Commençons à tout traiter comme le changement climatique

Joe Biden a élaboré un programme législatif de 5 000 milliards de dollars sur le changement climatique. Le président a détruit notre capacité à être indépendant de l’énergie à cause du changement climatique. Thinking Green est la force motrice de nos plans d’infrastructure, d’élimination des combustibles fossiles et de remplacement des véhicules à essence et diesel par des voitures et des camions fonctionnant sur batterie. Le changement climatique est pointé du doigt comme l’une des raisons des troubles civils, de l’inflation et de l’immigration illégale. La bonne chose est que Joe Biden et son personnel utilisent si souvent le changement climatique qu’ils édulcorent le message. Cela devient du bruit blanc pour la gauche.

Vendredi, nous venons d’assister à l’une des pires tornades catastrophiques de notre histoire dans des sections de l’Arkansas et du Kentucky. Des villes entières ont été détruites par la colère du pouvoir de Mère Nature. Joe Biden n’a pas perdu de temps pour s’adresser au pays et blâmer le changement climatique pour la gravité de la tempête. Biden a dû revenir à ces affirmations initiales car il n’y a aucune donnée scientifique pour étayer son affirmation. Il s’agissait d’une réponse rapide destinée à alimenter la peur du changement climatique. C’était saisir une occasion de promouvoir son programme. C’était bon marché et superficiel. C’est pourquoi ses cotes continuent de baisser chaque semaine. Plutôt que d’apporter des solutions, il apporte la peur.

Le changement climatique n’est pas une solution ; c’est une théorie. Il a changé au fil des ans, tout comme le nom. Le mouvement a commencé sous le nom de réchauffement climatique, mais lorsqu’il y a eu des fluctuations, y compris des baisses de température, il a été remplacé par le changement climatique. Personne ne contestera le changement climatique car notre climat a constamment changé depuis le suivi des données. Il n’est prouvé par personne d’être si critique ou existentiel que nous devons transformer tous les aspects de nos vies. Certains, cependant, voudraient qu’il en soit ainsi.

Je demande pourquoi nous ne pouvons pas accorder à certains de nos défis importants le même accent que cette administration fait au changement climatique. Heureusement, Biden n’a pas attribué le changement climatique à Harris, car cela aurait tué l’initiative de la gauche. Au lieu de cela, il l’a donné à John Kerry, qui ne fera rien d’autre que l’utiliser comme excuse pour faire une tournée en Europe avec les autres prophètes de malheur du climat.

Il y a tellement de problèmes importants auxquels l’Amérique est confrontée qui nécessitent une véritable attention, au mieux pas les efforts superficiels de l’équipe Biden. La frontière sud a été supprimée. Des millions, voire des milliards de dollars de matériaux pour le mur, reposent dans le désert qui rouille. Avec les 175 000 clandestins connus traversant le Rio Grande chaque mois, nous avons suffisamment de Fentanyl pour tuer chaque Américain plusieurs fois. Nous avons des membres de gangs et des terroristes qui traversent, car nous n’avons aucun moyen de les arrêter ou de les suivre. Nous avons des crimes, y compris des homicides, à la hausse et incontrôlés dans les grandes villes gérées par les Bleus. La consommation d’opioïdes est en augmentation et les décès par suicide montent en flèche.

Nous avons un pays divisé et devenant de plus en plus quotidien, n’étant pas aidé par la mauvaise gestion de la pandémie de COVID. Ce sont les deux points importants sur lesquels Biden s’est appuyé pour remporter les élections. Ni l’un ni l’autre n’a été gagnant pour lui. Il a laissé tomber tout le monde et sa présidence sera, sinon déjà, la pire de tous les temps. Bonne nouvelle pour la droite, mais terrible nouvelle pour le pays.

Le Build Back Better / New Green Deal ne passera probablement pas cette année et aura une route encore plus difficile l’année prochaine. De nombreux démocrates chercheront à sauver leur avenir avant les mi-parcours et à abandonner Biden et son plan. Biden et Harris ont fini en politique. Les démocrates se disputeront la première place en 2024. Ce sera amusant de les regarder chasser Buttigieg.

Le seul salut pour Biden est s’il adoucit sa poussée pour le changement climatique et commence à mettre cette énergie pour sauver, et non détruire, notre pays. S’il le fait, Carter occupera toujours la place la plus douteuse en Amérique; pire président de tous les temps. Mon argent n’est pas sur Biden.