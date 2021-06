Commencez la fête au bord de la piscine avec cette offre d’enceintes Bluetooth Bose de 130 $ le Prime Day

Si vous recherchez un nouveau haut-parleur Bluetooth portable Bose à emporter avec vous lors de votre prochaine aventure estivale, le Bose SoundLink Revolve (Series II) est en vente au prix de 129 $ (au lieu de 199 $) et est l’un des meilleurs Amazon Prime Day. Offres d’enceintes Bluetooth cette année. Cette enceinte sans fil offre un son surround 360 et fonctionnera aussi bien au bord de la piscine qu’à côté d’un feu de camp, ce qui en fait un excellent compagnon où que vous alliez.

Bose est connu pour fabriquer certains des meilleurs haut-parleurs Bluetooth. Ce qui distingue le Bose SoundLink Revolve des autres haut-parleurs intelligents, ce n’est pas seulement son son omnidirectionnel qui remplit la pièce, mais aussi son design en aluminium triple noir sans couture durable et attrayant. Franchement, cette enceinte a l’air bien, mais elle est également conçue pour résister à l’eau, à la poussière et aux chutes occasionnelles avec son indice de protection IP55. Il s’agit d’une amélioration par rapport à l’original Bose SoundLink Revolve, qui a une note inférieure.

Le Bose SoundLink Revolve est léger à 1,5 livre et facile à jeter sur la banquette arrière de votre voiture, et il est livré avec jusqu’à 13 heures d’autonomie et une portée Bluetooth de 30 pieds qui devrait suffire à la plupart. Ce n’est pas tout à fait un haut-parleur intelligent, mais vous pouvez toujours vous connecter à des appareils compatibles Alexa comme un Echo Dot ou atteindre Google Assistant ou Siri via le bouton multifonction du haut-parleur.

Le seul petit défaut à corriger est que cette enceinte dispose d’un port Micro-USB, même si un USB-C aurait été plus rapide et plus pratique. Néanmoins, cette offre Prime Day mérite d’être considérée, surtout si vous recherchez un haut-parleur Bluetooth portable résistant à l’eau avec ce son Bose de qualité. Le Bose SoundLink Revolve (Série II) se connectera même avec d’autres haut-parleurs SoundLink via le mode Party et, personnellement, je ne peux pas penser à une meilleure façon de commencer une fête au bord de la piscine cet été que cela.

