Comment 8 conducteurs pensent-ils que le parcours routier remplace l’ovale

Kevin Harvick a de forts sentiments à l’idée de passer au parcours routier d’Indy sur l’ovale emblématique de 2,5 milles, et il a déclaré, via Autoweek, que le mouvement “va être une pilule difficile à avaler”.

Il a remporté trois courses de Coupe au Brickyard, dont les deux dernières en 2019 et 2020, et le week-end dernier à Watkins Glen International, il a expliqué pourquoi il avait une si forte préférence pour l’ovale d’Indy.

“Pour moi, j’ai grandi avec une certaine perception de la façon dont je voulais courir, et je crois juste [for] avec la plus grande série de courses au pays, lorsque vous allez au Brickyard, vous courez sur l’ovale », a déclaré Harvick.

