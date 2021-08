Commencez par le vôtre ⋆ 10z viral

L’Amérique doit démanteler ses structures de pouvoir, disent des activistes réveillés, répétant un thème qui est devenu omniprésent dans la politique identitaire américaine. Les soi-disant antiracistes cherchent à renverser le soi-disant racisme systémique. Ceux qui promeuvent la confusion sexuelle radicale visent à subvertir l’hétéronormativité et le patriarcat. Certains révolutionnaires se moquent de la famille nucléaire comme étant « presque occidentale ».

Toutes ces institutions, affirment ces militants, doivent être déconstruites et reconstruites selon les principes du gauchisme éveillé. Pourtant, ces mêmes personnes semblent curieusement inconscientes des autres structures de pouvoir, à savoir celles qui servent à promouvoir leur idéologie.

S’il y a des structures de pouvoir qui doivent être démantelées, nous devrions peut-être prendre une page du manuel des idéologues et cibler les institutions mêmes qui inculquent et font avancer leurs causes. Peter W. Wood met en lumière nombre d’entre eux dans son nouveau livre, « Wrath : American Enraged ».

Écoles publiques et universités

L’une de ces cibles serait les institutions universitaires laïques de notre pays, y compris les écoles publiques et les universités. Les premiers, comme les parents le réalisent de plus en plus, sont devenus des foyers d’idéologie raciale et sexuelle où même les enfants d’âge élémentaire sont exposés à des conceptions radicales et destructrices de la personne humaine, et encouragés à accepter une forme de haine de soi et de haine de son pays.

Beaucoup de ces idées sont issues de ce dernier, qui incite les étudiants à abandonner le bon sens au profit de concepts absurdes comme les micro-agressions, les espaces sûrs et les « jours d’absence » pendant lesquels seules les personnes de couleur sont autorisées sur le campus. « Presque toutes les idées vraiment terribles qui empoisonnent l’Amérique contemporaine ont commencé sur le campus », note Wood.

Il y a la frustration parentale évidente qu’après 18 ans à protéger et à guider soigneusement nos enfants, une grande partie de notre travail acharné pourrait être annulée par un universitaire trompeur et manipulateur. Il y a aussi la colère justifiée de jeter des milliers de dollars dans des institutions qui enseignent aux étudiants à mépriser et à se méfier de leurs parents, de leur nation et même de leur religion. Les collèges et les universités qui colportent l’idéologie marxiste radicale – au prix des contribuables, rien de moins – devraient être freinés ou démantelés, et les législateurs conservateurs qui contrôlent les cordons de la bourse (en particulier au niveau de l’État) peuvent le faire.

Médias d’entreprise

Autre cible digne d’être démantelée, les médias d’entreprise, qui ont depuis longtemps abdiqué leur rôle de source objective d’information. Un sondage récent a révélé que 56% des Américains étaient d’accord avec cette déclaration : « Les journalistes et les reporters essaient délibérément d’induire les gens en erreur en disant que des choses qu’ils savent sont fausses ou grossièrement exagérées.

Pourquoi les Américains ne penseraient-ils pas cela, alors qu’il est si évident que des médias comme le Washington Post, le New York Times, CNN et MSNBC fonctionnent comme des extensions du Parti démocrate ? De plus, dans le cas du projet 1619 du New York Times, des journalistes avec des préjugés idéologiques évidents et des inexactitudes non corrigées s’associent avec des écoles pour apporter leurs idées anti-américaines dans nos salles de classe d’écoles publiques.

Le démantèlement des médias d’entreprise est un casse-tête plus difficile à résoudre, étant donné l’histoire louable de l’Amérique en tant que promoteur de la liberté d’expression. Bien sûr, on ne peut tout simplement pas regarder certaines émissions de propagande. Mais cela ne suffit pas si l’objectif est d’affaiblir l’emprise idéologique des médias traditionnels.

Peut-être, comme certains l’ont suggéré, devrions-nous renforcer les lois sur la diffamation afin qu’il soit plus facile de punir ceux qui utilisent leur pouvoir et leur influence pour détruire leurs opposants. Et peut-être que les lois antitrust peuvent être révisées et exploitées pour saper le pouvoir non seulement des médias d’entreprise, mais aussi de leurs facilitateurs de médias sociaux.

Le capitalisme éveillé

En parlant de grandes entreprises comme Facebook et Twitter, le capitalisme éveillé est encore une autre structure de pouvoir agressive. Les entreprises ont fait ressentir à la Caroline du Nord la chaleur de sa facture de salle de bain de 2016 qui remettait en question l’idéologie transgenre. Hollywood et d’autres sociétés ont également réprimandé et menacé la Géorgie à propos des lois sur l’avortement et le vote. Les législatures des États, agissant au nom des électeurs qu’elles représentent, sont agressivement attaquées par des capitalistes éveillés qui possèdent les prouesses économiques pour blesser les mêmes Américains qu’ils ont dépossédés en déplaçant des millions d’emplois à l’étranger.

Émousser le pouvoir du capitalisme éveillé est également délicat, mais possible. Les conservateurs peuvent boycotter les entreprises qui utilisent leur pouvoir économique pour piétiner les électeurs américains.

Les électeurs peuvent également exhorter leurs représentants à inverser les conséquences désastreuses de l’externalisation et de la délocalisation en prenant des mesures législatives pour inciter les entreprises américaines à ramener sur nos côtes des industries importantes – en particulier celles liées à des intérêts de sécurité nationale. Et les citoyens peuvent créer de manière créative de nouvelles entreprises qui servent leurs communautés et offrent des options attrayantes, locales et « Made in America » aux consommateurs américains.

« La volonté populaire des Américains a été contrecarrée par une combinaison d’élites carriéristes, d’idéologues progressistes, d’une presse sans scrupules et d’une classe d’affaires plus à l’écoute des opportunités mondiales que de l’épanouissement domestique », observe Wood. Pourtant, comme il le note, se mettre en colère ne suffit pas.

La première étape pour contrer ces tendances désastreuses est d’exposer comment ces acteurs, loin de représenter l’Américain moyen, représentent en réalité certaines des structures de pouvoir les plus politiquement puissantes et les mieux financées qui changent radicalement notre nation. La gauche continue de jouer la carte militante comme si ses membres étaient des étrangers, alors qu’en réalité elle contrôle la plupart des institutions dominantes de notre culture : l’éducation, les médias et les entreprises, entre autres cohortes d’élite.

Une fois que nous avons exposé l’hypocrisie des activistes technocratiques, la prochaine étape consiste à générer suffisamment de volonté culturelle et politique pour faire quelque chose. Cela signifie des sacrifices personnels de la part des citoyens ordinaires concernant l’endroit où ils envoient leurs enfants à l’école, où ils obtiennent leurs nouvelles et ce qu’ils achètent.

Cela signifie également communiquer à leurs représentants qu’ils ne resteront plus les bras croisés alors que les structures de pouvoir de gauche sapent les conceptions américaines traditionnelles de la famille, de la communauté et du pays. Les Américains doivent exiger des mesures contre les institutions qui menacent leurs libertés et celles de leurs enfants.

« Amenez-vous aux punks ou restez attaché à des idéaux plus élevés ? » demande Wood. La réponse est les deux. Sans succomber à la colère émotive et performative de la culture militante, nous devons utiliser de manière créative et astucieuse leur même langage et les mêmes armes rhétoriques contre eux.

Les activistes éveillés ont raison : il existe des structures de pouvoir qui menacent l’Amérique et le bien commun. Comme Wood l’exhorte dans son dernier chapitre, il appartient aux Américains conservateurs et craignant Dieu de faire quelque chose à leur sujet.

Casey Chalk est un collaborateur principal à The Federalist et un éditeur et chroniqueur à The New Oxford Review. Il est titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’une maîtrise en enseignement de l’Université de Virginie et d’une maîtrise en théologie du Christendom College.