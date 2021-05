Comment 9-1-1: Lone Star vient de devenir mon émission 9-1-1 préférée avec la finale de la saison 2

De plus, la tempête de poussière a donné Mateo la chance de faire ses preuves en tant que héros, pas seulement en tant que probie du 126 ou le «grognement» de sa caserne temporaire pendant que le 126 était fermé. Bien sûr, il n’avait pas toutes les connaissances ou l’expérience pour tout réussir parfaitement, et il avait besoin de l’aide de Owen pour éviter une nouvelle catastrophe, mais il a sauvé des vies et organisé un site de catastrophe tout seul, sans même avoir aucun de ses équipements. Il a transformé le déjeuner en un exercice d’héroïsme, et il a définitivement gagné la promotion au statut de pompier complet qu’Owen lui avait destinée à la fin de l’épisode.