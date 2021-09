Comment 4 entreprises contrôlent la filière bovine

Des ventes aux enchères de bétail ont lieu tous les jours aux États-Unis; ils servent un objectif crucial pour les marchés aux bestiaux. À l’intérieur de l’une de ces enchères, comme celle que nous présentons à St. Onge, dans le Dakota du Sud, vous pouvez voir comment fonctionne un marché concurrentiel. Il y a plusieurs producteurs et acheteurs en compétition pour un produit, ce qui se traduit par une valeur, ou un prix, pour ce produit.

Mais au cours des 40 dernières années, le secteur de l’emballage de viande – composé des entreprises qui achètent et abattent du bétail pour la consommation – a subi un degré dramatique de consolidation d’entreprise. Dans les années 1980, les États-Unis ont assoupli leur approche de l’application des lois antitrust, un outil utilisé par le gouvernement pour freiner la concentration du marché. Aujourd’hui, seules quatre entreprises transforment 85 pour cent de tout le bétail produit aux États-Unis.

Les éleveurs de bétail disent que cela affecte leur capacité à rivaliser pour de bons prix et à gagner leur vie. C’est une façon dont l’agriculture industrialisée rend difficile pour les agriculteurs et les éleveurs indépendants de rester en affaires en Amérique.

Pour cette histoire, nous avons contacté Tyson Foods, Cargill, National Beef et JBS pour commentaires. Nous n’avons reçu qu’une réponse de Tyson : un représentant a partagé le témoignage de l’un des dirigeants de l’entreprise lors d’une récente audience au Sénat. Nous l’avons inclus dans cette vidéo, et la transcription complète est ici.

Il s’agit du premier épisode d’une série que nous produisons avec l’équipe Future Perfect de Vox, un groupe qui explore les grands problèmes et les grandes idées qui peuvent les résoudre. Nous appelons cette saison Le coût humain de la viande, et les prochains épisodes exploreront d’autres façons dont la production industrielle de viande a transformé la vie des personnes qui consomment de la viande, travaillent dans l’industrie de la viande ou vivent à proximité d’une ferme industrielle.

