Comment 2020 a été une année de défis et d’opportunités pour l’émergence de Bharat

Bien que Covid19 ait présenté des défis inédits, il a également placé le segment rural à l’aube d’un énorme changement de paradigme en termes de croissance, d’activité et de consommation.

Par Sanjay Kaul

Je ne pourrais jamais imaginer qu’un pays aussi grand que l’Inde puisse jamais être fermé pendant des semaines !!!

Mais c’est arrivé. Et c’est arrivé pour nous tous.

Il y a un an, le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré l’épidémie de Covid19 pandémie mondiale. À ce moment-là, la plupart d’entre nous ne connaissaient même pas le terme «pandémie», encore moins conscients des conséquences qui en ont découlé. Nous étions sur le point d’assister à un événement qui dépassait de loin nos imaginations les plus folles et allait changer le cours de l’histoire.

Bientôt, des mots comme le verrouillage, la distance sociale, les masques, les désinfectants, la couronne, le travail à domicile, les précautions et le positif sont devenus une partie de notre discours quotidien.

Ceux qui étaient privilégiés se sont enfermés dans leurs maisons, mais les images de migration inverse de masse clignotant sur nos écrans de télévision étaient déchirantes et effrayantes. Heureusement, chez Impact Communications, nous avons décidé d’agir tôt et avons commencé à opérer à domicile.

J’avoue, au départ, j’étais optimiste par ignorance que l’Inde surmonterait cette crise en quelques mois et j’ai donc continué à motiver tous mes employés lors de nos interactions virtuelles hebdomadaires régulières. Ils avaient besoin d’un regain de moral, car travailler continuellement à domicile dans des situations macroéconomiques incertaines n’était pas normal pour eux. En fait, c’était aussi une nouveauté pour moi. Jamais au cours de ma carrière, je n’avais été témoin d’une telle chose. Alors, avant tout, j’ai pris le relais de rassurer mes employés. J’ai été témoin de pannes, de conversations difficiles et d’émotions déchaînées. Honnêtement, c’était l’un des efforts les plus difficiles que j’avais entrepris dans ma carrière car certaines de ces discussions se sont transformées en séances thérapeutiques.

Je pensais que la situation reviendrait à la normale dans un quart. Mais je me trompais!!!

Et bientôt, je suis devenu un homme inquiet. Notre activité complète, largement exécutée sur le terrain, a été stoppée comme de nombreuses autres entreprises.

Je me suis blotti avec l’équipe de direction et j’ai commencé à délibérer sur les retombées d’un verrouillage prolongé. En tant qu’entrepreneur typique, avec une vieille école de pensée, nous avons décidé d’opter pour une politique de non-licenciement, mais nous avons malheureusement dû nous contenter de réductions de salaire pour sauver tous les emplois de l’entreprise. Ce n’était pas la décision la plus facile mais mon équipe l’a comprise et l’a acceptée à l’unanimité. En tant que promoteurs, nous avons décidé de ne percevoir aucune rémunération tant que la situation et les affaires ne seront pas normales.

Ma plus grande inquiétude concernait notre équipe de vente sur place de plus de 1 500 personnes répartie dans les petites villes et villages du pays, qui était le segment le plus vulnérable de l’entreprise. Leurs salaires ont été payés par de grandes marques – Signify (Phillips), Reckitt Benckiser, HUL, Apollo Tyres et autres et, heureusement, aucun de nos clients ne nous a demandé de licencier et a gardé patience pour conserver cette ressource humaine qualifiée et précieuse.

Sans aucun doute, Covid19 a eu un impact sur tous les segments de l’entreprise et même les zones rurales n’en ont pas été isolées. Les itinéraires de la chaîne d’approvisionnement ont été perturbés, des autorisations institutionnelles étaient nécessaires pour fonctionner, mais heureusement, l’appareil gouvernemental a rapidement géré ces défis, identifié les industries essentielles et assuré un aller-retour fluide des produits, en particulier des produits de grande consommation, entre la ferme et les industries jusqu’aux villes. .

Bien que Covid19 ait présenté des défis inédits, il a également placé le segment rural au bord d’un énorme changement de paradigme en termes de croissance, d’activité et de consommation. À mon avis, chaque marque ou agence qui a transpiré dur pour créer ses opérations rurales au cours de la dernière décennie est prête à passer au niveau suivant. C’est cette opportunité qui est apparue comme une bénédiction de Covid19 qui a permis à mon équipe de rester motivée pendant le verrouillage et les premières phases de Unlock.

Nous avons assisté à une augmentation massive de la demande des détaillants ruraux. Ils réclamaient constamment plus de fournitures et contactaient nos équipes.

Le fondement de cette croissance: une population importante, de toutes les catégories socio-économiques, a déplacé sa base des milieux urbains vers des villes plus petites (principalement leurs villes d’origine) pour s’éloigner des régions urbaines densément peuplées. Maintenant, ils voulaient les mêmes produits et la même quantité de fournitures pour leurs besoins quotidiens qu’ils en avaient besoin dans les villes. Deuxièmement, les familles résidant dans les zones rurales étaient réunies pour tous les repas, comme leurs homologues des villes et, par conséquent, elles avaient également besoin de plus de fournitures que jamais auparavant. Ainsi, la demande au magasin de détail local dans les petites villes et les zones rurales montait en flèche et il a commencé à commander davantage et à stocker davantage.

Pendant ce temps, nous avons également vu plusieurs marques locales faire des percées dans cette région en essayant de capitaliser cette grande opportunité. Ils sont apparus comme des marques challenger pour les acteurs traditionnels. La situation était le résultat d’une perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

La situation nécessitait une intervention immédiate et nous avons activé notre équipe d’amélioration des canaux du dernier kilomètre, permettant à nos marques partenaires d’atteindre les détaillants dans 30 000 villages et 2,8 lakh. La force de terrain hyperlocale dotée de la technologie a assuré le respect des exigences des détaillants locaux.

Dans cette adversité, nous avons pu nous tailler une énorme opportunité, nous avons ajouté plus de clients et de revenus. Cette verticale a non seulement sauvé de nombreux emplois, mais a aidé l’ensemble des activités d’Impact en augmentant les revenus.

Une chose qui est ressortie de toutes mes discussions avec les partenaires et les vendeurs est que la consommation dans le segment rural a augmenté et que les marques poussent plus que jamais.

Plus tard, nous avons mené une étude massive auprès de plus de 17 000 répondants dans les quatre régions du pays sur l’impact sur diverses catégories et sur l’évolution du comportement des consommateurs. Le livre blanc «Rural Darpan» a clairement indiqué que l’adoption du numérique dans la région rurale avait bondi. Cependant, il existe un énorme écart entre la demande et l’offre de contenu et nous avons fait un pas dans cette direction avec Natter, une jeune agence numérique née pendant le Covid19 pour répondre à cette demande.

Globalement, Pandemic m’a appris deux leçons commerciales: –

L’évolution et la pérennité des affaires sont essentielles.

Si nous maîtrisons un côté de l’entreprise, nous devons avoir une stratégie d’intégration en tête pour boucler la boucle.

Ces deux leçons m’ont amené à repenser mon avenir et, par conséquent, j’ai démissionné de mon poste de PDG d’une société Impact Communications bien établie pour traverser un nouveau voyage afin de construire une société de développement, de vente et de distribution de marché, de vente et de distribution basée sur la technologie et l’analytique. est prêt à être lancé.

Je pense que les marques et les agences travaillant sur le côté rural de l’entreprise devraient travailler avec une nouvelle approche à mesure qu’elles progressent.

Retail et reconnectez-vous avec votre base de consommateurs existante

Engagement perturbateur à l’engagement empathique

S’appuyer sur des véhicules de confiance influence hors ligne et en ligne

Hyperlocal connect hors ligne et en ligne

Les collaborations seront essentielles à la croissance

Lean est la nouvelle smart

Passer de la communication centrée sur le client à une approche centrée sur l’humain

Cependant, il est vrai que personne ne voulait faire face à la situation de pandémie de Covid19, mais la vérité est que nous apprenons à vivre avec au fur et à mesure.

(Cet article est écrit par un vétéran du marketing rural. Sanjay Kaul, fondateur, Impact Group of Companies)

