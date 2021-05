Commencez à vous préparer à protéger les enfants dans la troisième vague Covid-19, dit la plateforme de Pune aux hôpitaux

Le chaos et la pénurie observés dans la deuxième vague se répéteront et s’aggraveront encore si le système n’est pas équipé, a-t-il déclaré.

La plate-forme de Pune pour la réponse au COVID-19 (PPCR) a exhorté tous les hôpitaux de la ville à mettre en place des unités de soins intensifs pédiatriques en préparation de la troisième vague de la pandémie. Alors que les taux de positivité et les cas positifs quotidiens dans le Maharashtra diminuent progressivement, l’État élabore des plans pour se préparer à la troisième vague, qui, selon les experts de la santé, pourrait toucher les enfants.

Le PPCR est une plateforme virtuelle de toutes les parties prenantes travaillant pour soutenir le système de santé, les patients et les familles confrontés à la pandémie. Sudhir Mehta, responsable et coordinateur du PPCR et président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mahratta (MCCIA) a déclaré que si la population adulte se fait vacciner, l’Inde ne fera pas vacciner les moins de 18 ans jusqu’à la fin de l’année. Comme ils ne sont pas protégés, le virus pourrait affecter ce groupe d’âge et le système de santé doit être préparé, a déclaré Mehta.

Le pourcentage d’enfants touchés par le virus est faible, mais il augmentera et l’infrastructure de santé serait inadéquate.

Le Dr BD Bande, consultant principal, soins intensifs, anesthésiologie et médecine interne à l’hôpital Noble de Pune, a déclaré que la deuxième vague a frappé la population plus jeune et que lorsque les écoles et les collèges rouvriront, le nombre de cas parmi les enfants augmentera, car a été vu aux États-Unis.

L’Inde a suivi les États-Unis dans la pandémie, et les États-Unis ont 37 lakh enfants atteints de l’infection Covid-19. Compte tenu de la population de l’Inde, le nombre ici pourrait atteindre des crores, a-t-il déclaré. Le nombre d’enfants qui deviennent critiques serait faible, mais en termes absolus, le nombre d’enfants infectés et devenant critiques augmentera, a averti le Dr Bande.

Le chaos et la pénurie observés dans la deuxième vague se répéteront et s’aggraveront encore si le système n’est pas équipé, a-t-il déclaré.

Une troisième vague pourrait frapper le pays entre août et septembre, et il n’y a pas de plan de vaccination pour les moins de 18 ans, ni d’essais de médicaments ou de vaccins pour les enfants en cours, a déclaré le Dr Bande. Les médicaments et les thérapies expérimentales utilisés pour les adultes atteints de Covid-19, tels que les antiviraux, les immunomodulateurs et les agents antifongiques, n’ont pas été testés chez les enfants.

Les directives de traitement du Covid-19 mentionnent trois grandes catégories de médicaments à utiliser: l’extrapolation de l’utilisation de Remdesivir, la dexaméthasone et quelques médicaments immunomodulateurs utilisés chez les adultes, en plus des antibiotiques et des agents antifongiques similaires en pédiatrie. De même, une meilleure préparation avec des lits de soins intensifs et des ventilateurs à capacité pédiatrique est nécessaire, a-t-il déclaré. Il n’y a qu’une poignée d’entreprises fabriquant des ventilateurs pédiatriques, a déclaré le Dr Bande.

Le gouvernement du Maharashtra a déjà commencé à travailler dans ce sens. Le vice-ministre en chef Ajit Pawar a annoncé que l’hôpital Rajiv Gandhi de Pune sera converti en un hôpital pour enfants Covid-19, et un autre sera installé à Pimpri Chinchwad.

Un groupe de travail de pédiatres a également été mis en place. Le ministre en chef Uddhav Thackeray a tenu une réunion avec les principaux pédiatres de l’État et a demandé au groupe de travail de travailler sur des protocoles de traitement et une procédure opérationnelle standard pour le traitement des enfants atteints de Covid-19.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.