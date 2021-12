Comment 2021 a été l’année de croissance pour l’industrie du marketing d’influence

Alors que cette année nous a appris de nouvelles choses sur les outils d’analyse du marketing d’influence, plusieurs nouvelles tendances sont apparues

2021 a été une année révolutionnaire en termes d’exploration de l’industrie du marketing d’influence et des vastes opportunités qu’elle recèle pour les marques et les influenceurs. Alors que des adaptations et des progrès rapides ont été réalisés dans le domaine, de nouvelles réglementations ont également été imposées par l’ASCI, ce qui était une indication claire de la popularité croissante du marketing d’influence.

Avec des transformations aussi rapides dans l’espace du marketing d’influence, il s’est diversifié en macro, micro et nano influenceurs. Les macro-influenceurs ont une large portée, mais la recherche montre que les micro-influenceurs obtiennent plus de quatre fois plus de likes sur les publications sponsorisées que les macro-influenceurs avec des millions de followers. Ce taux d’engagement accru est uniquement dû à l’audience enthousiaste des micro-influenceurs qui les perçoivent comme des experts de confiance sur un sujet particulier. Ils ont un attrait de masse plus populaire. En général, avec plus de followers, les influenceurs ont un taux d’engagement plus faible.

Alors que cette année nous a appris de nouvelles choses sur les outils d’analyse du marketing d’influence, plusieurs nouvelles tendances sont apparues. Jetons un coup d’oeil à ces-

Utilisation d’annonces sponsorisées

En parcourant Instagram, vous avez peut-être rencontré plusieurs publications qui disent « Partenariat payant ». Ce ne sont rien d’autre que des publicités sponsorisées.

Nous savons tous qu’Internet est devenu un espace encombré. Alors qu’au départ, les gens étaient obligés de voir des publicités, dernièrement, beaucoup d’entre eux ont commencé à utiliser des bloqueurs de publicités pour s’en débarrasser. Mais avec l’aide du marketing d’influence, les marques peuvent facilement pénétrer leur public cible, en s’assurant que leur contenu est vu par un public authentique désireux de savoir ce que leur influenceur préféré leur réserve.

Les publicités sponsorisées dans le marketing d’influence aident les marques à se présenter à leur public de manière plus naturelle et authentique. De plus, ils ont une approche plus ciblée qui leur permet de communiquer avec leur public grâce à une narration créative.

Le contenu d’influence sponsorisé est devenu un élément essentiel de l’industrie et se développe considérablement, en raison de l’approche marketing économique qu’il propose.

Montée en puissance des influenceurs régionaux

Alors que les nano et micro-influenceurs ont créé leur propre espace dans l’industrie du marketing d’influence, la montée des influenceurs régionaux a ouvert la voie aux marques pour faire appel aux langues vernaculaires et étendre leur portée. Par conséquent, les marques qui ont une niche et ne visent qu’un type particulier de public régional peuvent classer leur groupe cible en s’engageant avec les influenceurs régionaux. Cela aide les marques à avoir un plan marketing ciblé et ciblé, avec un maximum d’avantages.

Selon un rapport de RedSeer, environ 210 millions d’internautes monétisables en Inde consomment du contenu en langues vernaculaires. Par conséquent, les marques se concentrent sur la collaboration avec des influenceurs régionaux qui deviennent les médiateurs parfaits pour communiquer le message de leur marque à leurs clients potentiels.

De plus, les influenceurs régionaux ont une présence tout à fait unique parmi leurs abonnés, en raison de leur lien social qui provient d’un lieu d’inclinaison et de connectivité régionales. Les abonnés peuvent communiquer confortablement avec leur influenceur régional préféré et avoir un sentiment d’appartenance. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les influenceurs régionaux se développent à un rythme sans précédent et ont un grand nombre de fans dans leur communauté.

Comment cela aide-t-il les commerçants ?

Le ciblage régional n’attire pas seulement une base de consommateurs plus large, mais comme indiqué ci-dessus, il crée également un lien personnel avec le public. De plus, des plates-formes régionales telles que Moj, Roposo, ShareChat, etc., remplacent les applications mondiales et opposent une forte concurrence aux applications mondiales largement utilisées telles que Snapchat, Instagram, etc., ce qui est une autre indication majeure de la popularité croissante de cette tendance.

Augmentation des influenceurs masculins

L’industrie de la mode n’est plus un régime pour les influenceuses. Autant que nous savons tous sur les femmes qui brisent les stéréotypes, les hommes le brisent aussi en influençant le public à travers la mode.

La mode masculine a évolué au fil des années et a changé notre perception de la mode. Alors que les vêtements pour hommes avaient auparavant des options limitées, leur approche diversifiée des styles vestimentaires a maintenant encouragé de nombreux hommes à se présenter comme des influenceurs de la mode ou même à exploiter leurs petites entreprises de mode.

Les meilleurs influenceurs de la mode masculine comme Siddharth Chandra, Kush Sachdeva et Pranav Goswamy sont devenus une source d’inspiration pour de nombreux influenceurs à venir. De plus, leur approche unique les a aidés à saisir d’énormes projets marketing de marques renommées.

Aujourd’hui, les influenceurs masculins se sont créés un public spécifique et attirent ainsi d’énormes entreprises. D’autre part, les influenceuses diversifient également leur approche en travaillant dans des domaines variés comme les jeux en ligne, les courses, le vélo de vitesse et bien plus encore.

Les tendances du marketing d’influence se sont considérablement développées au cours de l’année 2021 et ont aidé les marques et les influenceurs à obtenir une portée et un engagement élevés. Les tendances ci-dessus sont quelques-unes des transformations initiales, cependant, l’industrie connaîtra de nombreuses autres tendances intéressantes dans les années à venir.

L'auteur est PDG et fondateur de Vavo Digital.

