budget. De plus, avec un abonnement mensuel (34,99 $/mois), tout le monde peut profiter des cours et du contenu passionnants à utiliser avec votre équipement. Il existe de nouveaux programmes et défis de remise en forme pour cibler les objectifs spécifiques des membres. L’expérience multimédia avec des vidéos musicales, des performances musicales, des projecteurs d’artistes et plus encore vous donne l’impression d’être dans un club ou un studio tout en étant dans le confort de votre maison.

Choisir entre des cours d’exercices, des méditations guidées, des cours prénatals, des séances de course en plein air, de la boxe, de l’entraînement en circuit, de la danse cardio, des balades en Zumba et plus ne sont que quelques-unes des offres d’Echelon Fitness en 2022. aptitude. Echelon Fitness peut vous y aider.