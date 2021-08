Commencez votre carrière d’entrepreneur numérique avec WEWE Global ⋆ Crypto new media

Avis de non-responsabilité : le texte ci-dessous est un communiqué de presse qui n’a pas été rédigé par Cryptonews.com.

De nos jours, tout semble évoluer trop vite, et nous n’avons pas la possibilité de suivre les nouvelles technologies.

Depuis que Bitcoin a été inventé, de nombreuses nouvelles façons de générer des revenus sont apparues.

Le jalonnement, le commerce, l’apprentissage ou même la création de votre propre jeton devient beaucoup plus accessible de jour en jour ; tout est à un clic de nous.

Mais comment savons-nous que nous avons choisi la bonne voie, et qui peut nous donner plus de crédibilité et garantir que nous avons pris la bonne décision ? Maintenant, avec WEWE Global, nous avons trouvé un moyen pour vous.

Qui se cache derrière WEWE Global ?

WEWE Global fonctionne comme un écosystème de services. Cela signifie que vous pouvez utiliser Bitcoin et Ethereum pour effectuer des achats sur la plateforme. La plate-forme dispose également de jetons WEWE qui peuvent être achetés ; si vous ne les avez pas, ne vous inquiétez pas, le système convertit automatiquement une partie de vos achats en jetons WEWE.

En ayant DIGITECH SERVICES LTD comme société qui s’occupe de la gestion comptable et juridique, l’écosystème s’appuie également sur un système DAO qui fonctionnera de manière autonome selon des règles préétablies.

L’une des règles concernées est la redistribution des richesses. Autrement dit, chaque transaction entraîne des frais, ce qui est courant dans les échanges et les systèmes de paiement.

La différence est qu’avec WEWE Global, 70 % de ces frais sont reversés aux utilisateurs.

La deuxième règle est que le projet est piloté par la communauté, ce qui signifie que les utilisateurs prennent des décisions via un système de vote ; vous pouvez également créer et publier des propositions.

Peut-on faire confiance à WEWE Global ?

Cette plate-forme est non seulement digne de confiance, mais elle fournit également des services et des produits que les particuliers peuvent acheter. L’utilisation de la vérification d’identité élève le projet à un niveau profond et sécurisé, offrant une sécurité supplémentaire aux utilisateurs et à leurs portefeuilles.

Le projet WEWE compte plus de 140 000 membres et propose 9 services dans plus de 82 pays.

De plus, la plateforme a les partenaires suivants :

CryptoBulls ;

Travel4You ;

SMARTPARTIE ;

LYOPAY.

Qu’est-ce qui définit l’écosystème mondial WEWE ?

L’écosystème de WEWE Global est bien organisé. Les utilisateurs pourront apprendre et améliorer leurs connaissances de leur domaine crypto en plus d’acheter et de gagner des licences de produits et de logiciels.

Les fonctionnalités suivantes seront disponibles pour les particuliers :

Réductions sur les voyages – avec les bons de voyage, vous pouvez économisez jusqu’à 70% sur les hôtels du monde entier ;

École de la blockchain – où les particuliers pourront en savoir plus sur l’économie de la blockchain ;

Jalonnement – en tant que méthode permettant aux utilisateurs de gagner des licences logicielles tout en prenant en charge le réseau ;

Rampe de lancement – une expérience précieuse dans le développement des meilleurs projets ICO

Programme de parrainage – en partageant leurs produits préférés, les utilisateurs recevront des incitations ;

Application de paiement – permettant les paiements en crypto-monnaie dans 52 millions de magasins physiques.

Maintenant que nous savons ce que la plateforme WEWE Global a à offrir, nous vous recommandons de les suivre sur les réseaux sociaux et de devenir membre de leur équipe.

