«Commencez à magasiner! La newsletter VA Hawks a réduit les abonnements Amazon Prime ⋆ .

Un bulletin de mars du ministère des Anciens Combattants a soulevé des sourcils en interne pour contenir ce qui semblait être une recommandation pour les anciens combattants de s’abonner à Amazon Prime.

La fiche est apparue dans un bulletin d’information qui a été publié un mois après que Denis McDonough a été assermenté en tant que secrétaire de la VA dans le cabinet du président Joe Biden – et peu de temps avant que le comité des anciens combattants de la Chambre ne mène une audition sur le rétablissement de la foi et de la confiance dans la VA.

La newsletter, VetResources, est envoyée aux anciens combattants une fois par semaine par e-mail. En règle générale, les lignes d’objet des e-mails concernent les mises à jour sur la santé et les avantages, ou mettent en évidence la prévention du suicide ou les problèmes d’autres anciens combattants dans les actualités.

La newsletter du 10 mars a été publiée avec la ligne d’objet de l’e-mail: « Êtes-vous admissible à 50% de réduction sur Amazon Prime? » Le corps de l’e-mail contenait une section en petits groupes conçue et encadrée comme une publicité, et qui comprenait une capture d’écran d’une page Web Amazon.

Les newsletters présentent généralement un mélange d’histoires sur des programmes, des vétérans ou des employés VA, et contiennent une série de liens vers la page VAntage Point. Parmi les liens sur cette page se trouvent une liste d’entreprises offrant des rabais aux anciens combattants. Les réductions comprennent des offres chez les concessionnaires automobiles, les restaurants, les magasins de vêtements, les entreprises d’électronique, etc.

LinkedIn, par exemple, propose un abonnement Premium Career gratuit d’un an, dont un an d’accès à LinkedIn Learning. Asics offre 40% de réduction sur les chaussures commandées en ligne. Ces remises et d’autres sont conservées dans une liste sur le site VAntage Point.

La newsletter du 10 mars, cependant, éclate et décompresse l’accord Amazon. La réponse à la question «si vous êtes admissible», semble-t-il, est «seulement si vous êtes admissible à l’aide alimentaire du gouvernement». Si vous le faites, vous avez le droit de vous inscrire à Amazon Prime au tarif réduit de 5,99 USD par mois, au lieu des frais standard de 12,99 USD. Vous pouvez également connecter votre compte du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire financé par le gouvernement à Amazon.

La section du bulletin d’information VA se lit comme suit: «Enregistrez votre carte SNAP EBT sur Amazon pour bénéficier d’avantages exclusifs et de réductions.»

L’article d’accompagnement explique le programme en détail.

«Amazon est fier d’offrir l’acceptation de SNAP EBT, des prix compétitifs, une large sélection et des options de livraison gratuite pour améliorer l’expérience d’achat d’épicerie», lit-on dans l’article de VA. «Les clients peuvent acheter des produits d’épicerie éligibles à SNAP sur Amazon Grocery… dans les régions éligibles. Les destinataires de SNAP peuvent également obtenir un accès gratuit à Amazon Fresh et des remises exclusives sur des articles essentiels, sans frais d’adhésion. De plus, les titulaires de carte EBT ont droit à 50% de réduction sur un abonnement Prime. »

Une liste d’instructions sur la façon de connecter une carte EBT avec Amazon se termine par la dernière étape: «Commencez à magasiner!»

Le bulletin et l’article ont provoqué des remous au sein du ministère des Anciens Combattants, ont déclaré deux employés à Just the News.

«Cela se lit comme un communiqué de presse», a déclaré un membre du personnel. «L’AV fonctionne pour Amazon maintenant? Voilà à quoi ça ressemble. Cela ne crée pas beaucoup de confiance en VA, à mon avis. «

La question de la confiance des anciens combattants dans l’immense agence fédérale a été au centre de l’audience du 25 mars devant le Comité des anciens combattants de la Chambre.

Ces dernières années, l’agence a été gâchée par «un leadership défaillant et un problème de confiance qui doit être résolu», a déclaré le président du comité Mark Takano (D-Californie) dans ses remarques liminaires.

Au moins un panéliste n’était pas d’accord.

«Le fait est que la confiance des vétérans dans la VA a atteint son plus haut niveau l’année dernière», a déclaré le membre du classement Mike Bost (R-Ill).

Au milieu des discussions sur les vaccinations contre le COVID-19, les conseils en santé mentale, la responsabilité, la maltraitance des anciens combattants et d’autres problèmes, les panélistes n’ont pas abordé les questions concernant le bulletin d’information ni le partenariat de l’AV avec Amazon.

L’AV n’a pas répondu aux questions de Just the News.

La page d’inscription Amazon de VA contient une note de fin: «Le partage de toute information non-VA ne constitue pas une approbation des produits et services par une partie de VA.»