Comment 10cc a infiltré la pop des années 70

L’expérimentation enivrante des années 70 était le parfait laboratoire pop pour les quatre membres de 10cc, qui, avant de former le groupe, avait constitué années d’expérience en tant que musiciens de session, auteurs-compositeurs à succès et musiciens d’autres groupes à succès – une histoire relatée dans le coffret 4CD couvrant toute la carrière, Avant Pendant Après : L’histoire du 10cc.

Le DJ non-conformiste Jonathan King avait instantanément repéré le potentiel de “Donna”, un pastiche d’un tube pop des années 50, et bien que 10cc ait ignoré ses conseils sur les tenues de scène (pantalons chauds, denim ou polyéthylène, selon le témoignage auquel vous faites confiance), son UK Records imprint leur a valu un succès n ° 2 au Royaume-Uni à l’automne 1972. Alors que le suivi, “Johnny Don’t Do It”, a poussé la parodie trop loin, un troisième single, “Rubber Bullets”, a grimpé en flèche palmarès au n ° 1, malgré une diffusion radio limitée en raison de sa référence opportune aux troubles politiques en Irlande du Nord. 1973 a été une année de consolidation pour le groupe, utilisant leur récent sommet des charts comme rampe de lancement pour leur première tournée et album au Royaume-Uni, le 10cc éponyme, qui a atteint le numéro 36. Un autre single, “The Dean And I”, a été classé n ° 10 au Royaume-Uni en août.

L’année suivante, le groupe a entamé sa première tournée aux États-Unis, mais celle-ci a été tronquée lorsque Kevin Godley est tombé malade quelques nuits seulement, et a été reprogrammée plus tard dans l’année, date à laquelle “Rubber Bullets” avait été nommé la chanson d’Ivor Novello. De l’année. Alors que le succès continu de singles tels que “Wall Street Shuffle” et “Silly Love” – ​​du deuxième album, Sheet Music – aurait dû voir les redevances commencer à affluer, les membres du groupe affirment qu’ils étaient toujours fauchés. Inévitablement, d’autres labels ont commencé à frapper à leur porte, et au début de 1975, le groupe a signé chez Mercury après avoir failli rejoindre Virgin (un accord annulé à la 11e heure).

10cc a eu un public mitigé et imprévisible. Les adolescents ont adoré les airs entraînants et se sont baignés dans des techniques de production astucieuses et du moment, tandis que les fans plus âgés ont apprécié la créativité originale qui sous-tend l’écriture des chansons. La presse musicale, sans surprise, savait rarement quoi en faire, mais personne n’était à l’abri du succès constant généré au Strawberry Studio.

“Life Is A Minestrone” a lancé l’album de 1975 The Original Soundtrack, mais c’était le deuxième single de l’album, “I’m Not In Love” – ​​identifié immédiatement comme le morceau le plus remarquable, mais retenu pour pousser davantage les ventes du LP parent – qui est devenue la chanson signature du groupe. Cette ballade riche et multipiste, avec sa construction et son enregistrement partagés à parts égales entre les membres du groupe, a atteint le sommet des charts britanniques en mai 1975 et a presque atteint la même position aux États-Unis, où, jusqu’à ce point, le succès Billboard de 10cc avait été plus inégale. Coincé derrière trois sommets des charts américains différents pendant trois semaines, il a dû se contenter d’un sommet aux États-Unis de n ° 2, mais la chanson reste un incontournable de la radio à ce jour et a balayé presque tout le reste aux Ivor Novello Awards l’année suivante. « Nous savions que nous avions quelque chose de spécial », dit Graham Gouldman. “Nous avions l’habitude de le jouer encore et encore en studio, avec les lumières éteintes, allongé sur le sol.”

D’autres singles “Art For Art’s Sake” et “I’m Mandy Fly Me” ont continué à se produire fortement en Europe, mais il y avait, à présent, une déconnexion croissante dans le groupe. Le quatrième album, How Dare You !, est sorti en janvier 1976 et les dates de concerts ont continué à ponctuer leur programme jusqu’à ce qu’en novembre de la même année, Kevin Godley et Lol Crème annoncent qu’ils quittent pour travailler sur de nouveaux enregistrements et lancent un instrument de marque The Gizmo (ou Gizmotron), un accessoire de guitare qui peut contenir des notes plus longtemps que d’habitude et créer une approximation d’un son orchestral. Le gadget n’a pas réussi à décoller, mais apparaîtra périodiquement sur des enregistrements de Godley et Crème (et d’autres artistes) pour les années à venir.

Pendant ce temps, Gouldman et Eric Stewart ont recruté le batteur Paul Burgess, qui avait travaillé avec le groupe lors de tournées précédentes, et le trio a démarré en trombe lorsque “The Things We Do For Love” a atteint le numéro 6 au Royaume-Uni au début de 1977. La chanson est revenue le groupe au Top 5 américain également, mais c’était pour prouver leur dernier grand succès là-bas, malgré de nouveaux succès dans leur pays d’origine tout au long de l’année, y compris le single n ° 5 “Good Morning Judge” et une autre tournée populaire (enregistrée pour le Live And Let Live, sorti en octobre). Deceptive Bends, avec Gouldman et Stewart écrivant toutes les chansons, avait beaucoup à prouver, mais l’album est devenu disque d’or grâce à ses deux succès et s’est classé n°3 au Royaume-Uni.

Les engagements en tournée ont conduit les musiciens Rick Fenn, Tony O’Malley, Stuart Tosh et Duncan Mackay à rejoindre ce qui devait être une formation de plus en plus fluide, mais 1978, l’année qui clôt le meilleur du disque qui fait partie du Before Pendant Après coffret, ce serait la dernière année de grand succès pour la 10cc. “Dreadlock Holiday”, une fusion reggae-pop, est devenu n ° 1 au Royaume-Uni pendant une seule semaine cet automne, lançant un autre album à succès dans Bloody Tourists. En décembre de la même année, le groupe jouait au Wembley Conference Centre, mais 1979 commença mal quand Stewart fut impliqué dans un accident de voiture. Une collection de 12 chansons des plus grands succès a fait surface cet automne (dont la liste des chansons est répliquée sur le disque des hits de Before pendant After), mais bien qu’elle ait bien fonctionné au Royaume-Uni, la marée montante de la nouvelle pop était de consigner la majeure partie du graphique des années 70 des habitués de la deuxième division. Écoutez, écoutez des années 80 ? album à peine gratté dans le Top 40 britannique. En revanche, cependant, Godley et Crème commençaient à avoir du succès ensemble en tant que producteurs pionniers de vidéo promo et créateurs de succès pop éclectiques.

Les membres du groupe étant de plus en plus attirés par les projets solo, comme Stewart travaillant sur le deuxième album de Sad Café et contribuant à des sessions avec Paul Mccartney, les sorties de 10cc sont devenues plus sporadiques et leurs singles ont commencé à manquer le palmarès même en Grande-Bretagne (“Run Away” n’a atteint la 50e place qu’en 1982, tandis que l’album Ten Out Of 10 n’a pas du tout été répertorié). En 1983, après que Windows In The Jungle n’ait atteint la 70e place des charts britanniques, 10cc se sont séparés pendant la majeure partie de la décennie, jusqu’à ce que les quatre membres d’origine se réunissent pour l’album de 1992… Pendant ce temps.

Leur moment est peut-être révolu, mais il y avait beaucoup plus de pop-rock inventif à venir dans les années à venir, alors que les membres du groupe continuaient à se plonger dans des projets parallèles qui récolteraient de nouvelles récompenses dans les années 80 (une période couverte dans le What We Did Disque suivant d’Avant Pendant Après). Dans les décennies qui ont suivi, le flair de 10cc pour la réinvention et leur appétit incessant pour l’expérimentation – en particulier dans le studio d’enregistrement – ont consolidé leur réputation, avec une poignée de leurs chansons se trouvant maintenant établies comme des classiques.

