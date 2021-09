Commencez votre journée en beauté avec ce réveil intelligent de Lenovo avec Google Assistant : il ne vous coûte que 47 euros | La technologie

in

Si vous souhaitez vous réveiller à votre heure et connaître toutes les actualités, les informations trafic et la température avec une simple commande vocale, ce réveil de Lenovo est fait pour vous.

Commencer la journée avec enthousiasme peut être difficile et un réveil avec un bip insupportable n’aide pas. Cela donne envie de l’éteindre, de grogner et de se retourner dans son lit, afin que personne ne puisse être productif ou se réveiller avec joie.

Par chance, ce réveil intelligent Lenovo vient vous aider se réveiller avec le désir. Si vous voulez maximiser votre productivité dès le matin, rien de mieux que ça Lenovo Smart Clock Essentiel, qui ne vous coûte que 47 euros en PcComponentes.

Ce réveil intelligent de Lenovo vous montre l’heure, vous réveille lorsque vous le réglez et dispose de Google Assistant pour vous donner toutes les informations sur le trafic, les actualités et la température pour bien commencer votre journée.

Ce réveil est la montre connectée ultime pour vous réveiller avec joie. Il a un énorme écran LED pour que vous puissiez consulter l’heure à tout moment et, comme un bon réveil, vous pouvez le programmer pour qu’il sonne comme et quand vous voulez et se réveiller de meilleure humeur.

Mais pas seulement cela : aussi vous pouvez régler des minuteries pour cuisiner ou gérer votre temps ou celui des autres membres de votre foyer, ainsi que définir des rappels, vérifier l’heure par commandes vocales, chronométrer votre temps, écouter de la musique, tout ce dont tu as besoin!

Et est-ce que ce réveil Lenovo comprend l’assistant Google. Vous n’avez qu’à dire : “Ok, Google”, et demander l’heure, la température, les actualités, vous demander de vous rappeler votre programme de la journée, tout ce que vous voulez, et le réveil vous répondra avec les informations que vous sont en train de chercher.

Pour que ça ne te dérange pas la nuit, a une veilleuse visible intégrée, mais suffisamment sombre pour que vous puissiez vérifier l’heure si vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous puissiez vous rendormir sans vous gêner.

Et comme il inclut Google Assistant, vous pouvez utiliser ce réveil pour contrôler plus de 40 000 appareils intelligentscar il est compatible avec plus de 5 000 marques différentes. De plus, il comprend un port USB pour charger des appareils tels que votre smartwatch ou votre téléphone portable. Vous pouvez même faire des annonces dans toute la maison en diffusant sur d’autres enceintes !

Pour 47 euros chez PcComponentes vous avez ce merveilleux réveil intelligent, qui n’a besoin que de faire le lit et le dîner. Je n’irai peut-être pas jusque-là (encore), mais je le fais cela vous facilitera grandement la vie et surtout les matins. Plus besoin de se réveiller sans en avoir envie !

