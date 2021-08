Comment 2021 est devenue une année phare pour les introductions en bourse de Fintech ⋆ Crypto new media

Message d’invité HodlX Soumettez votre message

L’âge d’or de la technologie financière (fintech) est à nos portes. La pandémie a créé un changement dynamique dans la façon dont les consommateurs et les entreprises se comportent au quotidien, les rendant fortement dépendants de l’amélioration de la technologie.

Actuellement, trois sociétés de technologie financière – Square, Shopify et PayPal – valent toutes plus de 100 milliards de dollars. Coinbase, Stripe et Adyen ne sont pas loin derrière. Plus récemment, nous avons vu plusieurs sociétés de technologie financière entrer en bourse. Aux États-Unis, 2020 a vu le plus grand nombre d’entreprises publiques, et c’est également la première fois dans l’histoire des États-Unis que des entreprises ont réalisé 100 milliards de dollars par le biais d’offres publiques initiales (IPO).

Cependant, il y a eu une certaine incertitude quant à la façon d’évaluer ces sociétés afin qu’elles deviennent publiques, car la fintech est relativement nouvelle pour les introductions en bourse par rapport aux autres logiciels d’entreprise. De plus, la Fintech utilise une variété de modèles commerciaux, ce qui signifie que certains sont transactionnels et d’autres travaillent sur des modèles commerciaux hybrides.

Fintech a une variété d’options parmi lesquelles choisir lorsqu’elle devient publique. Ils peuvent choisir de suivre la voie traditionnelle de l’introduction en bourse et d’obtenir une cotation directe (l’un des moyens les plus courants) ou de fusionner avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Qu’est-ce qu’une introduction en bourse et une SPAC ?

Un premier appel public à l’épargne est le processus suivi par les entreprises pour offrir au public des parties de leur société privée, appelées actions, dans le cadre d’une nouvelle émission d’actions. Offrir au public la possibilité d’acheter des actions dans l’entreprise permet à l’entreprise de lever des fonds auprès d’investisseurs publics.

Le passage du privé au public est un moment très important pour les entreprises et leurs investisseurs privés, car les investissements initiaux comprendront vraisemblablement des primes d’émission tout en permettant aux investisseurs publics de participer aux offres.

Une société ad hoc d’acquisition (SPAC) est une société constituée par des investisseurs. Le seul objectif d’une SPAC est de lever des capitaux par le biais d’une introduction en bourse afin d’acquérir une autre société à long terme. Une SAVS n’a aucune activité commerciale, elle n’offre donc aucun service ou produit. Dans l’ensemble, il est uniquement basé sur les actifs, avec de l’argent généralement levé à partir de sa propre introduction en bourse.

Dans la plupart des cas, une SPAC est créée voire parrainée par un corps d’investisseurs institutionnels ou du personnel de private equity ou de hedge funds. Une fois qu’un PAPE SPAC lève des fonds, les fonds sont déposés dans un compte en fiducie portant intérêt. Les fonds y sont conservés jusqu’à ce que le fondateur de la SPAC trouve une société privée appropriée cherchant à entrer en bourse.

IPO Fintech en 2021

Le comportement des entreprises a été fortement dicté par la pandémie de Covid-19 en 2020. Alors que les entreprises s’orientent vers la reprise, l’activité dans les introductions en bourse augmente, rendant les perspectives pour 2021 plus prometteuses. Un certain nombre de tendances clés et d’informations sectorielles, du niveau régional au niveau des consommateurs, ont défini la perspective du contexte des introductions en bourse en 2021. Les événements des derniers mois – avec l’assouplissement des blocages – ont façonné l’activité du marché et continueront de le faire.

La forte augmentation des introductions en bourse cette année est due au nombre record d’introductions en bourse en 2020. Trois candidats à la fintech devraient prendre d’assaut les introductions en bourse 2021. Ce sont Robinhood, AvidXchange et Chime. Mais il existe un certain nombre de tendances qui font que 2021 pourrait devenir une année phare pour la fintech.

Le Covid a accéléré l’adoption de nouvelles technologies. Par exemple, les paiements sans contact ont décollé en 2020, car les espèces n’étaient pas acceptées par de nombreux détaillants, certaines personnes effectuant leurs tout premiers paiements sans contact pendant la pandémie. Cette tendance pourrait se poursuivre longtemps en 2021, et cela pourrait n’être que le début des changements à venir. Les consommateurs s’intéressent désormais à la commodité et à la sécurité plutôt qu’à l’exposition à des solutions inutiles.

Une autre tendance à la croissance des technologies financières est l’inclusion de ceux qui ont un accès limité ou inexistant aux banques et aux services financiers à travers le monde. Selon la base de données Global Findex du Groupe de la Banque mondiale, environ 1,7 milliard d’adultes n’avaient pas de compte bancaire traditionnel en 2017. Avec l’aide de la communauté des technologies financières, les banques et les agences gouvernementales pourront inclure davantage de personnes dans l’économie en leur donnant accès à ces ressources. , augmentant potentiellement le capital pool.

Et enfin, avec une richesse d’éducation désormais disponible concernant les effets dramatiques de la pandémie sur le changement climatique, les consommateurs sont désormais plus conscients de leurs positions pour sauver la planète. Une étude a révélé que 92% des clients pensent que leurs banques devraient contribuer activement d’une manière ou d’une autre à préserver la planète, et 87% pensent que les services bancaires respectueux de l’environnement devraient inclure des cartes de paiement respectueuses de l’environnement.

Compte tenu des effets de la pandémie sur la fintech – y compris la croissance explosive inattendue de la fintech et son alignement sur les tendances et les besoins des clients d’aujourd’hui – il n’est pas étonnant que 2021 devienne l’année des introductions en bourse de fintech en plein essor.

Dmytro Spilka est un rédacteur technique et financier basé à Londres. Il est le fondateur de Solvid et Pridicto. Son travail a été publié sur Investing.com et dans IBM, Investment Week, FXStreet, Entrepreneur et FXEmpire.

Image en vedette : Shutterstock/andrey_l