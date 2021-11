Commencez vos achats du Black Friday avec jusqu’à la moitié des tablettes Fire d’Amazon

Certains bas de Noël rad à partir de 35 $

Le Black Friday n’est que dans une semaine, vous savez donc ce que cela signifie : chaque gadget de marque Amazon est sur le point d’être considérablement réduit. La société n’a jamais rencontré de vente qu’elle n’aimait pas, et cette année, elle lance les choses avec des offres sur toute sa gamme de tablettes Fire. Que vous cherchiez à acheter son modèle 7″ en gros ou à acheter le Fire HD 10 Plus, vous pouvez économiser jusqu’à 50 % sur tous ses modèles à partir d’aujourd’hui.

Avec des prix allant de 35 $ à 105 $, c’est le moment idéal pour acheter l’une des tablettes d’Amazon. Bien qu’ils ne tiennent pas compte des offres premium de Samsung ou d’Apple, ils sont également beaucoup, beaucoup moins chers. Si vous recherchez le meilleur du lot, il est difficile de battre le Fire HD 10 Plus. Ce n’est pas une excellente machine de productivité, mais pour regarder des films ou naviguer sur le Web, c’est plus que capable.

Bien sûr, tous les autres modèles sont inférieurs à 100 $, ce qui en fait le moment idéal pour investir dans des tablettes moins chères pour la maison. Le Fire HD 10 normal ne coûte que 75 $, tandis que les Fire HD 8 et HD 8 Plus peuvent être à vous pour 45 $ et 55 $, respectivement. Et si vous recherchez l’option la moins chère disponible, le Fire 7 à 35 $ est un excellent cadeau de Noël. N’oubliez pas que même si ceux-ci ne font pas fonctionner le Play Store dès la sortie de la boîte, il est très facile de les charger de côté. Voici la liste complète des offres :

Bien que vous puissiez vous attendre à ce que ces prix s’étendent jusqu’au Black Friday et au-delà, les tablettes d’Amazon se vendent généralement bien avant Noël. Si vous prévoyez d’en acheter un – ou deux, ou cinq – assurez-vous d’acheter pendant qu’ils sont encore là.

