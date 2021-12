« Commencez à investir tôt pour votre retraite »

Commencer tôt vous aide à constituer un corpus de retraite important, même avec un petit montant.

Pour construire le pécule de retraite, l’accent est aujourd’hui davantage mis sur les SIP de fonds communs de placement d’actions et les régimes de revenu viager ou de retraite ainsi qu’une maison et un compte EPF/PPF, a déclaré Rajiv Bajaj, président et directeur général de Bajaj Capital, dans une interview accordée à Saikat Neogi. . Extraits :

Quel est le niveau de sensibilisation à la planification de la retraite en Inde et quelles sont les tendances en matière d’investissement pour constituer le pécule ?

Le concept de planification de la retraite est assez nouveau en Inde, mais il gagne néanmoins du terrain. Auparavant, nous avions une structure familiale commune et les enfants étaient censés s’occuper des parents, réduisant ainsi le besoin de planifier la retraite. Cependant, cela évolue rapidement, poussé par la nucléarisation des familles. Les personnes dans la quarantaine d’aujourd’hui sont plus conscientes de la planification de leur retraite, par opposition à celles dans la quarantaine il y a une vingtaine d’années. La prise de conscience ne fera qu’augmenter à mesure que la population vieillira et que nous dépasserons le pic démographique.

Comment estimer ses besoins à la retraite et ensuite comment économiser de l’argent pour accumuler le corpus ?

Il existe un moyen très simple de le faire. Estimez les dépenses mensuelles que vous auriez à engager si vous deviez prendre votre retraite aujourd’hui. Déduisez les dépenses liées à l’éducation des enfants et aux IME des prêts immobiliers, car ils ne seraient plus là lorsque vous prendrez votre retraite. Estimez le taux d’inflation qui peut prévaloir entre aujourd’hui et le moment de votre retraite et augmentez vos dépenses mensuelles (nettes) à ce taux pour la période entre aujourd’hui et votre retraite. Vous arrivez au revenu estimé dont vous auriez besoin au moment de la retraite. En supposant que les taux d’intérêt au moment de votre retraite seraient inférieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui, calculez le montant nécessaire comme principal pour générer ce revenu. Divisez-le par (1 – inflation). Par exemple, si l’inflation future est estimée à 4%, vous divisez le principal par (1 – 0,4) soit 0,6. Le montant que vous obtenez est le corpus nécessaire au moment de la retraite.

Selon la distance qui vous sépare de la retraite, investissez votre épargne mensuelle dans des fonds communs de placement axés sur les actions via la voie SIP. Plus important encore, continuez à augmenter le montant du SIP chaque année en fonction de la croissance de vos revenus.

Pour la plupart des personnes en début de vie professionnelle, épargner pour la retraite n’est pas une priorité. Comment de petites sommes investies régulièrement dès le plus jeune âge peuvent-elles donner une longueur d’avance ?

Commencer tôt vous aide à constituer un corpus de retraite important, même avec un petit montant. Supposons deux personnes, Ashok et Ravi, tous deux âgés de 30 ans. Ashok commence à épargner et à investir immédiatement, tandis que Ravi commence à 40 ans. Les deux ont un corpus de retraite cible de Rs 3 crore. Si les deux doivent prendre leur retraite à 60 ans, Ashok a 30 ans pour épargner et investir tandis que Ravi a 20 ans. Ashok peut atteindre le corpus cible en investissant 10 000 Rs par mois via SIP dans des fonds communs de placement en actions à un TCAC supposé de 12%. Ravi, en revanche, devrait investir 33 000 Rs par mois pour obtenir le même corpus à 60 ans. Ainsi, Ravi doit investir un montant 3,3 fois supérieur à celui d’Ashok, pour obtenir le même corpus au même l’âge d’Ashok. De plus, Ravi a dû investir Rs 79,2 lakh en 20 ans pour atteindre l’objectif, tandis qu’Ashok n’a investi que Rs 36 lakh (moins de la moitié) pour atteindre le même objectif. Ashok, en commençant tôt, a accordé plus de temps (30 ans) à son investissement pour se composer, tandis que Ravi a accordé moins de temps (seulement 20 ans) en commençant tard. Il est donc important de commencer tôt.

Comment les solutions de retraite de Bajaj Capital aideraient-elles les individus à accumuler le corpus de retraite ?

Notre outil de planification de la retraite vous aide à formuler une stratégie pour y arriver à temps et avec une probabilité élevée. Et puis nos experts en planification de retraite vous aident à exécuter le plan de façon transparente.

Après la retraite, nous vous aidons à planifier la répartition des actifs de votre corpus de retraite de manière à ce qu’il ait une forte probabilité d’atteindre tous les objectifs suivants :

Jamais à court d’argent pour couvrir vos frais de subsistance et d’autres objectifs – un plan de trésorerie à vie est préparé jusqu’à l’âge de 100 ans ;

La protection du capital ainsi que la croissance ; battre l’inflation ;

Efficace sur le plan fiscal : des déclarations après impôt optimales ;

Protection contre le risque de réinvestissement ou le risque de baisse des taux d’intérêt ;

Liquidité – près des 2/3 du portefeuille sont recherchés dans des investissements liquides qui peuvent être rachetés avec un préavis de deux jours sans aucun intérêt pénal ni frais de sortie.

Pour ajouter à cela, nous vous aidons à exécuter le plan en activant les investissements de manière transparente, puis en suivant, en examinant et en rééquilibrant les investissements pour nous assurer qu’ils sont conformes au plan.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.