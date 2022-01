Commencez l’année du bon pied avec le CES, l’iPhone 14 et plus

Les vacances sont passées, alors maintenant il est temps de reprendre les affaires pour l’année à venir. Oh, et après deux mois d’absence pour découvrir les joies de la maternité, je suis de retour ! Bien sûr, avec beaucoup moins de sommeil qu’avant, mais telle est la vie d’un parent, n’est-ce pas ?

Quelques temps forts du CES

La première semaine de janvier et la nouvelle année ont démarré en trombe grâce au CES 2022 de Las Vegas. Bien qu’il y ait certainement plus de technologies non Apple au CES, il y avait encore des choses intéressantes à attendre pour nous, fans d’Apple.

Tout d’abord, il y a beaucoup de nouveaux accessoires tiers sympas à venir qui comprendront Find My d’Apple. Chipolo a montré le CARD Spot, Targus a révélé son sac à dos Find My nommé Cypress Hero, et Belkin lance le nouveau Soundform Immerse écouteurs sans fil. Tous ces produits s’intégreront à Find My dès la sortie de la boîte, sans avoir besoin d’un AirTag séparé. Je perds souvent des choses, donc les AirTags m’ont sauvé la vie, mais je n’en ai pas assez pour couvrir tout ce dont j’ai besoin. C’est formidable de voir plus de produits venir avec l’intégration Find My, et je pense que j’aurai besoin d’un Chipolo CARD Spot pour moi aussi, car c’est très utile. Espérons que davantage d’entreprises choisissent d’ajouter la compatibilité Find My aux produits à l’avenir, et si CES est une indication, nous sommes sur un bon départ.

Un autre produit prometteur est le collier intelligent pour chien Invoxia BioMetric. Même si les AirTag existent, Apple a dit aux gens qu’il n’était pas recommandé de suivre les animaux avec un AirTag. Heureusement, Invoxia résout ce problème. Ce collier intelligent pour chien utilisera l’intelligence artificielle pour surveiller la santé et le bien-être de votre ami à fourrure, tout en suivant sa position en temps réel. Le collier intelligent pour chien BioMetric sera doté de capteurs, d’accéléromètres et de capacités intégrées de réseau neuronal profond pour suivre les signes vitaux respiratoires et cardiaques d’un chien. En plus de cela, le collier sera capable de détecter des anomalies de comportement, ce qui peut vous alerter sur d’éventuels problèmes de santé, et toutes les données seront collectées dans l’application iPhone associée. Mon mari et moi avons un husky sibérien, je serais donc curieux de vérifier celui-ci une fois qu’il sera sorti, comme tout propriétaire de chien.

Il y a également eu de bonnes annonces CES pour les utilisateurs de HomeKit. Nanoleaf a ouvert les capacités de Thread pour certains de ses produits clés, notamment les formes, les éléments et les lignes. Avec Thread, vos produits Nanoleaf devraient pouvoir mieux communiquer avec les autres accessoires Thread, ainsi qu’avec Internet, les applications et bien plus encore. Aqara est une autre marque qui lance de nouveaux appareils Thread ; tandis que Belkin Wemo ajoute la prise en charge de HomeKit Secure Video pour sa sonnette vidéo intelligente, et plus encore. Donc, si vous êtes un utilisateur d’accessoires pour la maison intelligente, il y a beaucoup à attendre avec impatience.

Je suis également très heureux de découvrir moi-même le haut-parleur sans fil MagSafe de SCOSCHE. J’adore les accessoires MagSafe, et il n’y a certainement pas beaucoup de haut-parleurs compacts qui se fixent à votre appareil via des aimants, n’est-ce pas ? Ce serait certainement formidable de regarder quelque chose sur mon iPhone 13 Pro en arrière-plan avec cela, car il sert également de béquille. Il pourrait même se retrouver sur notre liste des meilleurs accessoires MagSafe !

Rumeurs sur iPhone 14 et AirPods Pro

Cela ne fait que quelques mois que la série iPhone 13 est sortie, mais cela n’empêche pas les rumeurs de couler pour la prochaine génération d’iPhone. Mark Gurman de Bloomberg pointe une fois de plus vers la possibilité d’un iPhone 14 à écran perforé, qui laisserait tomber l’encoche. Cela signifierait que Face ID serait sous l’écran, ce que j’aimerais honnêtement. Je n’ai jamais été fan de l’encoche au départ, et bien que je m’y sois habitué à ce stade, j’aimerais pouvoir avoir plus d’espace d’écran sur mon iPhone. Et si nous pouvions également ajouter un capteur Touch ID sous l’écran, ce serait formidable. Je suppose que nous le saurons dans plusieurs mois, non ?

Et tandis que les AirPods 3 viennent de sortir, j’attends toujours avec impatience la prochaine génération d’AirPods Pro. Selon Ming-Chi Kuo, les AirPods Pro 2 pourraient bénéficier d’une prise en charge audio sans perte et disposer d’un nouveau boîtier de charge. Personnellement, je ne suis pas un grand audiophile comme les autres, mais je suis curieux de savoir à quel point un format audio sans perte (ALAC) sonnera lorsqu’il est sans fil. La nouvelle rumeur de boîtier de charge est également intrigante, car elle aura amélioré la prise en charge de Find My en ajoutant de petits haut-parleurs pour des alertes sonores lors de la localisation de vos écouteurs. Je préfère de loin les AirPods Pro aux AirPod standard car ils me conviennent mieux et j’adore l’ANC, donc je serai impatient de celui-ci.

Commencer une nouvelle année du bon pied

Les vacances me manquent et j’aimerais vraiment que nous soyons tous encore en congé, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Comme je suis parti depuis un certain temps, j’espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d’année et une nouvelle année fantastique. J’espère que les choses se passeront bien pour tout le monde cette année.

Jusqu’à la prochaine fois!

